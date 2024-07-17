Это безумие: Дмитрий Рогозин о том, зачем ВСУ обстреливают Энергодар и отрезают от электричества ЗАЭС - 17.07.2024 Украина.ру
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Это безумие: Дмитрий Рогозин о том, зачем ВСУ обстреливают Энергодар и отрезают от электричества ЗАЭС
Это безумие: Дмитрий Рогозин о том, зачем ВСУ обстреливают Энергодар и отрезают от электричества ЗАЭС - 17.07.2024 Украина.ру
Это безумие: Дмитрий Рогозин о том, зачем ВСУ обстреливают Энергодар и отрезают от электричества ЗАЭС
В Киеве должны понимать, что Запорожская атомная электростанция должна питаться электричеством, чтобы поддерживать работу реакторов. Но им все равно: чем хуже - тем лучше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
2024-07-17T03:00
2024-07-17T03:00
новости
энергодар
киев
украина
всу
обстрелы
запорожская аэс
электричество
румыния
резервы
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В последние несколько недель со стороны Украины был нанесен ряд ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре вокруг Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция. В итоге пошли отключения электроэнергии, рассказал сенатор.Это безумие с украинской стороны, потому что в Киеве должны понимать, что Запорожская атомная электростанция должна питаться электричеством, чтобы поддерживать работу реакторов, отметил сенатор."Мы думаем, что у ВСУ есть большая резервная группировка, которая состоит из мобилизованных и накаченных бойцов, сидящих где-то в Румынии. Сейчас у нас позиционное бодание идет, пока мы не двигаемся вперед. Но еще раз говорю, мой прогноз на август-сентябрь", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руО том, как НАТО создает сухопутные армии для войны с Россией - в интервью Алексея Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша
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новости, энергодар, киев, украина, всу, обстрелы, запорожская аэс, электричество, румыния, резервы, запорожская область, атомная электростанция, атомная энергетика
Новости, Энергодар, Киев, Украина, ВСУ, обстрелы, Запорожская АЭС, электричество, Румыния, резервы, Запорожская область, атомная электростанция, атомная энергетика

Это безумие: Дмитрий Рогозин о том, зачем ВСУ обстреливают Энергодар и отрезают от электричества ЗАЭС

03:00 17.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Киеве должны понимать, что Запорожская атомная электростанция должна питаться электричеством, чтобы поддерживать работу реакторов. Но им все равно: чем хуже - тем лучше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
В последние несколько недель со стороны Украины был нанесен ряд ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре вокруг Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция. В итоге пошли отключения электроэнергии, рассказал сенатор.
Это безумие с украинской стороны, потому что в Киеве должны понимать, что Запорожская атомная электростанция должна питаться электричеством, чтобы поддерживать работу реакторов, отметил сенатор.
"Но им все равно: чем хуже, тем лучше. Поэтому они вырубают практически всю нашу энергетическую структуру. Это тоже знак, который нам надо принимать во внимание", - подчеркнул он.
"Мы думаем, что у ВСУ есть большая резервная группировка, которая состоит из мобилизованных и накаченных бойцов, сидящих где-то в Румынии. Сейчас у нас позиционное бодание идет, пока мы не двигаемся вперед. Но еще раз говорю, мой прогноз на август-сентябрь", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.ру
О том, как НАТО создает сухопутные армии для войны с Россией - в интервью Алексея Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша
Роман Насонов интервью
Вчера, 04:31
Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у ДнепраНа всех направлениях мы видим истощенные резервы и ослабленный второй эшелон ВСУ. Противник пытается маневрировать и что-то поменять, но это приводит к тому, что киевский режим вынужден поменять командиров нескольких бригад, которые отказываются выполнять приказы о контратаках, смене огневых позиций и отправке в бой резервов
 
НовостиЭнергодарКиевУкраинаВСУобстрелыЗапорожская АЭСэлектричествоРумыниярезервыЗапорожская областьатомная электростанцияатомная энергетика
 
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