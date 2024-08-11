Имя в истории или строчка в "Википедии": эксперт объяснил, почему судьба Харрис зависит от России
© AP / Kevin Lamarque
© AP / Kevin Lamarque
В случае, если действующий вице-президент США Камала Харрис получит главное кресло страны, то идеальным стартом для нее станет урегулирование конфликта на Украине
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил американист Грег Вайнер.
Он отметил, что Харрис несомненно будет идти на переговоры с Россией по Украине, поскольку начать свое президентство с большой мирной инициативы и с успеха на международном уровне для нее - задача номер один.
"Идеальное начало президентства Камалы Харрис - это мир между Россией и Украиной. Я бы так сказал. Тем более Владимир Путин ей сделал такой подарок. Я имею ввиду обмен заключенными". По моим данным, полученным из общения с людьми на Украине, в Вашингтоне и Москве, переговоры явно идут. А Харрис как раз тот человек, который воспользуется всем этим", - сказал Вайнер в интервью Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина".
Во вторник, 6 августа, Камала Харрис официально была выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Действующий вице-президент получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании, сообщили 6 августа в Демпартии.
Между тем, совсем недавно эксперты крайне скептически оценивали шансы на то, что Харрис сможет занять место действующего лидера страны Джо Байдена. В их число входил и сам Грег Вайнер. Он был уверен, что действующий лидер государства Джо Байден разочаровался в стороннице и предпочтет ей экс-первую леди Мишель Обаму.
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"Сегодня она, словно мышка, притаилась в углу, а за спиной - стена. А как известно, мышки, загнанные в угол, способны на непредсказуемую агрессию. Так и Харрис отступать некуда, за спиной - Нью-Йорк. Даже Мишель Обама ей не поможет. В новом Белом доме ей места не найдется. Самое время совершить агрессивный маневр. Второго такого шанса в жизни не будет", - заявил Бардин примерно месяц назад, уточнив, что она - представитель deep state, а там ей вполне могут помочь.
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Харрис известна как активная сторонница помощи Киеву. В частности, в феврале этого года на полях Мюнхенской конференции по безопасности она уверила международную общественность, что Белый дом готов поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией "столько, сколько потребуется".
Она добавила, что у США нет "плана Б" по военной помощи Украине, есть только "план А", который заключается в обеспечении оружием и другими ресурсами, необходимыми для достижения победы Украины над Россией. Цель Вашингтона заключается в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта "свободной, демократической и независимой страной", призналась Харрис.
При этом вице-президент США подчеркнула, что ее страна готова поддерживать Украину не только в войну, но и в мирное время, правда, не собственными, а российскими деньгами. По ее словам, Белый дом будет работать над тем, чтобы Россия возместила ущерб Украине.
Интересно, что в своем прогнозе от начала июля Бардин также заявил, что если Харрис все же удастся сесть в главное кресло США, на нее обозлятся как демократы, так и республиканцы. И тогда дополнительные конфликты ей будут не только не по силам, но даже очень опасны.
"В этом случае ей будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Ей потребуется поддержка, чтобы спасать "американскую демократию". А эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде. Это сверхпарадоксально, но именно в случае прихода к власти Харрис Россия и США могут начать развивать отношения с чистого листа", - заявил тогда Бардин.
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