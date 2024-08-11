https://ukraina.ru/20240811/1056804571.html

Запад ищет "красные линии", вероломная атака на Курск. Главное на Украине на утро 11 августа

Запад ищет "красные линии", вероломная атака на Курск. Главное на Украине на утро 11 августа - 11.08.2024 Украина.ру

Запад ищет "красные линии", вероломная атака на Курск. Главное на Украине на утро 11 августа

Западные СМИ и аналитические центры задались вопросом наличия "красных линий" у России. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал об атаке ВСУ на город, а также прокомментировал новости о "прорыве" в Белой

2024-08-11T09:41

2024-08-11T09:41

2024-08-11T09:41

эксклюзив

хроники

курская область

алексей смирнов (губернатор)

владимир зеленский

вооруженные силы украины

the washington post

цру

курск

украина

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Утром 11 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале рассказал о состоянии дел в столице региона."Уважаемые земляки! Работаю в городе. Сегодня враг нанес очередную вероломную атаку по нашему мирному населению. Есть пострадавшие, ни сейчас в больнице. К счастью, погибших нет. Ситуация на контроле. Ведём работу совместно с силовыми структурами. Прошу всех соблюдать команды по ракетной опасности, об атаке БпЛА и укрываться", - заявил Смирнов в 06:29.Когда он произносил последние слова, прозвучал сигнал воздушной тревоги.За 6 часов и 10 минут до этого, в 00:19, Смирнов сообщил о падении украинской ракеты на жилой дом в Курске."Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы", - сообщил Смирнов.В другой записи он указал, что в Курске продолжает действовать ракетная опасность."Украинские спецслужбы распространяют слухи о панике в городе, но это не так. Обстановка под контролем, работают оперативные службы", - подчеркнул врио губернатора.В 01:37 Смирнов сообщил о том, что происходит на месте падения обломков."На месте падения на многоэтажный дом обломков сбитой украинской ракеты в Курске работают все оперативные службы. К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжёлом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи. По моему поручению туда выехали мой заместитель Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак. Полное обследование дома будет проведено, как только позволит обстановка", - подчеркнул он.Его советник, волонтёр Роман Алёхин рассказал о том, что происходило в ночь на 11 августа в Курске."Иначе чувствуется, когда война у тебя дома, на твоей земле. Становится понятна злость дончан. Сегодня было громче, чем в любую ночь за 2,5 года. Сразу много вопросов от родни и подписчиков про необходимость эвакуации из Курска. Я вам скажу так: если хотите очень и есть куда, то едьте. Шанс прилёта ракет был все это время, хотя такая ракета долетела впервые. То есть, если для вас этот риск высок настолько, что готовы переехать, то принимайте решение. Но речи о том, что в Курск зайдут украинцы - нет. Моя семья в Курске и при изменениях я напишу об этом", - отметил Алёхин.Он также задал ряд неудобных вопросов."Но теперь вопросы. К военным: почему тревогу дали позже первого взрыва? К гражданским федералам: а может пора в Курске ставить укрытия на дорогах, если Курск не получается защитить от ракет? Моё мнение было и остаётся: строительство защитных сооружений и мероприятия в связи с СВО должны осуществляться за счёт федерального бюджета. Землякам - сил и терпения. Мы справимся и станем сильнее!" - подытожил Алёхин.В ночных заявлениях врио губернатора Курской области также прокомментировал информацию о якобы имевшем место прорыве ВСУ под Белой — в стороне от мест боёв в регионе."Нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются, поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации", - писал Смирнов в своём телеграм-канале.Ранее, вечером 10 августа появилась информация о якобы прорыве ВСУ под Белой."Беловский район Курской - новая попытка пройти, вероятно, одна из трех "запасных" бригад?" - написал в своём телеграм-канале украинский медиаэксперт Анатолий Шарий в 23:07.Через четыре минуты он сообщил, что на месте "много техники, много людей, много стрельбы", однако уточнил позже — это была разведка боем.Однако в сети начали раздувать панику.В итоге в 01:37 российский военкор Александр Харченко сделал включение из Белой."Прочитал в интернете, что Белая уже практически захвачена противником: идут бои, город практически окружён. Я — в центре Белой. Вот достаточно известное здание, можете найти его в интернете. Я специально проехал по окружной дороге. Нет противника, боёв нет. Никакая Обоянь стрельбу не слышит. Пока я сюда ехал и правда в небе что-то сбили. Скорее всего, это был беспилотник. Но для Белгородской и Курской областей абсолютно нормально, когда за ночь сбивают 10, 20, 30 беспилотников. К этому все давно привыкли и не обращают внимание. Я обращаюсь ко всем: прекратите распускать слухи, прекратите сеять панику среди населения! Именно этого добивается противник: чтобы в наших сердцах поселился страх, чтобы мы стали паниковать и действовать иррационально. Верьте в российскую армию. Российская армия обязательно выстоит, обязательно победит, и враг будет выбит с Курской земли!" - подчеркнул Харченко.Тем временем в Курской области продолжаются бои.Запад смотрит на "красные линии"Американские СМИ и аналитические центры начали задавать вопрос "красных линий" России и необходимости пересмотра сдержанности в помощи Украине."Украинский удар по Курску поднимает вопросы о российском военном потенциале и о том, где на самом деле проходят красные линии Путина <...>, и была ли нерешительность Запада в вопросе поставки оружия Украине, вызванная опасениями по поводу российской эскалации, стратегической ошибкой", - написали 10 августа в своей статье авторы американского издания The Washington Post Ярослав Трофимов и Томас Грув.Эта публикация появилась на фоне очередного требования Владимира Зеленского предоставить Украине разрешение бить из западного дальнобойного оружия по России. При этом Зеленский вспомнил об оперативно выделенном США пакете военной помощи Украине после нападения на Курскую область."Ракеты для "стингеров", снаряды для "хаймарсов", артиллерия – 155 калибр. Мы работаем ради своевременной логистики, чтобы помощь была ощутима на фронте как можно быстрее. И очень мы ожидаем решений по дальнобойности – и от Соединённых Штатов, и от Великобритании, и от Франции – сильных решений ожидаем", - подчеркнул Зеленский.Ранее, 9 августа, американская частная разведывательная компания Stratfor, которую также называют "частным ЦРУ", выпустила материал, в котором также задавала вопрос о "красных линиях" России."Вторжение [ВСУ в Курскую область ]может также продемонстрировать нежелание России участвовать в крупной эскалации или ядерном возмездии, что, вероятно, поможет оправдать большую военную поддержку Украины со стороны Запада и ослабить ограничения на эту поддержку. Всё это, по-видимому, уже происходит, значительно повышая моральный дух украинской общественности и военных", - указывалось в публикации Stratfor.При этом 10 августа британское издание The Sunday Times опубликовало статью, в которой утверждалось: атака на Курск — личное решение Зеленского, которое будет дорого стоить Украине."В Киеве уже много месяцев не секрет, что президент давит на своих военных начальников с требованием начать летнее наступление. В Курской операции, вероятно, задействовано от 6 тыс. до 10 тыс. украинских солдат. Учитывая проблемы с людскими ресурсами и ресурсами Украины, военачальники колебались. Но Зеленский отчаянно пытается изменить мнение о том, что Украина проигрывает свою войну", - писал автор издания Майкл Кларк.По его словам, это решение Зеленского — самонадеянное и рискованное, а жизни солдат потрачены впустую. Кроме того, ВСУ потратили технику, которая пригодилась бы им куда больше на юге — в Донбассе. В итоге исход предстоящих битв будет решен не в пользу ВСУ. Атака украинских подразделений в Курской области не поменяет ход боевых действий, подытожил Кларк.Об оценке Курской авантюры на Украине — в статье Сергея Зуева "Курск − последний вздох войны? Украинские эксперты о перспективах переговоров".

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эксклюзив, хроники, курская область, алексей смирнов (губернатор), владимир зеленский, вооруженные силы украины, the washington post, цру, курск, украина