https://ukraina.ru/20240812/1056809940.html

"Выбрали слабое место в обороне": эксперт объяснил, как ВСУ готовили наступление в Курской области

"Выбрали слабое место в обороне": эксперт объяснил, как ВСУ готовили наступление в Курской области - 12.08.2024 Украина.ру

"Выбрали слабое место в обороне": эксперт объяснил, как ВСУ готовили наступление в Курской области

Подготовка к операции в курской области ВСУ велась не один месяц. При этом были задействованы все разведывательные ресурсы Запада, начиная от космической, орбитальной составляющей и заканчивая разведывательными БпЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов

2024-08-12T03:00

2024-08-12T03:00

2024-08-12T03:00

новости

курская область

запад

киев

офицеры россии

f-16

самолет

бпла

разведка

пво

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Не думаю, что нынешняя активизация боевых действий на территории Курской области со стороны противника как-то связана с поставками F-16. Не поставки американских истребителей их воодушевили, отметил эксперт.Видимо, подготовка к данной войсковой операции ВСУ велась не один месяц. При этом были задействованы все имеющиеся разведывательные технические ресурсы западных партнеров Киева, начиная от космической, орбитальной составляющей и заканчивая всевозможными разведывательными БпЛА, уточнил офицер.Главное не дать украинским военным закрепиться, не дать противнику ввести подготовленные ресурсы, подтянуть в Курскую область ПВО, чтобы осложнить работу российской авиации. Все это нужно заранее уничтожить по ту сторону границы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.руПодробнее о сложившейся обстановке на приграничье Курской области и с чем связана активность ВСУ в Сумском регионе - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240811/1056797094.html

курская область

запад

киев

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новости, курская область, запад, киев, офицеры россии, f-16, самолет, бпла, разведка, пво, резервы, авиация, оборона