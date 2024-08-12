Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области - 12.08.2024 Украина.ру
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Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области
Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области - 12.08.2024 Украина.ру
Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области
Киевский режим в очередной раз отдал приказ атаковать Запорожскую АЭС, чтобы обратить внимание мировой общественности на Украину, о которой на Западе уже почти забыли. С другой стороны, таким образом ВСУ демонстрируют союзникам способность атаковать по нескольким фронтам: в Курской и Запорожской области
2024-08-12T12:09
2024-08-12T13:42
курская область
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
запорожская аэс
магатэ
терроризм
сво
новости
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности и информационных войн Игорь Николайчук.Накануне в результате обстрела украинской армии масштабный пожар произошел в градирне Запорожской АЭС. По данным "Росатома", по объекту ударили два беспилотника, что привело к пожару "с горением внутренних конструкций". Пресс-служба станции утром информировала о том, что градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет.Владимир Зеленский возложил ответственность за пожар на Россию, которая с контролирует объект с 2022 года. В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма."Факты обстрела Запорожской АЭС и нападения украинской армии на Курскую область, безусловно, связаны, потому что украинской стороне в этих условиях выгодно показать, что наступление ведется на всех фронтах. Пусть в Донбассе и на Харьковском направлении ВСУ проигрывают, но вот в Запорожской и Курской областях у киевского режима наблюдается позитивная наступательная динамика", — отметил эксперт в беседе с Украина.ру.С другой стороны, чтобы понять бессмысленность такой атаки, следует обозначить свойства поврежденного объекта. Градирня представляет собой огромную железобетонную бочку и служит для того, чтобы охлаждать пар, превращая его в холодную воду. Собеседник издания подчеркнул, что там "толком нечему гореть" — вода и бетон, а сама атака — это очередное проявление информационного терроризма Киева.Обстрелы ядерных объектов или других структур, которые представляют повышенную опасность не в региональном, а в глобальном масштабе, представляют для общественности куда больший интерес, чем, например, атака ВСУ в Курской области. С учетом официального заявления пресс-службы станции о том, что радиационный фон на Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после атаки украинской армии находится в норме, а для волнения нет оснований, громкие заявления Владимира Зеленского — это не более чем рекламная акция, уточнил эксперт. Напомним, Зеленский накануне заявил, что Россия, обстреливая ЗАЭС, "использует станцию для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира". Он также призвал МАГАТЭ отреагировать на пожар в градирне."Для пропагандистского хода Украины — это очень хороший информационный повод, еще один элемент сведения с ума населения путем запугивания. Хотя этот инцидент, конечно, не возымеет никаких последствий", — сказал эксперт.В МАГАТЭ также полагают, что пожар на объекте охладительных систем не повлиял на ядерную безопасность электростанции. При этом, сотрудники международной организации подтвердили, что слышали звуки взрывов, а также видели густой темный дым над северной частью ЗАЭС.Несмотря на официальные заявления, в сети уже начали появляться фейковые новости об эвакуации населения из Энергодара и опасной ситуации вокруг станции. В городской администрации заверили: это вражеские вбросы, распространяемые с целью посеять панику."Украина ведет информационное наступление. Они стали гораздо тоньше. Обывателям, которые подустали от спецоперации, создали нервическую обстановку, а между прочим, в 1941 году за распространение паникерских слухов расстреливали. Безусловно, ситуации несравнимые, но градус паникерства повысился за счет активной работы соцсетей. Так работает технология воздействия на психику: это сведения с ума и информационный терроризм", — заключил эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности и информационных войн.Читайте также о том, зачем ВСУ обстреливают Энергодар и отрезают от электричества ЗАЭС в интервью командира подразделения "Царские волки", сенатора Дмитрия Рогозина на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240812/1056811814.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
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96
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452
60
курская область, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ, терроризм, сво, новости, эксклюзив
Курская область, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, терроризм, СВО, Новости, Эксклюзив

Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области

12:09 12.08.2024 (обновлено: 13:42 12.08.2024)
 
© Фото : РОГОЗИН / Telegramгорящая градирня на ЗАЭС
горящая градирня на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : РОГОЗИН / Telegram
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Анастасия Градинарова
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Киевский режим в очередной раз отдал приказ атаковать Запорожскую АЭС, чтобы обратить внимание мировой общественности на Украину, о которой на Западе уже почти забыли. С другой стороны, таким образом ВСУ демонстрируют союзникам способность атаковать по нескольким фронтам: в Курской и Запорожской области
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности и информационных войн Игорь Николайчук.
Накануне в результате обстрела украинской армии масштабный пожар произошел в градирне Запорожской АЭС. По данным "Росатома", по объекту ударили два беспилотника, что привело к пожару "с горением внутренних конструкций". Пресс-служба станции утром информировала о том, что градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет.

"С точки зрения целостности станции и принципов ядерной безопасности, о которых постоянно говорит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пожар на градирне — это прямое нарушение целостности станции", — подчеркивала директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

Владимир Зеленский возложил ответственность за пожар на Россию, которая с контролирует объект с 2022 года.
В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма.

"Факты обстрела Запорожской АЭС и нападения украинской армии на Курскую область, безусловно, связаны, потому что украинской стороне в этих условиях выгодно показать, что наступление ведется на всех фронтах. Пусть в Донбассе и на Харьковском направлении ВСУ проигрывают, но вот в Запорожской и Курской областях у киевского режима наблюдается позитивная наступательная динамика", — отметил эксперт в беседе с Украина.ру.

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С другой стороны, чтобы понять бессмысленность такой атаки, следует обозначить свойства поврежденного объекта. Градирня представляет собой огромную железобетонную бочку и служит для того, чтобы охлаждать пар, превращая его в холодную воду. Собеседник издания подчеркнул, что там "толком нечему гореть" — вода и бетон, а сама атака — это очередное проявление информационного терроризма Киева.

"Это как синица море подожгла, и в этой связи надо очень постараться, чтобы устроить там пожар. Скорее всего, туда упал какой-то зажигательный снаряд ВСУ либо это была диверсия. Зачем поджигать такой объект — не понимаю. Разве только для того, чтобы в сети появилась "картинка" и снова было привлечено внимание мировой общественности к украинскому конфликту", — добавил Николайчук.

Обстрелы ядерных объектов или других структур, которые представляют повышенную опасность не в региональном, а в глобальном масштабе, представляют для общественности куда больший интерес, чем, например, атака ВСУ в Курской области.
С учетом официального заявления пресс-службы станции о том, что радиационный фон на Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после атаки украинской армии находится в норме, а для волнения нет оснований, громкие заявления Владимира Зеленского — это не более чем рекламная акция, уточнил эксперт.
Напомним, Зеленский накануне заявил, что Россия, обстреливая ЗАЭС, "использует станцию для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира". Он также призвал МАГАТЭ отреагировать на пожар в градирне.

"Для пропагандистского хода Украины — это очень хороший информационный повод, еще один элемент сведения с ума населения путем запугивания. Хотя этот инцидент, конечно, не возымеет никаких последствий", — сказал эксперт.

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"Большая ошибка": Путин оценил реакцию Запада на украинские удары по ЗАЭС Союзники Киева игнорируют атаки украинской армии на Запорожскую атомную электростанцию, хотя ВСУ обстреливают энергоблоки. На это обращает особое внимание российская сторона, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким
В МАГАТЭ также полагают, что пожар на объекте охладительных систем не повлиял на ядерную безопасность электростанции. При этом, сотрудники международной организации подтвердили, что слышали звуки взрывов, а также видели густой темный дым над северной частью ЗАЭС.
Несмотря на официальные заявления, в сети уже начали появляться фейковые новости об эвакуации населения из Энергодара и опасной ситуации вокруг станции. В городской администрации заверили: это вражеские вбросы, распространяемые с целью посеять панику.
"Украина ведет информационное наступление. Они стали гораздо тоньше. Обывателям, которые подустали от спецоперации, создали нервическую обстановку, а между прочим, в 1941 году за распространение паникерских слухов расстреливали.
Безусловно, ситуации несравнимые, но градус паникерства повысился за счет активной работы соцсетей. Так работает технология воздействия на психику: это сведения с ума и информационный терроризм", — заключил эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности и информационных войн.
Читайте также о том, зачем ВСУ обстреливают Энергодар и отрезают от электричества ЗАЭС в интервью командира подразделения "Царские волки", сенатора Дмитрия Рогозина на сайте Украина.ру.
 
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