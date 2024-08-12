"Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ - 12.08.2024 Украина.ру
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"Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ
"Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ - 12.08.2024 Украина.ру
"Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ
Градирня (охладительная башня) Запорожской атомной электростанции была серьезно повреждена в результате атаки ударных беспилотников ВСУ. Об этом заявила госкорпорация "Росатом"
2024-08-12T07:17
2024-08-12T07:23
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Накануне поздним вечером беспилотники нанесли два удара по одной из двух градирен Запорожской АЭС. В результате возник пожар "с горением внутренних конструкций".К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на отсутствие реакции со стороны МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси на обстрел Энергодара и возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС."Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении", - возмутилась Захарова в своем телеграм-канале.Она подчеркнула, что после того, как киевский режим под руководством коллективного Запада уничтожил свою страну, угробил народ Украины, подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность, этот режим принялся за ядерный террор континента.Подробнее об угрозах для станции в материале - "Большая ошибка": Путин оценил реакцию Запада на украинские удары по ЗАЭС на сайте Украина.ру.
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Новости, Запад, Россия, Мария Захарова, Рафаэль Гросси, Энергодар, Росатом, ВСУ, Запорожская АЭС

"Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ

07:17 12.08.2024 (обновлено: 07:23 12.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Энергодаре
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Градирня (охладительная башня) Запорожской атомной электростанции была серьезно повреждена в результате атаки ударных беспилотников ВСУ. Об этом заявила госкорпорация "Росатом"
Накануне поздним вечером беспилотники нанесли два удара по одной из двух градирен Запорожской АЭС. В результате возник пожар "с горением внутренних конструкций".
К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен.
"Однако внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка", - отмечает "Росатом".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на отсутствие реакции со стороны МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси на обстрел Энергодара и возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.
"Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении", - возмутилась Захарова в своем телеграм-канале.
Она подчеркнула, что после того, как киевский режим под руководством коллективного Запада уничтожил свою страну, угробил народ Украины, подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность, этот режим принялся за ядерный террор континента.
Подробнее об угрозах для станции в материале - "Большая ошибка": Путин оценил реакцию Запада на украинские удары по ЗАЭС на сайте Украина.ру.
 
НовостиЗападРоссияМария ЗахароваРафаэль ГроссиЭнергодарРосатомВСУЗапорожская АЭС
 
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