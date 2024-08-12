"Выбрали слабое место в обороне": эксперт объяснил, как ВСУ готовили наступление в Курской области - 12.08.2024 Украина.ру
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"Выбрали слабое место в обороне": эксперт объяснил, как ВСУ готовили наступление в Курской области
"Выбрали слабое место в обороне": эксперт объяснил, как ВСУ готовили наступление в Курской области - 12.08.2024 Украина.ру
"Выбрали слабое место в обороне": эксперт объяснил, как ВСУ готовили наступление в Курской области
Подготовка к операции в курской области ВСУ велась не один месяц. При этом были задействованы все разведывательные ресурсы Запада, начиная от космической, орбитальной составляющей и заканчивая разведывательными БпЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
2024-08-12T03:00
2024-08-12T03:00
новости
курская область
запад
киев
офицеры россии
f-16
самолет
бпла
разведка
пво
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Не думаю, что нынешняя активизация боевых действий на территории Курской области со стороны противника как-то связана с поставками F-16. Не поставки американских истребителей их воодушевили, отметил эксперт.Видимо, подготовка к данной войсковой операции ВСУ велась не один месяц. При этом были задействованы все имеющиеся разведывательные технические ресурсы западных партнеров Киева, начиная от космической, орбитальной составляющей и заканчивая всевозможными разведывательными БпЛА, уточнил офицер.Главное не дать украинским военным закрепиться, не дать противнику ввести подготовленные ресурсы, подтянуть в Курскую область ПВО, чтобы осложнить работу российской авиации. Все это нужно заранее уничтожить по ту сторону границы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.руПодробнее о сложившейся обстановке на приграничье Курской области и с чем связана активность ВСУ в Сумском регионе - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру
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курская область
запад
киев
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новости, курская область, запад, киев, офицеры россии, f-16, самолет, бпла, разведка, пво, резервы, авиация, оборона
Новости, Курская область, Запад, Киев, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, F-16, самолет, БПЛА, разведка, ПВО, резервы, авиация, оборона

"Выбрали слабое место в обороне": эксперт объяснил, как ВСУ готовили наступление в Курской области

03:00 12.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Подготовка к операции в курской области ВСУ велась не один месяц. При этом были задействованы все разведывательные ресурсы Запада, начиная от космической, орбитальной составляющей и заканчивая разведывательными БпЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
Не думаю, что нынешняя активизация боевых действий на территории Курской области со стороны противника как-то связана с поставками F-16. Не поставки американских истребителей их воодушевили, отметил эксперт.
Видимо, подготовка к данной войсковой операции ВСУ велась не один месяц. При этом были задействованы все имеющиеся разведывательные технические ресурсы западных партнеров Киева, начиная от космической, орбитальной составляющей и заканчивая всевозможными разведывательными БпЛА, уточнил офицер.
"Весь Запад действовал в интересах Киева. Они искали наиболее слабое место в нашей обороне, выбрали его и пытались реализовать свой террористический замысел", - отметил Шкурлатов.
Главное не дать украинским военным закрепиться, не дать противнику ввести подготовленные ресурсы, подтянуть в Курскую область ПВО, чтобы осложнить работу российской авиации. Все это нужно заранее уничтожить по ту сторону границы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
Подробнее о сложившейся обстановке на приграничье Курской области и с чем связана активность ВСУ в Сумском регионе - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру
Александр Полищук интервью
Вчера, 07:00
Александр Полищук: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинкиИнформационное поле России является самым позорным и самым захайпованным на этой войне. Родные военкоры нанесли российской армии и российской политике больше вреда чем ВСУ, СБУ и ГУР вместе взятые. Порядочность и объективность российской блогерской сферы умерли в Курском приграничье.
 
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