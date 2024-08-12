"Выбрали слабое место в обороне": эксперт объяснил, как ВСУ готовили наступление в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Подготовка к операции в курской области ВСУ велась не один месяц. При этом были задействованы все разведывательные ресурсы Запада, начиная от космической, орбитальной составляющей и заканчивая разведывательными БпЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
Не думаю, что нынешняя активизация боевых действий на территории Курской области со стороны противника как-то связана с поставками F-16. Не поставки американских истребителей их воодушевили, отметил эксперт.
Видимо, подготовка к данной войсковой операции ВСУ велась не один месяц. При этом были задействованы все имеющиеся разведывательные технические ресурсы западных партнеров Киева, начиная от космической, орбитальной составляющей и заканчивая всевозможными разведывательными БпЛА, уточнил офицер.
"Весь Запад действовал в интересах Киева. Они искали наиболее слабое место в нашей обороне, выбрали его и пытались реализовать свой террористический замысел", - отметил Шкурлатов.
Главное не дать украинским военным закрепиться, не дать противнику ввести подготовленные ресурсы, подтянуть в Курскую область ПВО, чтобы осложнить работу российской авиации. Все это нужно заранее уничтожить по ту сторону границы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
Подробнее о сложившейся обстановке на приграничье Курской области и с чем связана активность ВСУ в Сумском регионе - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру
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