https://ukraina.ru/20240717/1056285309.html

Это безумие: Дмитрий Рогозин о том, зачем ВСУ обстреливают Энергодар и отрезают от электричества ЗАЭС

Это безумие: Дмитрий Рогозин о том, зачем ВСУ обстреливают Энергодар и отрезают от электричества ЗАЭС - 17.07.2024 Украина.ру

Это безумие: Дмитрий Рогозин о том, зачем ВСУ обстреливают Энергодар и отрезают от электричества ЗАЭС

В Киеве должны понимать, что Запорожская атомная электростанция должна питаться электричеством, чтобы поддерживать работу реакторов. Но им все равно: чем хуже - тем лучше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин

2024-07-17T03:00

2024-07-17T03:00

2024-07-17T03:00

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энергодар

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украина

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запорожская аэс

электричество

румыния

резервы

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В последние несколько недель со стороны Украины был нанесен ряд ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре вокруг Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция. В итоге пошли отключения электроэнергии, рассказал сенатор.Это безумие с украинской стороны, потому что в Киеве должны понимать, что Запорожская атомная электростанция должна питаться электричеством, чтобы поддерживать работу реакторов, отметил сенатор."Мы думаем, что у ВСУ есть большая резервная группировка, которая состоит из мобилизованных и накаченных бойцов, сидящих где-то в Румынии. Сейчас у нас позиционное бодание идет, пока мы не двигаемся вперед. Но еще раз говорю, мой прогноз на август-сентябрь", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руО том, как НАТО создает сухопутные армии для войны с Россией - в интервью Алексея Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша

https://ukraina.ru/20240716/1056271476.html

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