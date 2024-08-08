Эксперт объяснил, зачем ВСУ Тендровская коса

Военкор Владимир Разин: За войной не нужно бежать − когда надо, она сама тебя настигнет

О своем пути на войну, специфике работы в 2015 году и сегодня, о знаниях и навыках, необходимых в зоне конфликта, а также о том, чем займется после, журналисту издания "Украина.ру" рассказал военный корреспондент Общероссийского Народного Фронта Владимир Разин.