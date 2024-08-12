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"Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ

"Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ - 12.08.2024 Украина.ру

"Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ

Градирня (охладительная башня) Запорожской атомной электростанции была серьезно повреждена в результате атаки ударных беспилотников ВСУ. Об этом заявила госкорпорация "Росатом"

2024-08-12T07:17

2024-08-12T07:17

2024-08-12T07:23

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Накануне поздним вечером беспилотники нанесли два удара по одной из двух градирен Запорожской АЭС. В результате возник пожар "с горением внутренних конструкций".К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на отсутствие реакции со стороны МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси на обстрел Энергодара и возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС."Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении", - возмутилась Захарова в своем телеграм-канале.Она подчеркнула, что после того, как киевский режим под руководством коллективного Запада уничтожил свою страну, угробил народ Украины, подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность, этот режим принялся за ядерный террор континента.Подробнее об угрозах для станции в материале - "Большая ошибка": Путин оценил реакцию Запада на украинские удары по ЗАЭС на сайте Украина.ру.

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новости, запад, россия, мария захарова, рафаэль гросси, энергодар, росатом, всу, запорожская аэс