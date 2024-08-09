Киев просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России - Washington Post - 09.08.2024 Украина.ру
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Киев просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России - Washington Post
Киев просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России - Washington Post - 09.08.2024 Украина.ру
Киев просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России - Washington Post
Украина просит разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России в связи с нападением на Курскую область. Об этом сообщила газета Washington Post
2024-08-09T07:36
2024-08-09T07:36
новости
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курская область
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вооруженные силы украины
пентагон
оружие
россия
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"Украинские чиновники теперь просят у США разрешения на применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов по авиабазам, которые Россия использует для ответных ударов. В Киеве верят, что эти меры позволят им удержать часть Курской области", - говорится в материале.Как рассказал неназванный источник из окружения Владимира Зеленского, таким образом Киев рассчитывает получить "рычаг давления для переговоров с Россией".Накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в связи с нападением ВСУ на Курскую область заявила, что США по-прежнему не поддерживают удары Киева американским оружием вглубь российской территории. При этом она попыталась оправдать террористическое нападение ВСУ, в ходе которого погибли мирные жители, заявив, что эти действия киевского режима "соответствуют политике США".Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, киев, курская область, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, оружие, россия, atacms
Новости, Киев, Курская область, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, оружие, Россия, ATACMS

Киев просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России - Washington Post

07:36 09.08.2024
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Читать в
Украина просит разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России в связи с нападением на Курскую область. Об этом сообщила газета Washington Post
"Украинские чиновники теперь просят у США разрешения на применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов по авиабазам, которые Россия использует для ответных ударов. В Киеве верят, что эти меры позволят им удержать часть Курской области", - говорится в материале.
Как рассказал неназванный источник из окружения Владимира Зеленского, таким образом Киев рассчитывает получить "рычаг давления для переговоров с Россией".
Накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в связи с нападением ВСУ на Курскую область заявила, что США по-прежнему не поддерживают удары Киева американским оружием вглубь российской территории.
При этом она попыталась оправдать террористическое нападение ВСУ, в ходе которого погибли мирные жители, заявив, что эти действия киевского режима "соответствуют политике США".
Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевКурская областьСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПентагоноружиеРоссияATACMS
 
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