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Поддубный ранен, бои в Курской области, новое направление удара ВСУ. Главное на Украине на утро 8 августа

Поддубный ранен, бои в Курской области, новое направление удара ВСУ. Главное на Украине на утро 8 августа - 08.08.2024 Украина.ру

Поддубный ранен, бои в Курской области, новое направление удара ВСУ. Главное на Украине на утро 8 августа

Военкор Евгений Поддубный получил ранение в Курской области, где идут тяжёлые бои. Эксперты назвали новое направление удара Вооружённых сил Украины

2024-08-08T09:47

2024-08-08T09:47

2024-08-08T11:23

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Вечером 7 августа в ряде телеграм-каналов появилась новость о гибели военкора Евгения Поддубного. Одним из первых об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин со ссылкой на неназванные источники."Сообщают, что погиб журналист Евгений Поддубный", — написал он в 21:13 в своём телеграм-канале.Новость о гибели журналиста вызвала шок среди его коллег."По Жене Поддубному. Информация, что погиб наш брат. Погиб в строю, как и положено мужчине", — написал в своём телеграм-канале в 21:23 военкор Александр Сладков.Ряд источников сообщал, что машину с военкором атаковал украинский FVP-дрон.Друг и кум Поддубного, военкор Александр Коц жёстко охарактеризовал тех блогеров, которые начали писать о смерти военкора. Коц отметил, что до сих пор об этом не сообщили родным и близким Поддубного.Ситуацией воспользовались украинцы. Сотрудничающий с украинскими спецслужбами пранкер Никита Кувиков, также известный как Евгений Вольнов, позвонил матери военкора от имени "майора Степана Чернобаева"."В общем, с прискорбием сообщаю, что Евгений Поддубный погиб. Попал в него снаряд. Его разорвало на части", — с трудом сдерживая смех, говорил матери Поддубного Кувиков.Последние слова он уже договаривал под крик "Неправда!" матери военкора.Кувиков получил известность после издевательств над родными и близкими погибших в трагедии в конце марта 2018 года.Коц не единственный призывал молчать о судьбе Поддубного до официального заявления."Все, кто уже похоронил в своих сообщениях Женю Поддубного, можете заткнуться на **р хотя бы до официального заявления? Просто заткнуться", — написал в своём телеграм-канале режиссёр Тигран Кеосаян в 22:06.Спустя 22 минуты зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин сообщил о том, что Поддубный жив."Женя жив, и дай бог ему долгой жизни назло врагам!" — написал он в своём телеграм-канале.Ряд СМИ опубликовал видео из больницы в Курске, куда доставили журналиста с ожогами. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц региона."Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днём рождения, кум!" — написал в своём телеграм-канале военкор Коц в 23:45.Телеграм-канал Baza опубликовал рассказ солдат, эвакуировавших Поддубного. При этом съёмочная группа, с которой работал военкор, не пострадала."Всё ок", — рассказал в ночь на 8 августа в комментарии РИА Новости звукооператор группы Станислав Еловский.Сам Поддубный, как позже рассказал Коц, сильно переживал по поводу своих коллег из съёмочной группы: это был его первый вопрос, который он задал, когда Коц зашёл к нему в палату.Утром 8 августа стало известно, что Поддубного собираются отправить в Москву."Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения", — сообщил телеграм-канал ВГТРК.Врио губернатора Курской области Смирнов опубликовал утром 8 августа аудиосообщение от самого Поддубного.Последней перед ранением записью в телеграм-канале военкора было видео расстрела украинскими военными автомобиля с мирными жителями в Курской области."Новое свидетельство военных преступлений боевиков ВСУ. Экипаж БМП Stryker — такие машины есть на вооружении 22-й бригады киевского режима — расстрелял гражданский автомобиль в приграничной деревне Зеленый Шлях, что недалеко от Суджи. Момент попал в объектив российского разведывательного БПЛА. Машина в результате попаданий скатилась на обочину и загорелась. "Страйкер" был замаскирован в лесополосе. Все, кто был в автомобиле, погибли. Они даже не видели экипаж, который открыл по ним огонь", — подписал видео Поддубный.Из области поступают и другие свидетельства преступлений украинских военных против мирного населения.Бои в Курской областиУтром 8 августа Минобороны РФ опубликовало видео боёв в Курской области."Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля — уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты Bradley производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях", — указывалось в подписи к видео, опубликованному в 08:21.За час и 9 минут до этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов подвёл итоги ночных ударов по региону."Этой ночью и утром в Курской области силами ПВО сбиты 6 украинских БПЛА самолётного типа и ещё 5 ракет. Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Сообщить о находке нужно по телефону 112", — писал он в 07:12 в своём телеграм-канале.За 12 минут до этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев изложил своё видение происходящего в Курской области."Причины и цели террористической операции укронацистов в Курской области уже подробно и объективно отражены в аналитике. Это и желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия, и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород, и временное информационное превращение зрады в перемогу. Необходимо извлечь серьёзный урок из случившегося и исполнить то, что НГШ Валерий Герасимов пообещал Верховному главнокомандующему, — беспощадно разгромить и уничтожить врага", — отметил Медведев.Он указал на одно важное политическое и правовое последствие украинской атаки на регион."С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока ещё существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха. И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов. Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу. Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным", — указал зампредседателя Совбеза РФ.Медведев почтил память погибших и пожелал выздоровления раненым."Светлая память погибшим: военным и гражданским, всем, кто попал под шквальный огонь неонацистов. Лучшая память о них — это тщательно продуманное возмездие. Выздоровления всем раненым", — подытожил он.Тем временем военные эксперты указывают на новое направление украинского удара.Новое направлениеВечером 7 августа военный эксперт, бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил о концентрации украинских войск в Кировоградской и Днепропетровской областях."Украина держит крупные резервы ВСУ в Кировоградской и Днепропетровской области. Ещё не задействованы. Куда пойдут?" — задал вопрос он.Утром 8 августа инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев рассказал о возможном направлении нового удара ВСУ."Возможно, как раз на ЗАЭС. Это второе направление, на котором можно получить бонусы не только в виде пиара, а и серьезные козыри в случае успеха. Тема безопасности ядерной энергетики слишком чувствительная, и потенциальные плюшки для Киева и в случае успеха с захватом Курской АЭС и в случае ЗАЭС, сопоставимы с Харьковом и Херсоном в 2022 году. Поэтому и идут на такой риск, ва-банк по сути. Выигрыш времени в позиционной войне им уже ничего не даёт, в войне на истощение они, очевидно, проигрывают. Поэтому можно допустить, что с такой логикой они могут попытаться на обе АЭС поочередно напасть, тем более результаты первых суток продвижения в Курской области для них обнадеживающие. Явные проколы с подготовкой границы к обороне позволили им довольно глубоко продвинуться. Впрочем, результат следующих суток точно будет гораздо меньше, ведь переброска сил идёт очень активно. Включая бээлашников", — отметил он.При этом Васильев указал, что, возможно, ударом на Курскую область ВСУ пытаются оттянуть силы, чтобы ударить по ЗАЭС."Возможно, именно этого (переброски бээлашников. — Ред.) они и ждали, рассчитывая, что все свободные расчеты БПЛА будут использоваться как пожарная команда, и на втором направлении, на ЗАЭС, резервов у нас не будет. Но поживем — увидим. Наши парни там уже стрелянные воробьи, надеюсь, в случае если ВСУ сунутся форсировать, то наши организуют им жаркий приём от комитета по встрече", — резюмировал Васильев.Ранее украинские спецназовцы не раз пытались атаковать ЗАЭС — крупнейшую АЭС в Европе. И это несмотря на угрозу от такой атаки для всего мира.О происходящем в Курской области — в статье Сергея Зуева "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области".

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