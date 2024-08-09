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Киев просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России - Washington Post

Киев просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России - Washington Post - 09.08.2024 Украина.ру

Киев просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России - Washington Post

Украина просит разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России в связи с нападением на Курскую область. Об этом сообщила газета Washington Post

2024-08-09T07:36

2024-08-09T07:36

2024-08-09T07:36

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курская область

сша

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владимир путин

вооруженные силы украины

пентагон

оружие

россия

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"Украинские чиновники теперь просят у США разрешения на применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов по авиабазам, которые Россия использует для ответных ударов. В Киеве верят, что эти меры позволят им удержать часть Курской области", - говорится в материале.Как рассказал неназванный источник из окружения Владимира Зеленского, таким образом Киев рассчитывает получить "рычаг давления для переговоров с Россией".Накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в связи с нападением ВСУ на Курскую область заявила, что США по-прежнему не поддерживают удары Киева американским оружием вглубь российской территории. При этом она попыталась оправдать террористическое нападение ВСУ, в ходе которого погибли мирные жители, заявив, что эти действия киевского режима "соответствуют политике США".Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, киев, курская область, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, оружие, россия, atacms