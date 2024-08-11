Губернатор Курской области сообщил о заходе украинской ДРГ в регион - 11.08.2024 Украина.ру
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Губернатор Курской области сообщил о заходе украинской ДРГ в регион
Губернатор Курской области сообщил о заходе украинской ДРГ в регион - 11.08.2024 Украина.ру
Губернатор Курской области сообщил о заходе украинской ДРГ в регион
В субботу, 10 августа, был зафиксирован заход украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Беловского района Курской области, но российским бойцам удалось стабилизировать ситуацию, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов
2024-08-11T11:27
2024-08-11T11:34
новости
курская область
алексей смирнов (губернатор)
сво
дрг
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По его словам, власти находятся в постоянном контакте с представителями Минобороны России и силовых структур. По данным на воскресенье, в Беловском и Обоянском районах боевых столкновений нет, а пограничники и военные защищают госграницу."Наши войска делают всё необходимое для защиты мирного населения", - заверил Смирнов в своем телеграм-канале, призвав не сеять панику.Вместе с тем, глава региона напомнил, что желающие добровольно покинуть районы, могут это сделать, информацию о порядке выезда можно уточнить у руководителей администраций на местах и по телефону 112.Ранее в этот же день в сети появилось видео, на котором глава Беловского района Николай Волобуев рассказал о ситуации. По его данным, актуальная обстановка в населенном пункте стабильная, но напряженная — всем желающим покинуть территорию будут предоставлены автобусы, которые доставят жителей в пункты временного размещения.Вооруженные силы Украины начали наступление на Курскую область 6 августа, сегодня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции, а также проводится эвакуация. По данным Минздрава на 11 августа, в результате атак украинской армии пострадали 69 мирных жителей, они находятся на стационарном лечении, 17 из них — в тяжелом состоянии.Российская сторона призвала ООН осудить действия киевского режима в Курской области.
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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), сво, дрг, всу
Новости, Курская область, Алексей Смирнов (губернатор), СВО, ДРГ, ВСУ

Губернатор Курской области сообщил о заходе украинской ДРГ в регион

11:27 11.08.2024 (обновлено: 11:34 11.08.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
В субботу, 10 августа, был зафиксирован заход украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Беловского района Курской области, но российским бойцам удалось стабилизировать ситуацию, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов
По его словам, власти находятся в постоянном контакте с представителями Минобороны России и силовых структур. По данным на воскресенье, в Беловском и Обоянском районах боевых столкновений нет, а пограничники и военные защищают госграницу.

"Наши войска делают всё необходимое для защиты мирного населения", - заверил Смирнов в своем телеграм-канале, призвав не сеять панику.

Вместе с тем, глава региона напомнил, что желающие добровольно покинуть районы, могут это сделать, информацию о порядке выезда можно уточнить у руководителей администраций на местах и по телефону 112.
Ранее в этот же день в сети появилось видео, на котором глава Беловского района Николай Волобуев рассказал о ситуации. По его данным, актуальная обстановка в населенном пункте стабильная, но напряженная — всем желающим покинуть территорию будут предоставлены автобусы, которые доставят жителей в пункты временного размещения.
Вооруженные силы Украины начали наступление на Курскую область 6 августа, сегодня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции, а также проводится эвакуация. По данным Минздрава на 11 августа, в результате атак украинской армии пострадали 69 мирных жителей, они находятся на стационарном лечении, 17 из них — в тяжелом состоянии.
Российская сторона призвала ООН осудить действия киевского режима в Курской области.
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НовостиКурская областьАлексей Смирнов (губернатор)СВОДРГВСУ
 
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