Эксперт объяснил, зачем ВСУ Тендровская коса - 08.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240808/1056733985.html
Эксперт объяснил, зачем ВСУ Тендровская коса
Эксперт объяснил, зачем ВСУ Тендровская коса - 08.08.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, зачем ВСУ Тендровская коса
Силы спецопераций Украины попытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Зачем командованию ВСУ эта узкая полоска суши в Черном море?
2024-08-08T04:30
2024-08-08T04:30
новости
херсонская область
украина.ру
эксперты
всу
владимир рогов
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103194/21/1031942186_0:135:2100:1316_1920x0_80_0_0_f85bdc33d0c52d43407f88b23d54724e.jpg
На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также назвал попытку высадки украинских войск на Тендровскую косу пиар-войной для западной публики."С точки зрения логики и ведения боевых действий это абсолютно безумные поступки, но с точки зрения пиар-войны, которую Зеленский, прежде всего, ведет, то это логично, это красивая картинка, которую можно продать Западу", - сказал Рогов, подчеркнув, что главарю киевского режима плевать на жизни украинских военнослужащих.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 6 августа диверсанты ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе с помощью 12-ти быстроходных катеров. Российские военные уничтожили три вражеских лодки вместе с экипажами. Остальные атаковавшие бежали, понеся потери.Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области.
https://ukraina.ru/20240807/1056728939.html
херсонская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103194/21/1031942186_62:0:2062:1500_1920x0_80_0_0_fa35b00779d50b4ec864c3f97238328d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсонская область, украина.ру, эксперты, всу, владимир рогов, владимир сальдо
Новости, Херсонская область, Украина.ру, эксперты, ВСУ, Владимир Рогов, Владимир Сальдо

Эксперт объяснил, зачем ВСУ Тендровская коса

04:30 08.08.2024
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Kristopher Regan/Releasedморпехи 2010 БТР Тендровская коса
морпехи 2010 БТР Тендровская коса - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© commons.wikimedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Kristopher Regan/Released
Читать в
Силы спецопераций Украины попытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Зачем командованию ВСУ эта узкая полоска суши в Черном море?
На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.

"Даже если бы они бросили 100-200 безэкипажных катеров, то все равно не смогли бы решить задачу захвата нашего Крыма. Поэтому все эти попытки носят медийный характер. Территория не может считаться захваченной, пока на нее не ступил сапог солдата", - сказал Подлесный в интервью Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также назвал попытку высадки украинских войск на Тендровскую косу пиар-войной для западной публики.
"С точки зрения логики и ведения боевых действий это абсолютно безумные поступки, но с точки зрения пиар-войны, которую Зеленский, прежде всего, ведет, то это логично, это красивая картинка, которую можно продать Западу", - сказал Рогов, подчеркнув, что главарю киевского режима плевать на жизни украинских военнослужащих.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 6 августа диверсанты ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе с помощью 12-ти быстроходных катеров. Российские военные уничтожили три вражеских лодки вместе с экипажами. Остальные атаковавшие бежали, понеся потери.
Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области.
Владимир Разин
Вчера, 12:44
Военкор Владимир Разин: За войной не нужно бежать − когда надо, она сама тебя настигнетО своем пути на войну, специфике работы в 2015 году и сегодня, о знаниях и навыках, необходимых в зоне конфликта, а также о том, чем займется после, журналисту издания "Украина.ру" рассказал военный корреспондент Общероссийского Народного Фронта Владимир Разин.
 
НовостиХерсонская областьУкраина.руэкспертыВСУВладимир РоговВладимир Сальдо
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Мы стали накрывать офицеров": эксперт сообщил, почему у ВСУ резко просела система боевого управления
05:50Цугцванг на Торецком направлении: Измайлов назвал точки, где ВСУ ждет эффект домино
05:40ТЦК наловили еще 200 тысяч: Ищенко объяснил, успеет ли Украина вооружить 14 новых бригад ВСУ
05:30Будет гигантский котел: Измайлов указал, где "очеретинский цветок" поглотит ВСУ
05:20"Дойдут до Киева за два года": эксперт раскрыл, почему критически упала стойкость обороны ВСУ
05:10Тактика тысячи ударов: Измайлов ответил, когда обрушится украинский фронт
05:00Дронов много, но они отступают: Ищенко рассказал, почему Украина проигрывает в живой силе и артиллерии
04:50"Очеретинский цветок" распустился: Измайлов ответил, есть ли у ВСУ спасение от "смертельного букета"
04:40"Голь на выдумки хитра": Ищенко рассказал, как Украина перекрывает дронами дефицит бомб и снарядов
04:30Эксперт объяснил, зачем ВСУ Тендровская коса
04:20"Глубинной веры в победу там нет": Анпилогов о том, как Украина подошла к точке общественного надлома
04:10Подлесный заявил, что остров Змеиный нужен России. И объяснил причину
04:00Людей они ловят достаточно: Ищенко предположил, сколько новых бригад держит в резерве Украина
03:50Измайлов: российское командование "лечит" ВСУ особыми "пластырями"
03:40"Мы боимся, что Россия победит": Ищенко рассказал, почему к 2029 году может исчезнуть Украина
03:30Цель с конкретным адресом: эксперт о попытке ВСУ прорваться в Курскую область
03:20"Маленькая" проблема с F-16: Крапивник раскрыл, почему для защиты авиабаз Украине может не хватить ПВО
03:10Грозное предупреждение для ВСУ: Измайлов об угледарском уроке Киева
03:00Жизнь населения станет невыносимой: Анпилогов о том, почему грядущая зима будет роковой для Украины
22:42Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного
Лента новостейМолния