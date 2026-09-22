Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА - 22.09.2026 Украина.ру
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Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА
Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА - 22.09.2026 Украина.ру
Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 45 украинских беспилотников, за сутки — 289. Об этом Минобороны РФ вечером 21 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-22T00:31
2026-09-22T00:31
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Башкирии, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областей.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 20 сентября до 8:00 мск 21 сентября, над территориями Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Адыгеи, Башкирии, Татарстана, над акваторией Чёрного моря были сбиты 244 украинских беспилотника.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 289 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что Киев пытался сорвать выборы в Госдуму РФ: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА

00:31 22.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 45 украинских беспилотников, за сутки — 289. Об этом Минобороны РФ вечером 21 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Башкирии, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областей.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 20 сентября до 8:00 мск 21 сентября, над территориями Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Адыгеи, Башкирии, Татарстана, над акваторией Чёрного моря были сбиты 244 украинских беспилотника.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 289 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Ранее сообщалось, что Киев пытался сорвать выборы в Госдуму РФ: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет.
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