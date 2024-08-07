Военкор Владимир Разин: За войной не нужно бежать − когда надо, она сама тебя настигнет - 07.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240807/1056728939.html
Военкор Владимир Разин: За войной не нужно бежать − когда надо, она сама тебя настигнет
Военкор Владимир Разин: За войной не нужно бежать − когда надо, она сама тебя настигнет - 07.08.2024 Украина.ру
Военкор Владимир Разин: За войной не нужно бежать − когда надо, она сама тебя настигнет
О своем пути на войну, специфике работы в 2015 году и сегодня, о знаниях и навыках, необходимых в зоне конфликта, а также о том, чем займется после, журналисту издания "Украина.ру" рассказал военный корреспондент Общероссийского Народного Фронта Владимир Разин.
2024-08-07T12:44
2024-08-07T12:44
интервью
россия
белгородская область
семен пегов
поддубный
вооруженные силы украины
украина
сво
военкор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056730937_0:1:2730:1537_1920x0_80_0_0_760aedcbda0aa4226fad027d40d5a67e.jpg
- Сколько лет тебе было, когда началась война?- Если мы говорим о событиях апреля-мая 2014 года, когда начались бои за аэропорт, то семнадцать. Позже в этом же году исполнилось восемнадцать.- То есть, как принято говорить, лучшие годы жизни прошли на войне?- В тот момент я заканчивал первый курс университета. У нас даже чуть раньше учебный год кончился. Мы довольно быстро сдали экзамены и ушли на каникулы не в июне, а в мае. А осенью вышли на учебу не в сентябре, как положено, а в октябре.При Украине мой факультет был экономическим. Специальность – маркетинг. Но ко второму курсу мы уже в ДНР жили, а факультет стал называться "Менеджмент в производственной сфере". Специальность та же.- Мечтал стать маркетологом?- Кем я мечтал стать – это сложный вопрос. Дело в том, что с детства мечтал стать футболистом. Играл, тренировался, но потом одна травма, вторая, третья и дверь в профессиональный спорт для меня закрылась. Не сложилось с мечтой.А в плане гражданских профессий… не могу сказать, что прямо мечтал кем-то стать. Разве что в десятом или одиннадцатом классе была дурацкая история. Тогда, насмотревшись каких-то фильмов, хотел поступить на юридический, чтобы после идти работать в милицию. Но родители отговорили. "Ты не мент по натуре и делать там тебе нечего. Это не твоя история", - сказали мне они.Слушай, ну маркетолог – это тоже хорошая профессия. Многогранная. Она ведь про бизнес, про развитие бизнеса. Про то, чем я занимался какое-то время.- Но вот уже десятый год показываешь людям войну. Как так вышло?- То был конец 2014 года. Я тогда постоянно следил за новостями. Сперва следил за ходом событий в Киеве, а потом все началось уже в родном городе.На тот момент у меня не было знакомых ополченцев или каких-то других людей, вращавшихся в этой теме. Был, правда, один товарищ из ополчения, которому пришлось выходить из Славянска какими-то жуткими тропами. Дело в том, что его и еще несколько человек просто забыли.Общаясь с ним, подумал, что не хотел бы попасть в какую-то незнакомую среду и оказаться в подобной ситуации. К тому же ни о войне, ни о военном деле я не знал ничего. Даже срочную ведь не служил.А примерно в то же время мои школьные друзья занимались фотографией. У кого-то фотоаппарат был, у кого-то компьютер для монтажа. Я же тогда смотрел репортажи Сладкова, Поддубного, Пегова, Коца и других наших известных военкоров. Тогда и предложил ребятам снимать войну.В информационном пространстве показывали одно, второе, третье, десятое. И мы тоже могли бы всюду ездить, общаться с людьми, показывать войну такой, какой ее видим мы. "Мы не против. Оборудование есть. А что куда?" - спросили ребята. И я начал искать ходы-выходы на разные информационные агентства.И к февралю 2015 года, когда вот только-только закончилась Дебальцевская операция, удалось выйти на агентство ANNA NEWS. С того момента стали ездить на войну, показывать ее, надеясь, что делаем правое дело, вносим какой-то вклад в поддержку нашего города, наших людей. С надеждой на то, что глобально это полезно для нашей страны.- Помнишь свой первый выезд?- Не уверен, что выезд был именно первым, но помню, как впервые попал под обстрел, находясь не в университете или где-то в городе. Вот именно первый рабочий обстрел.Мы поехали на 71-й километр между Ясиноватой и Донецком. Там небольшой железнодорожный поселок, расположенный (на тот момент) неподалеку от линии фронта. Тем не менее, там оставались мирные жители, с которыми нам хотелось пообщаться. Там пять или шесть пятиэтажек стояло, подвергавшихся обстрелам.И только мы подъехали к поселочку, только увидели первую пятиэтажку… метров пятьдесят оставалось. А справа от этих пятиэтажек чистое поле. И вот мы слышим разрывы. Пять-десять-двадцать. Стреляли из АГСа, а он километра на два бьет. Но мы же понимаем, что АГС вряд ли стоит на первой линии. То есть до противника было не больше километра.Но это сейчас, а тогда я не очень все это понимал. На самом деле нам тогда здорово повезло, поскольку мы с ребятами оказались в компании двух старших товарищей, для которых эта война была не первой.Каждый день они чему-то учили нас, рассказывали о том, как нужно вести себя в зоне конфликта, как перемещаться, на что обращать внимание, как общаться с местными. Такие нюансы, которые потом закреплялись годами. Думаю, что сейчас мой профессиональный уровень сильно вырос.- То есть ты, как и многие здешние журналисты, самоучка?- Абсолютно. Как в плане съемок, так и в плане ведения информационной войны. Все это приходило от выезда к выезду, от общения с коллегами, с которыми доводилось пересекаться. Хотя до начала СВО, по большому счету, я с ни с кем из представителей СМИ большой России знаком и не был. Может дело в моей скромности. Мы ведь вроде в одних и тех же местах работали. У меня даже фото есть со Сладковым, но лично мы так и не познакомились.Единственным, с кем лично знаком, был Семен Еремин, который, к сожалению, погиб в этом году. Вот с ним еще до начала СВО познакомились, а с прочими уже в процессе.Просто для меня это ведь большие люди, которых по телевизору показывают, а сам я – обычный донецкий парень. Неловко как-то было подходить и знакомиться.- Покойный Андрей Морозов доказывал мне, что местные корреспонденты тоже страдают от адреналиновой зависимости. "Да-да, а фримены не любят спайс", - шутил он. Как у тебя с этим?- Трудно сказать. В какую-нибудь заварушку ведь хочется попасть не потому, что не хватает адреналина, а потому, что это работа. А так здесь хватает прилетов, переживания за близких, за друзей, включая и коллег, которые постоянно где-то мотаются. У нас ведь не бывает такого, что отработал неделю и на следующую неделю забываешь о войне, о здешних правилах поведения.У нас не то же, что у ребят, которые приезжают сюда в командировки. Они приезжают на месяц и работают. Да, тяжело, да, учитывая все факторы, но потом они уезжают в мирную жизнь и получают возможность отдохнуть.А я позавчера был в твоем районе. Неподалеку от той заправки, в которую вчера прилетел FPV-дрон. И находясь там, я понимал, что дрон может прилететь в любую секунду. Учитывая это, я придерживался определенных правил, слушал воздух и так далее.Нет, я не согласен. Адреналина здесь хватает и желания хапнуть его побольше не возникает. Я вообще считаю, что за войной не нужно бежать. Когда надо, она сама настигнет тебя. И там уже дело профессионализма, удачи, а порой и случая.- Мы не раз уже работали вместе, и я не мог не заметить, что мне на войне интереснее люди, а ты активно интересуешься обстановкой на фронте, оружием и новыми техническими решениями. Притом, что когда-то не разбирался во всем этом. Так какими же знаниями нужно обладать для работы на войне?- Не сказал бы, что люди меня интересуют меньше. Давай от обратного? Вот что людям интересно смотреть? Я помню 2014–2016 годы, когда всем было интересно смотреть, как стреляет пушка, как военные обращаются с оружием. А потом это всем надоело. Ну пушка и пушка. Стреляет и стреляет. Все зеленое и ничего нового.А судьбы ополченцев, судьбы обычных жителей ЛДНР… тут с каждым по полтора-два часа можно говорить, и ты наверняка запишешь интервью, которое жаль будет резать на монтаже. Потому что сокращать нужно, а все интересное и важное. Это факт.И с 2016 года до начала СВО всех больше интересовали судьбы людей. О чем они мечтают? Чем занимаются? Что делали до войны и почему ушли в ополчение? Как смотрят на те или иные процессы внутри страны?В начале СВО мы вернулись к интересам 2014–2016 годов. Снова пушки, которые стреляют. Появились какие-то новые виды вооружения, да. Но широкой аудитории сегодня это уже не очень интересно. И никому не интересно, что на днях взяли населенный пункт Прогресс. Никому не интересно, что на этом направлении зажали в клещи определенную группировку ВСУ и та может оказаться в котле. А может и не оказаться.Сегодня всех опять интересуют человеческие истории. Истории контрактников, добровольцев, волонтеров, мирных жителей. Это примеры для аудитории. Эти люди дают ответы на диванный вопрос о том, зачем мы начали СВО, зачем плести масксети, зачем участвовать в сборах, зачем какой-то РЭБ и какие-то дроны покупать.Что же до знаний, то в 2015 году нам повезло, что вокруг были люди, которые имели опыт, разбирались в предмете, умели работать и готовы были поделиться всем этим.Мы потихоньку вникали в то, как работает 120-й миномет, как стреляет пушка, что такое РСЗО "Град", как летают "птички", корректирующие огонь, как FPV-дроны работают. Все это нужно знать и понимать, чтобы не оказаться в нехорошей ситуации.Я не говорю, что в этом нужно быть суперспецом, но разбираться на каком-то базовом уровне нужно обязательно, чтобы примерно понимать, что может произойти в следующую секунду, как может действовать противник, и хоть минимально обезопасить себя. Нужно, к примеру, понимать, что на разных участках фронта противник ведет себя по-разному, применяет разные типы вооружения.- У нас даже в штабах, как выяснилось, не все понимают, что существуют разные типы дронов под разные задачи…- Насчет дронов хотелось бы сделать лирическое отступление. Вот пару дней назад смотрел запись о том, как в Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал гражданскую машину. Возле нее стояли двое или трое гражданских. Один получил ранения.И вот я думаю, что уж за сто метров ты FPV-дрон услышишь и распознаешь, если хоть немного в этом разбираешься. А эти секунды могут уберечь от ранений или смерти.Если бы люди вовремя распознали звук и отскочили от своей машины, то могли остаться невредимыми. Вот на Петровку приезжаешь, слышишь разрыв и любой местный тебе объяснит, что это такое, куда прилетело. Они разбираются в этом, сами того не желая. Им пришлось приспосабливаться к агрессивным условиям, чтобы выжить.Я к чему об этом заговорил? Если вы проживаете там, куда добивают украинские беспилотники, то потратьте немного времени и разберитесь в вопросе. Сейчас полно видео от тех же военкоров, от военнослужащих. Сейчас такого контента очень много. Лучше познавать это в теории, чем потом растеряться на практике. И то же касается людей, которые приезжают сюда.- Меня обычно пугает склонность людей, переживших удар FPV-дрона, записывать видео для соцсетей, а не бежать оттуда. Где один камикадзе, там и второй.- А это возвращает нас к вопросу о понимании того, как противник ведет себя на разных участках фронта, как и какое вооружение использует. Через сколько секунд прилетает вторая мина? Что нужно делать, если первая уже легла, но ты в порядке?Людям, которые оказались в подобных условиях, катастрофически не хватает знаний. Вспомни 2014-й! Люди тогда не разбирались в оружии и часто бежали на место прилета, не понимая, что может прилететь снова. Но сейчас этим никто не занимается. Сейчас люди знают, что полчаса-час после прилета лучше переждать в укрытии.Да, если кого-то, не дай Бог, ранит, то нужно бежать и оказывать помощь, но в иных ситуациях лучше найти укрытие. Потому, что жизнь одна, рук и ног – по две. А больше нет и не будет. Нужно понимать, что произойдет дальше, если уже началось.Вот жители Белгородской области, раз уж так получилось, должны вникать в это, впитывать опыт и знания. Ведь не у всех, к сожалению, есть возможность покинуть зону боевых действий. Кому-то нужно оставаться и жить, но готовыми к неприятностям сегодня должны быть все. Осталось только как-то вбить это понимание людям в головы.- Война тебя выбрала, но ведь однажды она закончится. Чем ты займешься после?- Ну я же не всю жизнь занимался войной. Работать начал лет с тринадцати, чтобы иметь какие-то свободные деньги. Не то, чтобы нуждался в них, но это давало ощущение свободы. На каникулах работал официантом, работал на стройках, на автомойках. Но исполнилось восемнадцать, и никто уже не мог запретить мне снимать войну.А потом был период "глубоких" Минских соглашений, и где-то к концу 2020 года я перестал работать на фронте аж до начала СВО. Во-первых, на тот момент это даже по донецким меркам не приносило денег. Во-вторых, это уже не вызывало интереса. Вот сидишь ты с парнями в окопах, а по вам стреляют, но даже рассказывать об этом уже толком нельзя. Потому, что нельзя говорить о том, что Киев нарушает Минские соглашения.Тогда я надеялся, что, если даже в информационном пространстве идет блокада боевых действий, значит, дело движется к миру. Да, были какие-то вспышки вроде "жабьих прыжков" ВСУ, когда они занимали "серые зоны" на разных участках фронта. Но это вспыхивало и утихало за неделю, а потом исчезало из информационного поля.И тогда я вернулся к работе по гражданской специальности. Немного занимался предпринимательством, но тут началась СВО. Вернее, сперва началось обострение, и я стал ездить по окраинам, общаться с людьми, чтобы понять, к чему все идет. Это очередные "жабьи прыжки" или все-таки что-то более серьезное? Потом ЛДНР признали и стало понятно, к чему все идет, но пока не ясно, в каком формате.Я лично думал, что украинская сторона начнет массированное наступление, наши парни примут бой, а Россия поддержит, но верховный главнокомандующий наш сработал на опережение. Утром 24 февраля я позвонил в агентство, с которым проработал больше пяти лет, нашел свой старый броник и приступил к работе. Вот так я вернулся.Если честно, то прямо сейчас я не думаю о том, чем займусь после, но точно знаю, что найду себя в какой-нибудь сфере. Сейчас главная задача – приложить максимум усилий, чтобы закончить СВО. Или войну. Как хотите, так и называйте.Чем заняться? Да я найду, чем заняться. Образование есть, навыки видеосъемки – тоже. Могу лишь сказать, что после окончания нашей войны точно не сорвусь в какой-нибудь другой конфликт. По крайней мере в тот же день не сорвусь. Что будет через полгода, я пока не знаю. Не могу сказать, что прямо сильно тянет меня в зону конфликта, где прямо очень жарко. С другой стороны, я понимаю, что там находятся наши пацаны, наши люди. О них нужно рассказывать, их нужно показывать.Читайте также: Оператор БПЛА "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
https://ukraina.ru/20240805/1056640719.html
https://ukraina.ru/20240802/1056641375.html
россия
белгородская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056730937_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5224726bc8efd3eb75cf728968b3ce6a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, белгородская область, семен пегов, поддубный, вооруженные силы украины, украина, сво, военкор
Интервью, Россия, Белгородская область, Семен Пегов, Поддубный, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, военкор

Военкор Владимир Разин: За войной не нужно бежать − когда надо, она сама тебя настигнет

12:44 07.08.2024
 
Владимир Разин
Владимир Разин
Читать в
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
О своем пути на войну, специфике работы в 2015 году и сегодня, о знаниях и навыках, необходимых в зоне конфликта, а также о том, чем займется после, журналисту издания "Украина.ру" рассказал военный корреспондент Общероссийского Народного Фронта Владимир Разин.
- Сколько лет тебе было, когда началась война?
- Если мы говорим о событиях апреля-мая 2014 года, когда начались бои за аэропорт, то семнадцать. Позже в этом же году исполнилось восемнадцать.
- То есть, как принято говорить, лучшие годы жизни прошли на войне?
- В тот момент я заканчивал первый курс университета. У нас даже чуть раньше учебный год кончился. Мы довольно быстро сдали экзамены и ушли на каникулы не в июне, а в мае. А осенью вышли на учебу не в сентябре, как положено, а в октябре.
При Украине мой факультет был экономическим. Специальность – маркетинг. Но ко второму курсу мы уже в ДНР жили, а факультет стал называться "Менеджмент в производственной сфере". Специальность та же.
- Мечтал стать маркетологом?
- Кем я мечтал стать – это сложный вопрос. Дело в том, что с детства мечтал стать футболистом. Играл, тренировался, но потом одна травма, вторая, третья и дверь в профессиональный спорт для меня закрылась. Не сложилось с мечтой.
А в плане гражданских профессий… не могу сказать, что прямо мечтал кем-то стать. Разве что в десятом или одиннадцатом классе была дурацкая история. Тогда, насмотревшись каких-то фильмов, хотел поступить на юридический, чтобы после идти работать в милицию. Но родители отговорили. "Ты не мент по натуре и делать там тебе нечего. Это не твоя история", - сказали мне они.
Слушай, ну маркетолог – это тоже хорошая профессия. Многогранная. Она ведь про бизнес, про развитие бизнеса. Про то, чем я занимался какое-то время.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
- Но вот уже десятый год показываешь людям войну. Как так вышло?
- То был конец 2014 года. Я тогда постоянно следил за новостями. Сперва следил за ходом событий в Киеве, а потом все началось уже в родном городе.
На тот момент у меня не было знакомых ополченцев или каких-то других людей, вращавшихся в этой теме. Был, правда, один товарищ из ополчения, которому пришлось выходить из Славянска какими-то жуткими тропами. Дело в том, что его и еще несколько человек просто забыли.
Общаясь с ним, подумал, что не хотел бы попасть в какую-то незнакомую среду и оказаться в подобной ситуации. К тому же ни о войне, ни о военном деле я не знал ничего. Даже срочную ведь не служил.
А примерно в то же время мои школьные друзья занимались фотографией. У кого-то фотоаппарат был, у кого-то компьютер для монтажа. Я же тогда смотрел репортажи Сладкова, Поддубного, Пегова, Коца и других наших известных военкоров. Тогда и предложил ребятам снимать войну.
В информационном пространстве показывали одно, второе, третье, десятое. И мы тоже могли бы всюду ездить, общаться с людьми, показывать войну такой, какой ее видим мы. "Мы не против. Оборудование есть. А что куда?" - спросили ребята. И я начал искать ходы-выходы на разные информационные агентства.
И к февралю 2015 года, когда вот только-только закончилась Дебальцевская операция, удалось выйти на агентство ANNA NEWS. С того момента стали ездить на войну, показывать ее, надеясь, что делаем правое дело, вносим какой-то вклад в поддержку нашего города, наших людей. С надеждой на то, что глобально это полезно для нашей страны.
- Помнишь свой первый выезд?
- Не уверен, что выезд был именно первым, но помню, как впервые попал под обстрел, находясь не в университете или где-то в городе. Вот именно первый рабочий обстрел.
Мы поехали на 71-й километр между Ясиноватой и Донецком. Там небольшой железнодорожный поселок, расположенный (на тот момент) неподалеку от линии фронта. Тем не менее, там оставались мирные жители, с которыми нам хотелось пообщаться. Там пять или шесть пятиэтажек стояло, подвергавшихся обстрелам.
И только мы подъехали к поселочку, только увидели первую пятиэтажку… метров пятьдесят оставалось. А справа от этих пятиэтажек чистое поле. И вот мы слышим разрывы. Пять-десять-двадцать. Стреляли из АГСа, а он километра на два бьет. Но мы же понимаем, что АГС вряд ли стоит на первой линии. То есть до противника было не больше километра.
Но это сейчас, а тогда я не очень все это понимал. На самом деле нам тогда здорово повезло, поскольку мы с ребятами оказались в компании двух старших товарищей, для которых эта война была не первой.
Каждый день они чему-то учили нас, рассказывали о том, как нужно вести себя в зоне конфликта, как перемещаться, на что обращать внимание, как общаться с местными. Такие нюансы, которые потом закреплялись годами. Думаю, что сейчас мой профессиональный уровень сильно вырос.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 05:00
На Запорожье может что-то начаться: военкор Линин о том, смогут ли бригады ВСУ нанести внезапный ударЗапорожское направление уникально тем, что там степи до самого Днепра. Эта местность идеально просматривается. Скрытно сформировать там два корпуса для внезапного удара (один в прорыв, другой закрепляется) невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
- То есть ты, как и многие здешние журналисты, самоучка?
- Абсолютно. Как в плане съемок, так и в плане ведения информационной войны. Все это приходило от выезда к выезду, от общения с коллегами, с которыми доводилось пересекаться. Хотя до начала СВО, по большому счету, я с ни с кем из представителей СМИ большой России знаком и не был. Может дело в моей скромности. Мы ведь вроде в одних и тех же местах работали. У меня даже фото есть со Сладковым, но лично мы так и не познакомились.
Единственным, с кем лично знаком, был Семен Еремин, который, к сожалению, погиб в этом году. Вот с ним еще до начала СВО познакомились, а с прочими уже в процессе.
Просто для меня это ведь большие люди, которых по телевизору показывают, а сам я – обычный донецкий парень. Неловко как-то было подходить и знакомиться.
- Покойный Андрей Морозов доказывал мне, что местные корреспонденты тоже страдают от адреналиновой зависимости. "Да-да, а фримены не любят спайс", - шутил он. Как у тебя с этим?
- Трудно сказать. В какую-нибудь заварушку ведь хочется попасть не потому, что не хватает адреналина, а потому, что это работа. А так здесь хватает прилетов, переживания за близких, за друзей, включая и коллег, которые постоянно где-то мотаются. У нас ведь не бывает такого, что отработал неделю и на следующую неделю забываешь о войне, о здешних правилах поведения.
У нас не то же, что у ребят, которые приезжают сюда в командировки. Они приезжают на месяц и работают. Да, тяжело, да, учитывая все факторы, но потом они уезжают в мирную жизнь и получают возможность отдохнуть.
А я позавчера был в твоем районе. Неподалеку от той заправки, в которую вчера прилетел FPV-дрон. И находясь там, я понимал, что дрон может прилететь в любую секунду. Учитывая это, я придерживался определенных правил, слушал воздух и так далее.
Нет, я не согласен. Адреналина здесь хватает и желания хапнуть его побольше не возникает. Я вообще считаю, что за войной не нужно бежать. Когда надо, она сама настигнет тебя. И там уже дело профессионализма, удачи, а порой и случая.
- Мы не раз уже работали вместе, и я не мог не заметить, что мне на войне интереснее люди, а ты активно интересуешься обстановкой на фронте, оружием и новыми техническими решениями. Притом, что когда-то не разбирался во всем этом. Так какими же знаниями нужно обладать для работы на войне?
- Не сказал бы, что люди меня интересуют меньше. Давай от обратного? Вот что людям интересно смотреть? Я помню 2014–2016 годы, когда всем было интересно смотреть, как стреляет пушка, как военные обращаются с оружием. А потом это всем надоело. Ну пушка и пушка. Стреляет и стреляет. Все зеленое и ничего нового.
А судьбы ополченцев, судьбы обычных жителей ЛДНР… тут с каждым по полтора-два часа можно говорить, и ты наверняка запишешь интервью, которое жаль будет резать на монтаже. Потому что сокращать нужно, а все интересное и важное. Это факт.
И с 2016 года до начала СВО всех больше интересовали судьбы людей. О чем они мечтают? Чем занимаются? Что делали до войны и почему ушли в ополчение? Как смотрят на те или иные процессы внутри страны?
В начале СВО мы вернулись к интересам 2014–2016 годов. Снова пушки, которые стреляют. Появились какие-то новые виды вооружения, да. Но широкой аудитории сегодня это уже не очень интересно. И никому не интересно, что на днях взяли населенный пункт Прогресс. Никому не интересно, что на этом направлении зажали в клещи определенную группировку ВСУ и та может оказаться в котле. А может и не оказаться.
Сегодня всех опять интересуют человеческие истории. Истории контрактников, добровольцев, волонтеров, мирных жителей. Это примеры для аудитории. Эти люди дают ответы на диванный вопрос о том, зачем мы начали СВО, зачем плести масксети, зачем участвовать в сборах, зачем какой-то РЭБ и какие-то дроны покупать.
Что же до знаний, то в 2015 году нам повезло, что вокруг были люди, которые имели опыт, разбирались в предмете, умели работать и готовы были поделиться всем этим.
Мы потихоньку вникали в то, как работает 120-й миномет, как стреляет пушка, что такое РСЗО "Град", как летают "птички", корректирующие огонь, как FPV-дроны работают. Все это нужно знать и понимать, чтобы не оказаться в нехорошей ситуации.
Я не говорю, что в этом нужно быть суперспецом, но разбираться на каком-то базовом уровне нужно обязательно, чтобы примерно понимать, что может произойти в следующую секунду, как может действовать противник, и хоть минимально обезопасить себя. Нужно, к примеру, понимать, что на разных участках фронта противник ведет себя по-разному, применяет разные типы вооружения.
- У нас даже в штабах, как выяснилось, не все понимают, что существуют разные типы дронов под разные задачи…
- Насчет дронов хотелось бы сделать лирическое отступление. Вот пару дней назад смотрел запись о том, как в Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал гражданскую машину. Возле нее стояли двое или трое гражданских. Один получил ранения.
И вот я думаю, что уж за сто метров ты FPV-дрон услышишь и распознаешь, если хоть немного в этом разбираешься. А эти секунды могут уберечь от ранений или смерти.
Если бы люди вовремя распознали звук и отскочили от своей машины, то могли остаться невредимыми. Вот на Петровку приезжаешь, слышишь разрыв и любой местный тебе объяснит, что это такое, куда прилетело. Они разбираются в этом, сами того не желая. Им пришлось приспосабливаться к агрессивным условиям, чтобы выжить.
Я к чему об этом заговорил? Если вы проживаете там, куда добивают украинские беспилотники, то потратьте немного времени и разберитесь в вопросе. Сейчас полно видео от тех же военкоров, от военнослужащих. Сейчас такого контента очень много. Лучше познавать это в теории, чем потом растеряться на практике. И то же касается людей, которые приезжают сюда.
2 августа, 12:57
Рынок в Донецке под огнем ВСУ: СМИ сообщают о раненыхРынок в микрорайоне Абакумова в Донецке попал под обстрел украинских беспилотников, ранены семь мирных жителей, сообщают местные СМИ, цитируя очевидцев
- Меня обычно пугает склонность людей, переживших удар FPV-дрона, записывать видео для соцсетей, а не бежать оттуда. Где один камикадзе, там и второй.
- А это возвращает нас к вопросу о понимании того, как противник ведет себя на разных участках фронта, как и какое вооружение использует. Через сколько секунд прилетает вторая мина? Что нужно делать, если первая уже легла, но ты в порядке?
Людям, которые оказались в подобных условиях, катастрофически не хватает знаний. Вспомни 2014-й! Люди тогда не разбирались в оружии и часто бежали на место прилета, не понимая, что может прилететь снова. Но сейчас этим никто не занимается. Сейчас люди знают, что полчаса-час после прилета лучше переждать в укрытии.
Да, если кого-то, не дай Бог, ранит, то нужно бежать и оказывать помощь, но в иных ситуациях лучше найти укрытие. Потому, что жизнь одна, рук и ног – по две. А больше нет и не будет. Нужно понимать, что произойдет дальше, если уже началось.
Вот жители Белгородской области, раз уж так получилось, должны вникать в это, впитывать опыт и знания. Ведь не у всех, к сожалению, есть возможность покинуть зону боевых действий. Кому-то нужно оставаться и жить, но готовыми к неприятностям сегодня должны быть все. Осталось только как-то вбить это понимание людям в головы.
- Война тебя выбрала, но ведь однажды она закончится. Чем ты займешься после?
- Ну я же не всю жизнь занимался войной. Работать начал лет с тринадцати, чтобы иметь какие-то свободные деньги. Не то, чтобы нуждался в них, но это давало ощущение свободы. На каникулах работал официантом, работал на стройках, на автомойках. Но исполнилось восемнадцать, и никто уже не мог запретить мне снимать войну.
А потом был период "глубоких" Минских соглашений, и где-то к концу 2020 года я перестал работать на фронте аж до начала СВО. Во-первых, на тот момент это даже по донецким меркам не приносило денег. Во-вторых, это уже не вызывало интереса. Вот сидишь ты с парнями в окопах, а по вам стреляют, но даже рассказывать об этом уже толком нельзя. Потому, что нельзя говорить о том, что Киев нарушает Минские соглашения.
Тогда я надеялся, что, если даже в информационном пространстве идет блокада боевых действий, значит, дело движется к миру. Да, были какие-то вспышки вроде "жабьих прыжков" ВСУ, когда они занимали "серые зоны" на разных участках фронта. Но это вспыхивало и утихало за неделю, а потом исчезало из информационного поля.
И тогда я вернулся к работе по гражданской специальности. Немного занимался предпринимательством, но тут началась СВО. Вернее, сперва началось обострение, и я стал ездить по окраинам, общаться с людьми, чтобы понять, к чему все идет. Это очередные "жабьи прыжки" или все-таки что-то более серьезное? Потом ЛДНР признали и стало понятно, к чему все идет, но пока не ясно, в каком формате.
Я лично думал, что украинская сторона начнет массированное наступление, наши парни примут бой, а Россия поддержит, но верховный главнокомандующий наш сработал на опережение. Утром 24 февраля я позвонил в агентство, с которым проработал больше пяти лет, нашел свой старый броник и приступил к работе. Вот так я вернулся.
Если честно, то прямо сейчас я не думаю о том, чем займусь после, но точно знаю, что найду себя в какой-нибудь сфере. Сейчас главная задача – приложить максимум усилий, чтобы закончить СВО. Или войну. Как хотите, так и называйте.
Чем заняться? Да я найду, чем заняться. Образование есть, навыки видеосъемки – тоже. Могу лишь сказать, что после окончания нашей войны точно не сорвусь в какой-нибудь другой конфликт. По крайней мере в тот же день не сорвусь. Что будет через полгода, я пока не знаю. Не могу сказать, что прямо сильно тянет меня в зону конфликта, где прямо очень жарко. С другой стороны, я понимаю, что там находятся наши пацаны, наши люди. О них нужно рассказывать, их нужно показывать.
Читайте также: Оператор БПЛА "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери
 
ИнтервьюРоссияБелгородская областьСемен ПеговПоддубныйВооруженные силы УкраиныУкраинаСВОвоенкор
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Певица Наргиз наколола татуировку с нацистом Бандерой
12:47Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается
12:46"Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области
12:44Военкор Владимир Разин: За войной не нужно бежать − когда надо, она сама тебя настигнет
12:30Последняя надежда Украины: F-16 и люди на органы. Правозащитник из Донецка честно о реалиях войны
12:22"В беде не оставим": главы шести регионов предложили помощь жителям Курской области
12:12Хроника энергетической войны: рост нефтяных доходов РФ, венесуэльские недра для БРИКС и теневой флот
11:51Администратор телеграм-канала получил 6,5 лет колонии за фейки о ВС РФ
11:47Пугают обстрелы и коррупция: военные подрядчики США тянут с контрактами на Украине
11:31Экс-офицер армии США Станислав Крапивник: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на Украине
10:48Мэр Донецка сообщил о человеческих жертвах в результате обстрелов ВСУ
10:45СБУ арестовала фитнес-тренера: покупал спички по согласованию с ФСБ
10:41"Веселый самолет": украинский пилот охарактеризовал истребитель F-16
09:41Курская область снова в состоянии ракетной опасности
09:18Оборона Украины дает трещины - Financial Times
08:58Бои в Курской области и атака на АЭС. Главное на Украине на утро 7 августа
08:53Захарова назвала терактом атаку ВСУ на Курскую область
08:33ПВО сбила 11 украинских дронов над регионами России - Минобороны
08:09Главное за ночь 7 августа
07:55Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена
Лента новостейМолния