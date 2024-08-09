Битва за Севморпуть: Перенджиев о том, почему в борьбе за Арктику нужно действовать "треугольником" - 09.08.2024 Украина.ру
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Битва за Севморпуть: Перенджиев о том, почему в борьбе за Арктику нужно действовать "треугольником"
Битва за Севморпуть: Перенджиев о том, почему в борьбе за Арктику нужно действовать "треугольником" - 09.08.2024 Украина.ру
Битва за Севморпуть: Перенджиев о том, почему в борьбе за Арктику нужно действовать "треугольником"
В борьбе за арктические ресурсы Северная Корея – это надежный товарищ и друг России. К тому же, КНДР - союзник Китая и мы можем действовать треугольником. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-08-09T03:20
2024-08-09T03:20
новости
китай
россия
северная корея
александр перенджиев
кнр (китай)
кндр
тихий океан
арктика
союзники
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Вашингтон ждал неприятный сюрприз, из-за чего он задергался с новой арктической стратегией. США думали, что в схватку за Севморпуть им придется вступать в борьбу с одной Россией, но в этом вопросе Китай стал нашим реальным союзником, рассказал политолог.В борьбе за арктические ресурсы Северная Корея – это надежный товарищ и друг России. К тому же, она союзник Китая. Мы можем действовать треугольником (Россия, Китай, КНДР), чтобы обеспечить безопасность судоходства на Севморпути в Тихом океане, добавил эксперт.Недавно в Санкт-Петербурге прошел военно-морской парад. Нужно обратить внимание, корабли каких государств приняли в нем участие: Китай, Индия и Алжир. Это говорит о том, что Россия создает систему защиты судоходства в мировом океане, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.руО своем пути на войну, о знаниях и навыках, необходимых в зоне конфликта - в интервью военкора Владимира Разина: За войной не нужно бежать − когда надо, она сама тебя настигнет на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240808/1056746549.html
китай
россия
северная корея
кнр (китай)
кндр
тихий океан
арктика
балтика
балтийское море
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новости, китай, россия, северная корея, александр перенджиев, кнр (китай), кндр, тихий океан, арктика, союзники, балтика, балтийское море
Новости, Китай, Россия, Северная Корея, Александр Перенджиев, КНР (Китай), КНДР, Тихий океан, Арктика, союзники, Балтика, Балтийское море

Битва за Севморпуть: Перенджиев о том, почему в борьбе за Арктику нужно действовать "треугольником"

03:20 09.08.2024
 
© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкТихоокеанский флот провел морские учения ракетных катеров
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© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов
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В борьбе за арктические ресурсы Северная Корея – это надежный товарищ и друг России. К тому же, КНДР - союзник Китая и мы можем действовать треугольником. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Вашингтон ждал неприятный сюрприз, из-за чего он задергался с новой арктической стратегией. США думали, что в схватку за Севморпуть им придется вступать в борьбу с одной Россией, но в этом вопросе Китай стал нашим реальным союзником, рассказал политолог.
В борьбе за арктические ресурсы Северная Корея – это надежный товарищ и друг России. К тому же, она союзник Китая. Мы можем действовать треугольником (Россия, Китай, КНДР), чтобы обеспечить безопасность судоходства на Севморпути в Тихом океане, добавил эксперт.
"Для нас это не сюрприз. Еще до СВО мы и Китай проводили совместные учения в Тихом океане. Также вместе с КНР мы проводим учения на Балтике. Кроме того, мы проводили учения в Красном море с привлечением Ирана, а также учения Россия-КНР-ЮАР. То есть к такому серьезному противостоянию мы готовились давно", - подчеркнул Перенджиев.
Недавно в Санкт-Петербурге прошел военно-морской парад. Нужно обратить внимание, корабли каких государств приняли в нем участие: Китай, Индия и Алжир. Это говорит о том, что Россия создает систему защиты судоходства в мировом океане, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.ру
О своем пути на войну, о знаниях и навыках, необходимых в зоне конфликта - в интервью военкора Владимира Разина: За войной не нужно бежать − когда надо, она сама тебя настигнет на сайте Украина.ру
Олег Царев интервью
Вчера, 07:00
Олег Царев о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16У изменения риторики несколько причин. Во-первых, меняется ситуация внутри Украины, а Зеленский понимает, что его лозунги должны соответствовать настроению большинства на Украине. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории
 
НовостиКитайРоссияСеверная КореяАлександр ПеренджиевКНР (Китай)КНДРТихий океанАрктикасоюзникиБалтикаБалтийское море
 
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