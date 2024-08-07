Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине - 07.08.2024 Украина.ру
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Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине
Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине - 07.08.2024 Украина.ру
Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине
Президент России Владимир Путин и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прокомментировали украинскую атаку в Курской области. На Украине, опасаясь удара возмездия, начали эвакуацию из ряда населённых пунктов Сумской области
2024-08-07T18:30
2024-08-07T18:59
эксклюзив
хроники
курская область
россия
украина
владимир путин
мария захарова
вооруженные силы украины
генштаб
фсб
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Президент РФ Владимир Путин начал совещание с членами правительства с обсуждения обстановки в Курской области в связи с масштабной провокацией ВСУ."Начать придётся с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", - заявил Путин.Он отметил, что после проведёт встречу с руководителями силовых ведомств: Минобороны, Генштаба ВС РФ, ФСБ. Кроме того, президент России рассказал о разговоре с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым."По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича", – заявил Путин.Позднее, уже когда Путин общался с министром обороны Андреем Белоусовым, секретарём Совбеза РФ Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, последний рассказал о потерях ВСУ."Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков", - доложил Герасимов.При этом, по его словам, "в 5 часов 30 минут 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области".Также Герасимов спрогнозировал дальнейшее развитие событий в регионе."Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.В министерстве иностранных дел России заявили, что таким образом ВСУ пытаются компенсировать свои постоянные провалы."Своей варварской атакой в Курской области укробандеровцы попытались посеять панику среди жителей региона и продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта. Очевидно, что и здесь расчеты неонацистов не оправдались", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она также обратила внимание на молчание Запада по поводу происходящего."Все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада, который продолжает покрывать своих киевских марионеток. Все это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов, уверенных, что любое злодеяние сойдет им с рук. Призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима", - подчеркнула Захарова.По словам Захаровой, ВС РФ силы дали решительный отпор противнику, который понес существенные потери.Официальный представитель МИД РФ указала, что по имеющимся сведениям в результате обстрелов ранения и травмы получили 24 мирных жителя Курской области, в том числе шестеро детей. При ударе дроном по автомобилю скорой помощи погибли фельдшер и водитель, добавила Захарова.Уже после её заявления появилась и реакция основного союзника Украины — Соединённых Штатов Америки.Как сообщил Белый дом, Вашингтон намерен запросить разъяснения у Киева по поводу происходящего в Курской области. При этом позиция США в части применения американского оружия по территории России не претерпела изменений, заявили в Белом доме. Примечательно, что, если верить сообщениям ряда СМИ, в атаке на Курскую область ВСУ использовали американские БТР Stryker.Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева у себя в телеграм-канале опубликовала видео отца Евгения Шестопалова - настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже, где нашли убежище мирные жители. Также она опубликовала новость о расстреле украинскими военными беременной мирной жительницы.Тем временем в приграничном с Курской областью украинском регионе — Сумской области — власти объявили эвакуацию.Как заявил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, в 23 населённых пунктах пяти общин Сумского района будет проведена обязательная эвакуация населения."Соответствующее распоряжение подписал перед эфиром по внедрению обязательной эвакуации в 23 населённых пунктах пяти общин Сумского района. В силу вступает с момента подписания. Задачи поставлены, силы и средства эвакуационные подготовлены", - рассказал Артюх.По его словам, речь идет об эвакуации около 6 тыс. человек, среди которых 425 детей."В первую очередь задача поставлена на эвакуацию семей с детьми", - подчеркнул глава ОВА.Его распоряжение может свидетельствовать не столько об опасении по поводу ответа ВС РФ, сколько о том, что ведущие артудары по Курской области украинские военные прикрываются гражданской инфраструктурой и базируются в населённых пунктах Сумской области.Примечательно, что, по информации украинских СМИ, происходящее в Курской области выгодно Западу, согласовано с ним и осуществлено при помощи западных специалистов."Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак согласовал с США атаку ВСУ на Курскую область, как первый этап контрнаступления украинской армии. Военные советники НАТО принимали участие в планирование операции Генштаба, а британская разведка помогала организовать атаку", - сообщил 7 августа популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - указал на то, что финансовую выгоду Британии от происходящего."Кажется задача минимум Банковой (по заказу британцев) - это захват ВСУ газоизмерительной станции в Судже, через которую идёт транзит российского газа в ЕС через Украину. Биржевые цены выросли на 5%, впервые с декабря достигнув $435 за тысячу кубов. Кто-то 100% защищает свой "лонг" на биржевых играх. Если она будет повреждена или уничтожена, британцы получат огромный профит, так как получат ещё больше контроль над газовым рынком ЕС. Но тем самым настроения европейцев станут ещё сильнее негативными в адрес Украины. Мы прогнозируем, что данный кейс для Украины дорого обойдется в будущем. Все наши источники называют это авантюрой", - указывалось в публикации канала.Тем временем в украинском сегменте соцсетей на волне эйфории нарастает и недоумение по поводу смысла атаки в Курской области, а также оттягивания ВСУ с других, гораздо более важных и критических для украинской армии направлений, в частности — в Донбассе. Кроме того, растёт обеспокоенность по поводу жёстких ответных действий ВС РФ в будущем.О происходящем в Курской области — в статье Сергея Зуева ""Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области".
https://ukraina.ru/20240807/1056734114.html
https://ukraina.ru/20240807/1056723627.html
https://ukraina.ru/20240806/1056717873.html
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Егор Леев
Егор Леев
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, курская область, россия, украина, владимир путин, мария захарова, вооруженные силы украины, генштаб, фсб
Эксклюзив, Хроники, Курская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ФСБ

Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине

18:30 07.08.2024 (обновлено: 18:59 07.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прокомментировали украинскую атаку в Курской области. На Украине, опасаясь удара возмездия, начали эвакуацию из ряда населённых пунктов Сумской области
Президент РФ Владимир Путин начал совещание с членами правительства с обсуждения обстановки в Курской области в связи с масштабной провокацией ВСУ.
"Начать придётся с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", - заявил Путин.
Он отметил, что после проведёт встречу с руководителями силовых ведомств: Минобороны, Генштаба ВС РФ, ФСБ. Кроме того, президент России рассказал о разговоре с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.
"По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича", – заявил Путин.
Позднее, уже когда Путин общался с министром обороны Андреем Белоусовым, секретарём Совбеза РФ Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, последний рассказал о потерях ВСУ.
"Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков", - доложил Герасимов.
При этом, по его словам, "в 5 часов 30 минут 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области".
Также Герасимов спрогнозировал дальнейшее развитие событий в регионе.
"Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.
обстановка в Судже - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
13:00
Обстановка в Курской области, массированная атака беспилотников. Главное на Украине на 13:00 7 августаСтали известны новые подробности идущих боёв в Курской области. Украинские военные нанесли удары по регионам России
В министерстве иностранных дел России заявили, что таким образом ВСУ пытаются компенсировать свои постоянные провалы.
"Своей варварской атакой в Курской области укробандеровцы попытались посеять панику среди жителей региона и продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта. Очевидно, что и здесь расчеты неонацистов не оправдались", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она также обратила внимание на молчание Запада по поводу происходящего.
"Все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада, который продолжает покрывать своих киевских марионеток. Все это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов, уверенных, что любое злодеяние сойдет им с рук. Призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима", - подчеркнула Захарова.
По словам Захаровой, ВС РФ силы дали решительный отпор противнику, который понес существенные потери.
Официальный представитель МИД РФ указала, что по имеющимся сведениям в результате обстрелов ранения и травмы получили 24 мирных жителя Курской области, в том числе шестеро детей. При ударе дроном по автомобилю скорой помощи погибли фельдшер и водитель, добавила Захарова.
Уже после её заявления появилась и реакция основного союзника Украины — Соединённых Штатов Америки.
Как сообщил Белый дом, Вашингтон намерен запросить разъяснения у Киева по поводу происходящего в Курской области. При этом позиция США в части применения американского оружия по территории России не претерпела изменений, заявили в Белом доме. Примечательно, что, если верить сообщениям ряда СМИ, в атаке на Курскую область ВСУ использовали американские БТР Stryker.
Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева у себя в телеграм-канале опубликовала видео отца Евгения Шестопалова - настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже, где нашли убежище мирные жители. Также она опубликовала новость о расстреле украинскими военными беременной мирной жительницы.
- РИА Новости, 1920, 07.08.2024
08:58
Бои в Курской области и атака на АЭС. Главное на Украине на утро 7 августаВ Курской области продолжаются бои, ВСУ наносят удары и по Курской АЭС и пытаются уничтожить объекты газотранспортной инфраструктуры
Тем временем в приграничном с Курской областью украинском регионе — Сумской области — власти объявили эвакуацию.
Как заявил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, в 23 населённых пунктах пяти общин Сумского района будет проведена обязательная эвакуация населения.
"Соответствующее распоряжение подписал перед эфиром по внедрению обязательной эвакуации в 23 населённых пунктах пяти общин Сумского района. В силу вступает с момента подписания. Задачи поставлены, силы и средства эвакуационные подготовлены", - рассказал Артюх.
По его словам, речь идет об эвакуации около 6 тыс. человек, среди которых 425 детей.
"В первую очередь задача поставлена на эвакуацию семей с детьми", - подчеркнул глава ОВА.
Его распоряжение может свидетельствовать не столько об опасении по поводу ответа ВС РФ, сколько о том, что ведущие артудары по Курской области украинские военные прикрываются гражданской инфраструктурой и базируются в населённых пунктах Сумской области.
Примечательно, что, по информации украинских СМИ, происходящее в Курской области выгодно Западу, согласовано с ним и осуществлено при помощи западных специалистов.
"Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак согласовал с США атаку ВСУ на Курскую область, как первый этап контрнаступления украинской армии. Военные советники НАТО принимали участие в планирование операции Генштаба, а британская разведка помогала организовать атаку", - сообщил 7 августа популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
Горнальский монастырь после удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Вчера, 18:00
Торецк зажимают в клещи, резервы выдвинулись к границе в Курской области. Итоги 6 августа на УкраинеВ ДНР сообщили о том, что подразделения ВС РФ зажимают Торецк в тиски, на Украине провели срочное заседание Ставки верховного главнокомандующего по этому поводу. ВСУ атакуют Курскую область, на место боёв выдвинулись резервы Вооружённых сил России
Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - указал на то, что финансовую выгоду Британии от происходящего.
"Кажется задача минимум Банковой (по заказу британцев) - это захват ВСУ газоизмерительной станции в Судже, через которую идёт транзит российского газа в ЕС через Украину. Биржевые цены выросли на 5%, впервые с декабря достигнув $435 за тысячу кубов. Кто-то 100% защищает свой "лонг" на биржевых играх. Если она будет повреждена или уничтожена, британцы получат огромный профит, так как получат ещё больше контроль над газовым рынком ЕС. Но тем самым настроения европейцев станут ещё сильнее негативными в адрес Украины. Мы прогнозируем, что данный кейс для Украины дорого обойдется в будущем. Все наши источники называют это авантюрой", - указывалось в публикации канала.
Тем временем в украинском сегменте соцсетей на волне эйфории нарастает и недоумение по поводу смысла атаки в Курской области, а также оттягивания ВСУ с других, гораздо более важных и критических для украинской армии направлений, в частности — в Донбассе. Кроме того, растёт обеспокоенность по поводу жёстких ответных действий ВС РФ в будущем.
О происходящем в Курской области — в статье Сергея Зуева ""Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области".
 
ЭксклюзивХроникиКурская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныГенштабФСБ
 
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18:30Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине
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