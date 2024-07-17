Это безумие: Дмитрий Рогозин о том, зачем ВСУ обстреливают Энергодар и отрезают от электричества ЗАЭС
В Киеве должны понимать, что Запорожская атомная электростанция должна питаться электричеством, чтобы поддерживать работу реакторов. Но им все равно: чем хуже - тем лучше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
В последние несколько недель со стороны Украины был нанесен ряд ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре вокруг Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция. В итоге пошли отключения электроэнергии, рассказал сенатор.
Это безумие с украинской стороны, потому что в Киеве должны понимать, что Запорожская атомная электростанция должна питаться электричеством, чтобы поддерживать работу реакторов, отметил сенатор.
"Но им все равно: чем хуже, тем лучше. Поэтому они вырубают практически всю нашу энергетическую структуру. Это тоже знак, который нам надо принимать во внимание", - подчеркнул он.
"Мы думаем, что у ВСУ есть большая резервная группировка, которая состоит из мобилизованных и накаченных бойцов, сидящих где-то в Румынии. Сейчас у нас позиционное бодание идет, пока мы не двигаемся вперед. Но еще раз говорю, мой прогноз на август-сентябрь", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.ру
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