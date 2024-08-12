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"Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ
"Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ - 12.08.2024 Украина.ру
"Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ
Градирня (охладительная башня) Запорожской атомной электростанции была серьезно повреждена в результате атаки ударных беспилотников ВСУ. Об этом заявила госкорпорация "Росатом"
2024-08-12T07:17
2024-08-12T07:17
2024-08-12T07:23
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Накануне поздним вечером беспилотники нанесли два удара по одной из двух градирен Запорожской АЭС. В результате возник пожар "с горением внутренних конструкций".К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на отсутствие реакции со стороны МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси на обстрел Энергодара и возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС."Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении", - возмутилась Захарова в своем телеграм-канале.Она подчеркнула, что после того, как киевский режим под руководством коллективного Запада уничтожил свою страну, угробил народ Украины, подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность, этот режим принялся за ядерный террор континента.Подробнее об угрозах для станции в материале - "Большая ошибка": Путин оценил реакцию Запада на украинские удары по ЗАЭС на сайте Украина.ру.
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новости, запад, россия, мария захарова, рафаэль гросси, энергодар, росатом, всу, запорожская аэс
Новости, Запад, Россия, Мария Захарова, Рафаэль Гросси, Энергодар, Росатом, ВСУ, Запорожская АЭС
"Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ
07:17 12.08.2024 (обновлено: 07:23 12.08.2024)
Градирня (охладительная башня) Запорожской атомной электростанции была серьезно повреждена в результате атаки ударных беспилотников ВСУ. Об этом заявила госкорпорация "Росатом"
Накануне поздним вечером беспилотники нанесли два удара по одной из двух градирен Запорожской АЭС. В результате возник пожар "с горением внутренних конструкций".
К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен.
"Однако внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка", - отмечает "Росатом".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на отсутствие реакции со стороны МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси на обстрел Энергодара и возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.
"Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении", - возмутилась Захарова в своем телеграм-канале.
Она подчеркнула, что после того, как киевский режим под руководством коллективного Запада уничтожил свою страну, угробил народ Украины, подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность, этот режим принялся за ядерный террор континента.