Главное за ночь 12 августа - 12.08.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 12 августа
Главное за ночь 12 августа - 12.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 12 августа
Ночью наша армия продолжила наносить удары по объектам противника, взрывы были слышны в Сумской области и в оккупированном Херсоне. Украина.ру, 12.08.2024
2024-08-12T08:05
2024-08-12T08:05
новости
херсон
сербия
вячеслав гладков
ростех
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Ночью наша армия продолжила наносить удары по объектам противника, взрывы были слышны в Сумской области и в оккупированном Херсоне. Также о ночном ударе по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области и уничтожении склада с дальнобойными ракетами, сообщили в пророссийском сопротивлении.Киевские власти привлекают граждан Польши к проведению мобилизации в оккупированном Херсоне, за каждого пойманного призывника платят от 100 до 300 долларов США, - пророссийское сопротивление.В приграничных районах Белгородской области установили 180 укрытий, - губернатор Вячеслав Гладков."Ростех" представит портативные мини-РЛС, которые способны засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.Сербия и Россия помогают друг другу в том, чтобы не допустить "цветных революций" и насильственной смены власти, - вице-премьер Сербии Александр Вулин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсон, сербия, вячеслав гладков, ростех
Новости, Херсон, Сербия, Вячеслав Гладков, Ростех

Главное за ночь 12 августа

08:05 12.08.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Ночью наша армия продолжила наносить удары по объектам противника, взрывы были слышны в Сумской области и в оккупированном Херсоне.
Также о ночном ударе по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области и уничтожении склада с дальнобойными ракетами, сообщили в пророссийском сопротивлении.
Киевские власти привлекают граждан Польши к проведению мобилизации в оккупированном Херсоне, за каждого пойманного призывника платят от 100 до 300 долларов США, - пророссийское сопротивление.
В приграничных районах Белгородской области установили 180 укрытий, - губернатор Вячеслав Гладков.
"Ростех" представит портативные мини-РЛС, которые способны засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.
Сербия и Россия помогают друг другу в том, чтобы не допустить "цветных революций" и насильственной смены власти, - вице-премьер Сербии Александр Вулин.
 
НовостиХерсонСербияВячеслав ГладковРостех
 
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