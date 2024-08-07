https://ukraina.ru/20240807/1056732738.html

"Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области

"Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области - 07.08.2024 Украина.ру

"Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области

Продвижение противника вглубь территории Российской Федерации не допущено ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении, сообщает 7 августа Минобороны РФ

2024-08-07T12:46

2024-08-07T12:46

2024-08-07T12:46

эксклюзив

курская область

россия

белгородская область

алексей смирнов (губернатор)

мария захарова

вооруженные силы украины

минобороны

минздрав

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"В течение ночи подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", – сказано в сообщении. В военном ведомстве сообщили также о потерях украинской армии: до 260 военнослужащих, 50 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в т.ч. 12 "Козак", две "Страйкер", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.Что происходит в регионеВ ночь на 7 августа, почти в полночь, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем телеграм-канале, что ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи около города Суджа: погибли фельдшер и водитель, врач пострадал."Наши медики – настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал глава региона.О ракетной опасности власти региона объявляли неоднократно за эту ночь.В Минобороны сообщили, что в течение ночи были сбиты три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью. Врио губернатора Смирнов также писал о двух сбитых ракетах.В комментарии РИА "Новости" помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что травмы и ранения получили за 24 человека, среди них – шесть детей."Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых — в тяжелом состоянии. Для поддержки медицинских работников Курской области в регион по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена бригада медицинских специалистов федеральных центров. Оказание медицинской помощи координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", — сказал он журналистам.Заместитель главного врача Курской областной больницы Алексей Локтионов сообщил СМИ, что пострадали, по его инфомации, 28 мирных жителей Суджанского и Кореневского района области.В соцсетях и телеграм-каналах 6 и 7 августа появлялись многочисленные сообщения о якобы проводимой эвакуации населения, в МЧС по региону опровергли:Губернаторы ряда российских регионов: Воронежской, Ленинградской, Белгородской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Липецкой областей предложили курянам и Курской области помощь, в том числе и мединскую, пострадавшим от обстрелов.В официальном телеграм-канале Курской АЭС о которой также появлялась разная противоречивая информация, также просят не вестись на провокации:"Украинские спецслужбы пытаются создать панику в Курской области. Жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться. На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО. Это информация ничем не обоснована. Просим жителей не поддаваться на информационные провокации", – сказано в сообщении.Курская АЭС работает в штатном режиме. К бдительности и информационной осторожности призвал жителей Курчатова и мэр города Игорь Корпунков.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ в Курской области "терактом".Накануне во время налета дронов в Курской области погибли три человека и 18 были ранены.На протяжение суток воздушная тревога звучит и в украинской Сумской области, граничащей с Курской. Городской глава Алексей Дрозденко просит жителей оставаться в укрытиях и сдавать кровь для пострадавших, сообщает о многочисленных обстрелах.О ситуации на фронте - в интервью Анны Черкасовой Экс-офицер армии США Станислав Крапивник: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на Украине на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240807/1056723627.html

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эксклюзив, курская область, россия, белгородская область, алексей смирнов (губернатор), мария захарова, вооруженные силы украины, минобороны, минздрав