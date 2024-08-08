https://ukraina.ru/20240808/1056751502.html
СК РФ расследует убийство солдатом ВСУ женщины в Курской области
СК РФ расследует убийство солдатом ВСУ женщины в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру
СК РФ расследует убийство солдатом ВСУ женщины в Курской области
Следователи российского Следственного комитета будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирных жителей регионов России. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе СК РФ
2024-08-08T10:03
2024-08-08T10:03
2024-08-08T10:03
новости
россия
украина
курская область
следственный комитет
вооруженные силы украины
ск рф
военные преступления
мирные жители
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/54/1033995491_0:0:2898:1630_1920x0_80_0_0_6efc2b0d3ce143c97acf9141f761901a.jpg
В Курской области вследствие украинской вооруженной агрессии погибла женщина, которая пыталась выехать из зоны обстрела. В Донецкой Народной Республике житель Горловки подорвался на суббоеприпасе украинской ракеты. По данным фактам начато расследование. Также отмечено, что город Шебекино Белгородской области трижды обстреливался ВСУ - пострадали шесть гражданских лиц. Трое мирных жителей пострадали в результате удара ВСУ по сёлам Пороз Грайворонского городского округа и Ясные Зори Белгородского района."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном сообщении.Накануне в СМИ сообщили о гибели 24-летней жительницы Курской области. Девушка пыталась вывезти ребенка и мать на автомобиле, машину расстрелял военнослужащий ВСУ из автомата. Об этом журналистам рассказал ее муж, на глазах которого это произошло. О событиях наступивших суток читайте в обзоре Украина.ру Поддубный ранен, бои в Курской области, новое направление удара ВСУ. Главное на Украине на утро 8 августа
россия
украина
курская область
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/54/1033995491_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d383e367d891c6e8856d060557c9dcef.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, курская область, следственный комитет, вооруженные силы украины, ск рф, военные преступления, мирные жители, днр, всу
Новости, Россия, Украина, Курская область, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Военные преступления, мирные жители, ДНР, ВСУ
СК РФ расследует убийство солдатом ВСУ женщины в Курской области
Следователи российского Следственного комитета будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирных жителей регионов России. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе СК РФ
В Курской области вследствие украинской вооруженной агрессии погибла женщина, которая пыталась выехать из зоны обстрела. В Донецкой Народной Республике житель Горловки подорвался на суббоеприпасе украинской ракеты. По данным фактам начато расследование.
Также отмечено, что город Шебекино Белгородской области трижды обстреливался ВСУ - пострадали шесть гражданских лиц. Трое мирных жителей пострадали в результате удара ВСУ по сёлам Пороз Грайворонского городского округа и Ясные Зори Белгородского района.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном сообщении.
Накануне в СМИ сообщили о гибели 24-летней жительницы Курской области. Девушка пыталась вывезти ребенка и мать на автомобиле, машину расстрелял военнослужащий ВСУ из автомата. Об этом журналистам рассказал ее муж, на глазах которого это произошло.