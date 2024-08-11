Губернатор Курской области сообщил о заходе украинской ДРГ в регион

"Противник не дурак": Алехин о том, как ВСУ учли опыт в Липцах и Волчанске для удара в Курской области

ВСУ тщательно проанализировали наступательные действия армии РФ в районе Волчанска и Липцев. Они все это учли и усилили маневренность и взаимодействие всех родов войск перед ударом в Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин