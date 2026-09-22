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"Трамп ТВ" в ответ на бойкот СМИ: В США заработал собственный телеканал Белого дома

"Трамп ТВ" в ответ на бойкот СМИ: В США заработал собственный телеканал Белого дома - 22.09.2026 Украина.ру

"Трамп ТВ" в ответ на бойкот СМИ: В США заработал собственный телеканал Белого дома

Администрация президента США Дональда Трампа сделала следующий ход в конфликте с ведущими американскими СМИ — заработал собственный телеканал Белого дома "Трамп ТВ"

2026-09-22T02:21

2026-09-22T02:21

2026-09-22T02:21

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Запланированная ранее трансляция под названием "TRUMP TV: The Essentials Station" ("Трамп ТВ: Самое важное") начала прямой эфир на официальном YouTube-канале Белого дома в 19:00 21 сентября (2:00 мск 22 сентября)."Смотрите главные события администрации Трампа в одном месте. Лучшие видео, важнейшие выступления и ключевые моменты доступны в круглосуточном эфире 24/7 и обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе и оставайтесь на связи!" — говорится в описании к трансляции.Белый дом незадолго до запуска трансляции опубликовал в своём официальном аккаунте в соцсети X сгенерированный ИИ видеоролик, на котором белый фургон телевизионного вещания с логотипом спутниковой тарелки заезжает на территорию президентской резиденции.Профессиональные объединения журналистов, ряд телевещателей и ведущих печатных изданий США продолжают бойкот Белого дома, отказываясь освещать мероприятия, публиковать официальные кадры и материалы с участием Трампа.В списке СМИ, обвинивших администрацию в нарушении первой поправки к Конституции США о свободе слова, не только телеканалы CNN, MS NOW (бывший MSNBC) и издание Politico, репортёрам которых Трамп ранее запретил допуск на территорию президентской резиденции, обвинив их в распространении "фейковых новостей". Своих коллег по цеху поддержал и лояльный президенту телеканал Fox News, а также телеканалы ABC, CBS и NBC, ведущие печатные издания New York Times и Washington Post.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, телевидение, тв, бойкот, конфликт, сми, cnn, politico, fox news, new york times, the washington post, президент сша