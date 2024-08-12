Главное за ночь 12 августа
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Ночью наша армия продолжила наносить удары по объектам противника, взрывы были слышны в Сумской области и в оккупированном Херсоне.
Также о ночном ударе по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области и уничтожении склада с дальнобойными ракетами, сообщили в пророссийском сопротивлении.
Киевские власти привлекают граждан Польши к проведению мобилизации в оккупированном Херсоне, за каждого пойманного призывника платят от 100 до 300 долларов США, - пророссийское сопротивление.
В приграничных районах Белгородской области установили 180 укрытий, - губернатор Вячеслав Гладков.
"Ростех" представит портативные мини-РЛС, которые способны засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.
Сербия и Россия помогают друг другу в том, чтобы не допустить "цветных революций" и насильственной смены власти, - вице-премьер Сербии Александр Вулин.