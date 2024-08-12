https://ukraina.ru/20240812/1056812126.html

Главное за ночь 12 августа

Главное за ночь 12 августа - 12.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 12 августа

Ночью наша армия продолжила наносить удары по объектам противника, взрывы были слышны в Сумской области и в оккупированном Херсоне. Украина.ру, 12.08.2024

2024-08-12T08:05

2024-08-12T08:05

2024-08-12T08:05

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Ночью наша армия продолжила наносить удары по объектам противника, взрывы были слышны в Сумской области и в оккупированном Херсоне. Также о ночном ударе по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области и уничтожении склада с дальнобойными ракетами, сообщили в пророссийском сопротивлении.Киевские власти привлекают граждан Польши к проведению мобилизации в оккупированном Херсоне, за каждого пойманного призывника платят от 100 до 300 долларов США, - пророссийское сопротивление.В приграничных районах Белгородской области установили 180 укрытий, - губернатор Вячеслав Гладков."Ростех" представит портативные мини-РЛС, которые способны засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.Сербия и Россия помогают друг другу в том, чтобы не допустить "цветных революций" и насильственной смены власти, - вице-премьер Сербии Александр Вулин.

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новости, херсон, сербия, вячеслав гладков, ростех