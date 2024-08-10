https://ukraina.ru/20240810/1056790568.html

"Важно трезво оценивать ситуацию": подполковник об атаке ВСУ на Курскую область

"Важно трезво оценивать ситуацию": подполковник об атаке ВСУ на Курскую область - 10.08.2024 Украина.ру

"Важно трезво оценивать ситуацию": подполковник об атаке ВСУ на Курскую область

ВСУ, атакующие Курскую область, нацелены на атомоград Курчатов, где находится Курская АЭС. Многие эксперты полагают, что киевский режим планирует захват атомной станции для последующего торга и укрепления своих позиций на переговорах. Например, обмена на Запорожскую АЭС

2024-08-10T07:30

2024-08-10T07:30

2024-08-10T07:30

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Свои версии происходящего в интервью изданию Украина.ру озвучил подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Одна из причин, почему ВСУ пошли в атаку на Курскую область, считает он, это попытка заставить Россию снимать резервы с других направлений театров военных действий. Однако этот расчет украинского командования, уверен Шкурлатов, не сработает, потому что резервов у России достаточно. Но есть у ВСУ и другой повод нести потери под Курском."Украине нужно показать западным партнерам, кураторам и спонсорам какую-то положительную наступательную активность ВСУ на фронте. Потому что за последние месяцы им нечего было демонстрировать. А здесь [под Курском] вроде бы присутствует некая положительная динамика, пусть и тактического уровня. Да, давайте не будем преувеличивать масштаб проблемы, равно как и не преуменьшать. Важно трезво оценивать ситуацию", - сказал Шкурлатов в интервью Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ.А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 человек. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты. Их судьба известна.*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240809/1056786969.html

https://ukraina.ru/20240809/1056787156.html

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