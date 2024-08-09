https://ukraina.ru/20240809/1056761473.html

Битва за Севморпуть: Перенджиев о том, почему в борьбе за Арктику нужно действовать "треугольником"

Битва за Севморпуть: Перенджиев о том, почему в борьбе за Арктику нужно действовать "треугольником" - 09.08.2024 Украина.ру

Битва за Севморпуть: Перенджиев о том, почему в борьбе за Арктику нужно действовать "треугольником"

В борьбе за арктические ресурсы Северная Корея – это надежный товарищ и друг России. К тому же, КНДР - союзник Китая и мы можем действовать треугольником. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-08-09T03:20

2024-08-09T03:20

2024-08-09T03:20

новости

китай

россия

северная корея

александр перенджиев

кнр (китай)

кндр

тихий океан

арктика

союзники

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Вашингтон ждал неприятный сюрприз, из-за чего он задергался с новой арктической стратегией. США думали, что в схватку за Севморпуть им придется вступать в борьбу с одной Россией, но в этом вопросе Китай стал нашим реальным союзником, рассказал политолог.В борьбе за арктические ресурсы Северная Корея – это надежный товарищ и друг России. К тому же, она союзник Китая. Мы можем действовать треугольником (Россия, Китай, КНДР), чтобы обеспечить безопасность судоходства на Севморпути в Тихом океане, добавил эксперт.Недавно в Санкт-Петербурге прошел военно-морской парад. Нужно обратить внимание, корабли каких государств приняли в нем участие: Китай, Индия и Алжир. Это говорит о том, что Россия создает систему защиты судоходства в мировом океане, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.руО своем пути на войну, о знаниях и навыках, необходимых в зоне конфликта - в интервью военкора Владимира Разина: За войной не нужно бежать − когда надо, она сама тебя настигнет на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240808/1056746549.html

китай

россия

северная корея

кнр (китай)

кндр

тихий океан

арктика

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