https://ukraina.ru/20240810/1056799354.html

КТО в Курской, Брянской и Белгородской областях и реакция Запада. Главное на Украине на утро 10 августа

КТО в Курской, Брянской и Белгородской областях и реакция Запада. Главное на Украине на утро 10 августа - 10.08.2024 Украина.ру

КТО в Курской, Брянской и Белгородской областях и реакция Запада. Главное на Украине на утро 10 августа

Режим контртеррористической операции введён в Белгородской, Курской и Брянской областях

2024-08-10T09:48

2024-08-10T09:48

2024-08-10T09:49

эксклюзив

хроники

украина

россия

вооруженные силы украины

фсб

курская область

кто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0a/1056799230_0:263:920:780_1920x0_80_0_0_17dc400ea76caaa714518a162a533591.jpg

О режиме КТО в трёх приграничных с Украиной областях сообщил Национальный антитеррористический комитет.Как отмечается на сайте НАК, "киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны"."Результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов", - отметили в Национальном антитеррористическом комитете.Таким образом, принято решение ввести режим КТО в трёх приграничных с Украиной регионах России.."В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, Директором ФСБ России А.В. Бортниковым принято решение организовать с девятого августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях. На указанных территориях введён соответствующий правовой режим и применяются необходимые меры и временные ограничения в соответствии со ст. 11 Федерального законаот 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"", — говорилось в сообщении.Государственными органами предпринимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности граждан, поддержание правопорядка и усиление антитеррористической защищённости объектов.Днём ранее в Курской области был введён режим чрезвычайной ситуации."Девятого августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На повестке обсуждения — обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлен федеральный уровень реагирования", — заявили в пресс-службе в МЧС.Первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв отметил, что два режима в Курской области — ЧС и КТО — дают в сумме почти военный режим."Ну вот. Поменяли режим: в Курской области введен режим КТО в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Аналогичный режим введен в Брянской и Белгородской областях. В период действия режима КТО на территории региона могут быть введены временные ограничения и применены специальные меры: усилена охрана общественного порядка, проверка удостоверяющих личность документов, введен запрет на пребывание физлиц на отдельных участках и объектах, возможна отбуксировка транспортных средств. При этом режим ЧС и "средний уровень реагирования" в Курской области тоже действуют. Сумма режимов реагирования дает почти военный режим", - указал он.Сенатор Дмитрий Рогозин указал, что КТО традиционно руководит ФСБ, а не Минобороны."Если Верховный решил именно так, значит, ему виднее, кто надежнее обеспечит законность и конституционные права наших граждан в приграничных субъектах РФ. Было бы иначе, был бы введён иной режим. Кроме того, передача ответственности за наведение порядка и законности на этих территориях Национальному антитеррористическому комитету, который возглавляется ФСБ и куда входят или привлекаются все, кто необходим для дела, в том числе и МО, также является признанием факта, что в лице Киевского режима мы имеем дело с террористами, а не с государством. Со всеми вытекающими...", - подчеркнул Рогозин.Он также выразил надежду на восстановление погранвойск."И ещё. Как (в 2012-2018 гг.) председатель Государственной пограничной комиссии РФ, хочу выразить надежду, что в ближайшее время будут организационно оформлены Пограничные войска ФСБ России. И что они будут обеспечены всем необходимым для ведения агентурной и технической разведки в приграничных регионах и вооруженной силой, достаточной для отражения нападения неприятеля, предотвращения нарушения им государственной границы РФ и сдерживания продвижения врага вглубь страны до подхода наших основных армейский сил. Ситуация в мире и нашей стране радикально изменилась, и эти решения крайне необходимы", - указал Рогозин.При этом, как сообщили украинские СМИ, во вторгшихся в Курскую область подразделениях есть и бывшие осуждённые."В боях за Курскую область с украинской стороны принимают участие бывшие осуждённые. Об этом заявил украинский офицер в позывным "Алекс". Говорит, они "выполняют поставленные задачи без замечаний". Официально это не подтверждалось", - сообщило украинское издание "Страна".Тем временем американское издание Politico сообщило о том, что Запад в конечном итоге поддержал операцию ВСУ в Курской области. Так, ранее Германия и США неохотно разрешали Украине наносить удары по территории России, но вторжение в Курскую область может изменить политику в отношении таких атак.Politico отмечает, что Берлин не подавал сигнал "красным светом" в связи с атакой ВСУ на Курскую область."Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве. Это право не ограничивается ее собственной территорией", – заявило министерство иностранных дел Германии.Кроме того, многие немецкие политики одобрили применение Украиной немецкого оружия в атаке на Курскую область."Вопроса о том, задействовано ли западное оружие, не возникает, поскольку после доставки оно становится украинским оружием", — заявил депутат бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.Он также заявил, что нанесение ударов по "перевалочным пунктам" на территории России с помощью оружия, предоставленного Германией, "абсолютно законно".Канцлер Германии Олаф Шольц пока воздерживается от того, чтобы высказаться по поводу атаки на Курскую область.В Соединённых штатах также открыто выразили поддержку действиям ВСУ. Так, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам 8 августа, что этот шаг "соответствует американской политике" относительно того, что Украина может и чего не может делать с поставляемым США оружием.При этом на Украине сохраняются опасения по поводу того, что в итогом Курской авантюры властей может стать жёсткий ответ со стороны России."Запад не знал, но по факту получил новую реальность, в которой кто-то может безнаказанно атаковать территорию России 4 дня. И именно политикам Запада в ближайшие пару дней стоит решить насколько эта тактика оправдана, эффективна или рискована. Украинские и российские лоббисты сейчас будут очень активно работать. Киев пойдет через соц. сети и СМИ. Россия через кабинеты. Опасно то, что каждая сторона будет подкреплять свои аргументы ситуацией на фронте и России остро нужен, чёткий и жёсткий ответ", - прокомментировал публикацию Politico популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".В Курской области продолжаются бои.Об оценке Курской авантюры на Украине — в статье Сергея Зуева "Курск − последний вздох войны? Украинские эксперты о перспективах переговоров".

https://ukraina.ru/20240809/1056796699.html

https://ukraina.ru/20240809/1056787656.html

https://ukraina.ru/20240809/1056778982.html

украина

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, вооруженные силы украины, фсб, курская область, кто