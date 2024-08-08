https://ukraina.ru/20240808/1056733985.html
Эксперт объяснил, зачем ВСУ Тендровская коса
Эксперт объяснил, зачем ВСУ Тендровская коса - 08.08.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, зачем ВСУ Тендровская коса
Силы спецопераций Украины попытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Зачем командованию ВСУ эта узкая полоска суши в Черном море?
2024-08-08T04:30
2024-08-08T04:30
2024-08-08T04:30
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На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также назвал попытку высадки украинских войск на Тендровскую косу пиар-войной для западной публики."С точки зрения логики и ведения боевых действий это абсолютно безумные поступки, но с точки зрения пиар-войны, которую Зеленский, прежде всего, ведет, то это логично, это красивая картинка, которую можно продать Западу", - сказал Рогов, подчеркнув, что главарю киевского режима плевать на жизни украинских военнослужащих.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 6 августа диверсанты ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе с помощью 12-ти быстроходных катеров. Российские военные уничтожили три вражеских лодки вместе с экипажами. Остальные атаковавшие бежали, понеся потери.Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области.
https://ukraina.ru/20240807/1056728939.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, херсонская область, украина.ру, эксперты, всу, владимир рогов, владимир сальдо
Новости, Херсонская область, Украина.ру, эксперты, ВСУ, Владимир Рогов, Владимир Сальдо
Эксперт объяснил, зачем ВСУ Тендровская коса
Силы спецопераций Украины попытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Зачем командованию ВСУ эта узкая полоска суши в Черном море?
На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.
"Даже если бы они бросили 100-200 безэкипажных катеров, то все равно не смогли бы решить задачу захвата нашего Крыма. Поэтому все эти попытки носят медийный характер. Территория не может считаться захваченной, пока на нее не ступил сапог солдата", - сказал Подлесный в интервью Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также назвал попытку высадки украинских войск на Тендровскую косу пиар-войной для западной публики.
"С точки зрения логики и ведения боевых действий это абсолютно безумные поступки, но с точки зрения пиар-войны, которую Зеленский, прежде всего, ведет, то это логично, это красивая картинка, которую можно продать Западу", - сказал Рогов, подчеркнув, что главарю киевского режима плевать на жизни украинских военнослужащих.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 6 августа диверсанты ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе с помощью 12-ти быстроходных катеров. Российские военные уничтожили три вражеских лодки вместе с экипажами. Остальные атаковавшие бежали, понеся потери.
Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области.