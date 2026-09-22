"Трамп ТВ" в ответ на бойкот СМИ: В США заработал собственный телеканал Белого дома - 22.09.2026 Украина.ру
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"Трамп ТВ" в ответ на бойкот СМИ: В США заработал собственный телеканал Белого дома
"Трамп ТВ" в ответ на бойкот СМИ: В США заработал собственный телеканал Белого дома - 22.09.2026 Украина.ру
"Трамп ТВ" в ответ на бойкот СМИ: В США заработал собственный телеканал Белого дома
Администрация президента США Дональда Трампа сделала следующий ход в конфликте с ведущими американскими СМИ — заработал собственный телеканал Белого дома "Трамп ТВ"
2026-09-22T02:21
2026-09-22T02:21
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Запланированная ранее трансляция под названием "TRUMP TV: The Essentials Station" ("Трамп ТВ: Самое важное") начала прямой эфир на официальном YouTube-канале Белого дома в 19:00 21 сентября (2:00 мск 22 сентября)."Смотрите главные события администрации Трампа в одном месте. Лучшие видео, важнейшие выступления и ключевые моменты доступны в круглосуточном эфире 24/7 и обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе и оставайтесь на связи!" — говорится в описании к трансляции.Белый дом незадолго до запуска трансляции опубликовал в своём официальном аккаунте в соцсети X сгенерированный ИИ видеоролик, на котором белый фургон телевизионного вещания с логотипом спутниковой тарелки заезжает на территорию президентской резиденции.Профессиональные объединения журналистов, ряд телевещателей и ведущих печатных изданий США продолжают бойкот Белого дома, отказываясь освещать мероприятия, публиковать официальные кадры и материалы с участием Трампа.В списке СМИ, обвинивших администрацию в нарушении первой поправки к Конституции США о свободе слова, не только телеканалы CNN, MS NOW (бывший MSNBC) и издание Politico, репортёрам которых Трамп ранее запретил допуск на территорию президентской резиденции, обвинив их в распространении "фейковых новостей". Своих коллег по цеху поддержал и лояльный президенту телеканал Fox News, а также телеканалы ABC, CBS и NBC, ведущие печатные издания New York Times и Washington Post.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, телевидение, тв, бойкот, конфликт, сми, cnn, politico, fox news, new york times, the washington post, президент сша
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, телевидение, ТВ, бойкот, конфликт, СМИ, CNN, Politico, Fox News, New York Times, The Washington Post, президент США

"Трамп ТВ" в ответ на бойкот СМИ: В США заработал собственный телеканал Белого дома

02:21 22.09.2026
 
© Фото : Fotolia / kropicЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© Фото : Fotolia / kropic
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Администрация президента США Дональда Трампа сделала следующий ход в конфликте с ведущими американскими СМИ — заработал собственный телеканал Белого дома "Трамп ТВ"
Запланированная ранее трансляция под названием "TRUMP TV: The Essentials Station" ("Трамп ТВ: Самое важное") начала прямой эфир на официальном YouTube-канале Белого дома в 19:00 21 сентября (2:00 мск 22 сентября).
"Смотрите главные события администрации Трампа в одном месте. Лучшие видео, важнейшие выступления и ключевые моменты доступны в круглосуточном эфире 24/7 и обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе и оставайтесь на связи!" — говорится в описании к трансляции.
Белый дом незадолго до запуска трансляции опубликовал в своём официальном аккаунте в соцсети X сгенерированный ИИ видеоролик, на котором белый фургон телевизионного вещания с логотипом спутниковой тарелки заезжает на территорию президентской резиденции.
Профессиональные объединения журналистов, ряд телевещателей и ведущих печатных изданий США продолжают бойкот Белого дома, отказываясь освещать мероприятия, публиковать официальные кадры и материалы с участием Трампа.
В списке СМИ, обвинивших администрацию в нарушении первой поправки к Конституции США о свободе слова, не только телеканалы CNN, MS NOW (бывший MSNBC) и издание Politico, репортёрам которых Трамп ранее запретил допуск на территорию президентской резиденции, обвинив их в распространении "фейковых новостей". Своих коллег по цеху поддержал и лояльный президенту телеканал Fox News, а также телеканалы ABC, CBS и NBC, ведущие печатные издания New York Times и Washington Post.
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