https://ukraina.ru/20240812/1056814911.html

Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области

Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области - 12.08.2024 Украина.ру

Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области

Киевский режим в очередной раз отдал приказ атаковать Запорожскую АЭС, чтобы обратить внимание мировой общественности на Украину, о которой на Западе уже почти забыли. С другой стороны, таким образом ВСУ демонстрируют союзникам способность атаковать по нескольким фронтам: в Курской и Запорожской области

2024-08-12T12:09

2024-08-12T12:09

2024-08-12T13:42

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности и информационных войн Игорь Николайчук.Накануне в результате обстрела украинской армии масштабный пожар произошел в градирне Запорожской АЭС. По данным "Росатома", по объекту ударили два беспилотника, что привело к пожару "с горением внутренних конструкций". Пресс-служба станции утром информировала о том, что градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет.Владимир Зеленский возложил ответственность за пожар на Россию, которая с контролирует объект с 2022 года. В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма."Факты обстрела Запорожской АЭС и нападения украинской армии на Курскую область, безусловно, связаны, потому что украинской стороне в этих условиях выгодно показать, что наступление ведется на всех фронтах. Пусть в Донбассе и на Харьковском направлении ВСУ проигрывают, но вот в Запорожской и Курской областях у киевского режима наблюдается позитивная наступательная динамика", — отметил эксперт в беседе с Украина.ру.С другой стороны, чтобы понять бессмысленность такой атаки, следует обозначить свойства поврежденного объекта. Градирня представляет собой огромную железобетонную бочку и служит для того, чтобы охлаждать пар, превращая его в холодную воду. Собеседник издания подчеркнул, что там "толком нечему гореть" — вода и бетон, а сама атака — это очередное проявление информационного терроризма Киева.Обстрелы ядерных объектов или других структур, которые представляют повышенную опасность не в региональном, а в глобальном масштабе, представляют для общественности куда больший интерес, чем, например, атака ВСУ в Курской области. С учетом официального заявления пресс-службы станции о том, что радиационный фон на Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после атаки украинской армии находится в норме, а для волнения нет оснований, громкие заявления Владимира Зеленского — это не более чем рекламная акция, уточнил эксперт. Напомним, Зеленский накануне заявил, что Россия, обстреливая ЗАЭС, "использует станцию для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира". Он также призвал МАГАТЭ отреагировать на пожар в градирне."Для пропагандистского хода Украины — это очень хороший информационный повод, еще один элемент сведения с ума населения путем запугивания. Хотя этот инцидент, конечно, не возымеет никаких последствий", — сказал эксперт.В МАГАТЭ также полагают, что пожар на объекте охладительных систем не повлиял на ядерную безопасность электростанции. При этом, сотрудники международной организации подтвердили, что слышали звуки взрывов, а также видели густой темный дым над северной частью ЗАЭС.Несмотря на официальные заявления, в сети уже начали появляться фейковые новости об эвакуации населения из Энергодара и опасной ситуации вокруг станции. В городской администрации заверили: это вражеские вбросы, распространяемые с целью посеять панику."Украина ведет информационное наступление. Они стали гораздо тоньше. Обывателям, которые подустали от спецоперации, создали нервическую обстановку, а между прочим, в 1941 году за распространение паникерских слухов расстреливали. Безусловно, ситуации несравнимые, но градус паникерства повысился за счет активной работы соцсетей. Так работает технология воздействия на психику: это сведения с ума и информационный терроризм", — заключил эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности и информационных войн.Читайте также о том, зачем ВСУ обстреливают Энергодар и отрезают от электричества ЗАЭС в интервью командира подразделения "Царские волки", сенатора Дмитрия Рогозина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240812/1056811814.html

https://ukraina.ru/20240712/1056225326.html

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курская область, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ, терроризм, сво, новости, эксклюзив