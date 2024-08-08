СК РФ расследует убийство солдатом ВСУ женщины в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240808/1056751502.html
СК РФ расследует убийство солдатом ВСУ женщины в Курской области
СК РФ расследует убийство солдатом ВСУ женщины в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру
СК РФ расследует убийство солдатом ВСУ женщины в Курской области
Следователи российского Следственного комитета будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирных жителей регионов России. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе СК РФ
2024-08-08T10:03
2024-08-08T10:03
новости
россия
украина
курская область
следственный комитет
вооруженные силы украины
ск рф
военные преступления
мирные жители
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/54/1033995491_0:0:2898:1630_1920x0_80_0_0_6efc2b0d3ce143c97acf9141f761901a.jpg
В Курской области вследствие украинской вооруженной агрессии погибла женщина, которая пыталась выехать из зоны обстрела. В Донецкой Народной Республике житель Горловки подорвался на суббоеприпасе украинской ракеты. По данным фактам начато расследование. Также отмечено, что город Шебекино Белгородской области трижды обстреливался ВСУ - пострадали шесть гражданских лиц. Трое мирных жителей пострадали в результате удара ВСУ по сёлам Пороз Грайворонского городского округа и Ясные Зори Белгородского района."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном сообщении.Накануне в СМИ сообщили о гибели 24-летней жительницы Курской области. Девушка пыталась вывезти ребенка и мать на автомобиле, машину расстрелял военнослужащий ВСУ из автомата. Об этом журналистам рассказал ее муж, на глазах которого это произошло. О событиях наступивших суток читайте в обзоре Украина.ру Поддубный ранен, бои в Курской области, новое направление удара ВСУ. Главное на Украине на утро 8 августа
россия
украина
курская область
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/54/1033995491_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d383e367d891c6e8856d060557c9dcef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, курская область, следственный комитет, вооруженные силы украины, ск рф, военные преступления, мирные жители, днр, всу
Новости, Россия, Украина, Курская область, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Военные преступления, мирные жители, ДНР, ВСУ

СК РФ расследует убийство солдатом ВСУ женщины в Курской области

10:03 08.08.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота следователей СК РФ в городе Счастье в ЛНР
Работа следователей СК РФ в городе Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Следователи российского Следственного комитета будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирных жителей регионов России. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе СК РФ
В Курской области вследствие украинской вооруженной агрессии погибла женщина, которая пыталась выехать из зоны обстрела. В Донецкой Народной Республике житель Горловки подорвался на суббоеприпасе украинской ракеты. По данным фактам начато расследование.
Также отмечено, что город Шебекино Белгородской области трижды обстреливался ВСУ - пострадали шесть гражданских лиц. Трое мирных жителей пострадали в результате удара ВСУ по сёлам Пороз Грайворонского городского округа и Ясные Зори Белгородского района.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном сообщении.
Накануне в СМИ сообщили о гибели 24-летней жительницы Курской области. Девушка пыталась вывезти ребенка и мать на автомобиле, машину расстрелял военнослужащий ВСУ из автомата. Об этом журналистам рассказал ее муж, на глазах которого это произошло.
О событиях наступивших суток читайте в обзоре Украина.ру Поддубный ранен, бои в Курской области, новое направление удара ВСУ. Главное на Украине на утро 8 августа
 
НовостиРоссияУкраинаКурская областьСледственный комитетВооруженные силы УкраиныСК РФВоенные преступлениямирные жителиДНРВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:46Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах
11:46"Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках
11:34"До Киева и дальше": эксперт объяснил призыв Медведева к смене характера СВО
11:33Ходаковский об интервенции ВСУ: противник совершил большую ошибку, выбрав оптимальное направление
11:30Черногория экстрадирует в Россию пару взяткодателей
10:47Следком возбудил дело после атаки на безоружного военкора Поддубного
10:40Военный опыт Украины и Ближнего Востока обсудят на конференции в Пентагоне
10:29Медведев напомнил о победе России 2008 года в контексте нынешней СВО
10:05Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами"
10:03СК РФ расследует убийство солдатом ВСУ женщины в Курской области
09:47Поддубный ранен, бои в Курской области, новое направление удара ВСУ. Главное на Украине на утро 8 августа
09:18Посол Антонов назвал возмутительной реакцию США на вылазку ВСУ в Курскую область
08:47Слуцкий осудил циничную реакцию США на вторжение ВСУ в Курскую область
08:35Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины
08:16Главное за ночь 8 августа
08:06"Идти до Киева и дальше": Медведев призвал ВС РФ отбросить ограничения после атаки на Курскую область
07:44Минобороны показало, как российские военные уничтожают технику ВСУ в Курской области
07:28США не обязаны защищать страны Евросоюза от России - Вэнс
07:25Санду не нужен пророссийский конкурент. Почему блок "Победа" сняли с президентских выборов в Молдавии
07:20Всё будет гореть, но НАТО не придёт: Литовкин о действиях Украины и шансах на мир с Россией
Лента новостейМолния