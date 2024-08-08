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СК РФ расследует убийство солдатом ВСУ женщины в Курской области

СК РФ расследует убийство солдатом ВСУ женщины в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру

СК РФ расследует убийство солдатом ВСУ женщины в Курской области

Следователи российского Следственного комитета будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирных жителей регионов России. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе СК РФ

2024-08-08T10:03

2024-08-08T10:03

2024-08-08T10:03

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В Курской области вследствие украинской вооруженной агрессии погибла женщина, которая пыталась выехать из зоны обстрела. В Донецкой Народной Республике житель Горловки подорвался на суббоеприпасе украинской ракеты. По данным фактам начато расследование. Также отмечено, что город Шебекино Белгородской области трижды обстреливался ВСУ - пострадали шесть гражданских лиц. Трое мирных жителей пострадали в результате удара ВСУ по сёлам Пороз Грайворонского городского округа и Ясные Зори Белгородского района."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном сообщении.Накануне в СМИ сообщили о гибели 24-летней жительницы Курской области. Девушка пыталась вывезти ребенка и мать на автомобиле, машину расстрелял военнослужащий ВСУ из автомата. Об этом журналистам рассказал ее муж, на глазах которого это произошло. О событиях наступивших суток читайте в обзоре Украина.ру Поддубный ранен, бои в Курской области, новое направление удара ВСУ. Главное на Украине на утро 8 августа

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новости, россия, украина, курская область, следственный комитет, вооруженные силы украины, ск рф, военные преступления, мирные жители, днр, всу