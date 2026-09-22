https://ukraina.ru/20260922/minoborony-rf-dolozhilo-o-sbitykh-nad-rossiey-bpla-1083342684.html

Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА

Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА - 22.09.2026 Украина.ру

Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 45 украинских беспилотников, за сутки — 289. Об этом Минобороны РФ вечером 21 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-09-22T00:31

2026-09-22T00:31

2026-09-22T00:31

украина.ру

россия

крым

татарстан

брянская область

белгородская область

курская область

рязанская область

краснодарский край

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/12/1082577154_0:70:1350:829_1920x0_80_0_0_139934878bf7be032669b38a24b752e8.jpg

Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Башкирии, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областей.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 20 сентября до 8:00 мск 21 сентября, над территориями Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Адыгеи, Башкирии, Татарстана, над акваторией Чёрного моря были сбиты 244 украинских беспилотника.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 289 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что Киев пытался сорвать выборы в Госдуму РФ: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

крым

татарстан

брянская область

белгородская область

курская область

рязанская область

краснодарский край

воронежская область

волгоградская область

калужская область

орловская область

ростовская область

самара

саратовская область

тверь

ульяновская область

адыгейск

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, крым, татарстан, брянская область, белгородская область, курская область, рязанская область, краснодарский край, воронежская область, волгоградская область, калужская область, орловская область, оренбургская область, ростовская область, самара, саратовская область, тверь, ульяновская область, адыгейск, черное море, минобороны рф, вс рф, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины