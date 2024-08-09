Битва за Севморпуть: Перенджиев о том, почему в борьбе за Арктику нужно действовать "треугольником"
© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкТихоокеанский флот провел морские учения ракетных катеров
В борьбе за арктические ресурсы Северная Корея – это надежный товарищ и друг России. К тому же, КНДР - союзник Китая и мы можем действовать треугольником. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Вашингтон ждал неприятный сюрприз, из-за чего он задергался с новой арктической стратегией. США думали, что в схватку за Севморпуть им придется вступать в борьбу с одной Россией, но в этом вопросе Китай стал нашим реальным союзником, рассказал политолог.
В борьбе за арктические ресурсы Северная Корея – это надежный товарищ и друг России. К тому же, она союзник Китая. Мы можем действовать треугольником (Россия, Китай, КНДР), чтобы обеспечить безопасность судоходства на Севморпути в Тихом океане, добавил эксперт.
"Для нас это не сюрприз. Еще до СВО мы и Китай проводили совместные учения в Тихом океане. Также вместе с КНР мы проводим учения на Балтике. Кроме того, мы проводили учения в Красном море с привлечением Ирана, а также учения Россия-КНР-ЮАР. То есть к такому серьезному противостоянию мы готовились давно", - подчеркнул Перенджиев.
Недавно в Санкт-Петербурге прошел военно-морской парад. Нужно обратить внимание, корабли каких государств приняли в нем участие: Китай, Индия и Алжир. Это говорит о том, что Россия создает систему защиты судоходства в мировом океане, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.ру
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