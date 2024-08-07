"Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области - 07.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240807/1056732738.html
"Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области
"Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области - 07.08.2024 Украина.ру
"Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области
Продвижение противника вглубь территории Российской Федерации не допущено ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении, сообщает 7 августа Минобороны РФ
2024-08-07T12:46
2024-08-07T12:46
эксклюзив
курская область
россия
белгородская область
алексей смирнов (губернатор)
мария захарова
вооруженные силы украины
минобороны
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056728042_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dccb721f0fc543ae60794e063b3fbf2e.jpg
"В течение ночи подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", – сказано в сообщении. В военном ведомстве сообщили также о потерях украинской армии: до 260 военнослужащих, 50 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в т.ч. 12 "Козак", две "Страйкер", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.Что происходит в регионеВ ночь на 7 августа, почти в полночь, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем телеграм-канале, что ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи около города Суджа: погибли фельдшер и водитель, врач пострадал."Наши медики – настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал глава региона.О ракетной опасности власти региона объявляли неоднократно за эту ночь.В Минобороны сообщили, что в течение ночи были сбиты три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью. Врио губернатора Смирнов также писал о двух сбитых ракетах.В комментарии РИА "Новости" помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что травмы и ранения получили за 24 человека, среди них – шесть детей."Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых — в тяжелом состоянии. Для поддержки медицинских работников Курской области в регион по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена бригада медицинских специалистов федеральных центров. Оказание медицинской помощи координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", — сказал он журналистам.Заместитель главного врача Курской областной больницы Алексей Локтионов сообщил СМИ, что пострадали, по его инфомации, 28 мирных жителей Суджанского и Кореневского района области.В соцсетях и телеграм-каналах 6 и 7 августа появлялись многочисленные сообщения о якобы проводимой эвакуации населения, в МЧС по региону опровергли:Губернаторы ряда российских регионов: Воронежской, Ленинградской, Белгородской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Липецкой областей предложили курянам и Курской области помощь, в том числе и мединскую, пострадавшим от обстрелов.В официальном телеграм-канале Курской АЭС о которой также появлялась разная противоречивая информация, также просят не вестись на провокации:"Украинские спецслужбы пытаются создать панику в Курской области. Жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться. На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО. Это информация ничем не обоснована. Просим жителей не поддаваться на информационные провокации", – сказано в сообщении.Курская АЭС работает в штатном режиме. К бдительности и информационной осторожности призвал жителей Курчатова и мэр города Игорь Корпунков.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ в Курской области "терактом".Накануне во время налета дронов в Курской области погибли три человека и 18 были ранены.На протяжение суток воздушная тревога звучит и в украинской Сумской области, граничащей с Курской. Городской глава Алексей Дрозденко просит жителей оставаться в укрытиях и сдавать кровь для пострадавших, сообщает о многочисленных обстрелах.О ситуации на фронте - в интервью Анны Черкасовой Экс-офицер армии США Станислав Крапивник: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на Украине на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240807/1056723627.html
курская область
россия
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056728042_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76fcf65a2e212cb703db998122c1d9f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, курская область, россия, белгородская область, алексей смирнов (губернатор), мария захарова, вооруженные силы украины, минобороны, минздрав
Эксклюзив, Курская область, Россия, Белгородская область, Алексей Смирнов (губернатор), Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Минздрав

"Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области

12:46 07.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
Все материалы
Продвижение противника вглубь территории Российской Федерации не допущено ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении, сообщает 7 августа Минобороны РФ
"В течение ночи подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", – сказано в сообщении.
В военном ведомстве сообщили также о потерях украинской армии: до 260 военнослужащих, 50 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в т.ч. 12 "Козак", две "Страйкер", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.
Что происходит в регионе
В ночь на 7 августа, почти в полночь, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем телеграм-канале, что ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи около города Суджа: погибли фельдшер и водитель, врач пострадал.
"Наши медики – настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал глава региона.
О ракетной опасности власти региона объявляли неоднократно за эту ночь.
В Минобороны сообщили, что в течение ночи были сбиты три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью. Врио губернатора Смирнов также писал о двух сбитых ракетах.
В комментарии РИА "Новости" помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что травмы и ранения получили за 24 человека, среди них – шесть детей.
"Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых — в тяжелом состоянии. Для поддержки медицинских работников Курской области в регион по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена бригада медицинских специалистов федеральных центров. Оказание медицинской помощи координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", — сказал он журналистам.
- РИА Новости, 1920, 07.08.2024
08:58
Бои в Курской области и атака на АЭС. Главное на Украине на утро 7 августаВ Курской области продолжаются бои, ВСУ наносят удары и по Курской АЭС и пытаются уничтожить объекты газотранспортной инфраструктуры
Заместитель главного врача Курской областной больницы Алексей Локтионов сообщил СМИ, что пострадали, по его инфомации, 28 мирных жителей Суджанского и Кореневского района области.
В соцсетях и телеграм-каналах 6 и 7 августа появлялись многочисленные сообщения о якобы проводимой эвакуации населения, в МЧС по региону опровергли:
"МЧС России не рассылало информацию об эвакуации. Просим всех доверять только официальным источникам информации!"
Губернаторы ряда российских регионов: Воронежской, Ленинградской, Белгородской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Липецкой областей предложили курянам и Курской области помощь, в том числе и мединскую, пострадавшим от обстрелов.
В официальном телеграм-канале Курской АЭС о которой также появлялась разная противоречивая информация, также просят не вестись на провокации:
"Украинские спецслужбы пытаются создать панику в Курской области. Жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться. На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО. Это информация ничем не обоснована. Просим жителей не поддаваться на информационные провокации", – сказано в сообщении.
Курская АЭС работает в штатном режиме. К бдительности и информационной осторожности призвал жителей Курчатова и мэр города Игорь Корпунков.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ в Курской области "терактом".
"Атака ВСУ на Курскую область – это очередной теракт, который направлен против мирного населения. Я просто напомню, о чем идет речь, речь идет об очередном террористическом акте. Он очевидно направлен против мирного населения, против гражданского населения", – сказала она.
Накануне во время налета дронов в Курской области погибли три человека и 18 были ранены.
На протяжение суток воздушная тревога звучит и в украинской Сумской области, граничащей с Курской. Городской глава Алексей Дрозденко просит жителей оставаться в укрытиях и сдавать кровь для пострадавших, сообщает о многочисленных обстрелах.
О ситуации на фронте - в интервью Анны Черкасовой Экс-офицер армии США Станислав Крапивник: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на Украине на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивКурская областьРоссияБелгородская областьАлексей Смирнов (губернатор)Мария ЗахароваВооруженные силы УкраиныМинобороныМинздрав
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Певица Наргиз наколола татуировку с нацистом Бандерой
12:47Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается
12:46"Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области
12:44Военкор Владимир Разин: За войной не нужно бежать − когда надо, она сама тебя настигнет
12:30Последняя надежда Украины: F-16 и люди на органы. Правозащитник из Донецка честно о реалиях войны
12:22"В беде не оставим": главы шести регионов предложили помощь жителям Курской области
12:12Хроника энергетической войны: рост нефтяных доходов РФ, венесуэльские недра для БРИКС и теневой флот
11:51Администратор телеграм-канала получил 6,5 лет колонии за фейки о ВС РФ
11:47Пугают обстрелы и коррупция: военные подрядчики США тянут с контрактами на Украине
11:31Экс-офицер армии США Станислав Крапивник: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на Украине
10:48Мэр Донецка сообщил о человеческих жертвах в результате обстрелов ВСУ
10:45СБУ арестовала фитнес-тренера: покупал спички по согласованию с ФСБ
10:41"Веселый самолет": украинский пилот охарактеризовал истребитель F-16
09:41Курская область снова в состоянии ракетной опасности
09:18Оборона Украины дает трещины - Financial Times
08:58Бои в Курской области и атака на АЭС. Главное на Украине на утро 7 августа
08:53Захарова назвала терактом атаку ВСУ на Курскую область
08:33ПВО сбила 11 украинских дронов над регионами России - Минобороны
08:09Главное за ночь 7 августа
07:55Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена
Лента новостейМолния