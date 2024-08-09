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Киев просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России - Washington Post
Киев просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России - Washington Post - 09.08.2024 Украина.ру
Киев просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России - Washington Post
Украина просит разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России в связи с нападением на Курскую область. Об этом сообщила газета Washington Post
2024-08-09T07:36
2024-08-09T07:36
2024-08-09T07:36
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"Украинские чиновники теперь просят у США разрешения на применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов по авиабазам, которые Россия использует для ответных ударов. В Киеве верят, что эти меры позволят им удержать часть Курской области", - говорится в материале.Как рассказал неназванный источник из окружения Владимира Зеленского, таким образом Киев рассчитывает получить "рычаг давления для переговоров с Россией".Накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в связи с нападением ВСУ на Курскую область заявила, что США по-прежнему не поддерживают удары Киева американским оружием вглубь российской территории. При этом она попыталась оправдать террористическое нападение ВСУ, в ходе которого погибли мирные жители, заявив, что эти действия киевского режима "соответствуют политике США".Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Курская область, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, оружие, Россия, ATACMS
Киев просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России - Washington Post
Украина просит разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России в связи с нападением на Курскую область. Об этом сообщила газета Washington Post
"Украинские чиновники теперь просят у США разрешения на применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов по авиабазам, которые Россия использует для ответных ударов. В Киеве верят, что эти меры позволят им удержать часть Курской области", - говорится в материале.
Как рассказал неназванный источник из окружения Владимира Зеленского, таким образом Киев рассчитывает получить "рычаг давления для переговоров с Россией".
Накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в связи с нападением ВСУ на Курскую область заявила, что США по-прежнему не поддерживают удары Киева американским оружием вглубь российской территории.
При этом она попыталась оправдать террористическое нападение ВСУ, в ходе которого погибли мирные жители, заявив, что эти действия киевского режима "соответствуют политике США".