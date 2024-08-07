Тактика "тысячи порезов": эксперт раскрыл, когда "очеретинский цветок" уничтожит Запорожский фронт ВСУ
© Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
Тактическая модель тысячи порезов ВС РФ была навязана противнику в летних боях. Если не этой осенью, то зимой-весной 2025 года, увидим разрушение украинского фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, и командование ВСУ не знает, в каком месте ВС РФ нанесут новый удар. То ли войска пойдут в сторону Калиновки на город Константиновку, то ли на Новогродовку и Селидово. Также ВС РФ могут пойти в сторону Карловского водохранилища, сообщил эксперт.
То есть повторится ситуация, о которой мы говорили в масштабах всего фронта, но теперь это произойдет в масштабах Красноармейского направления, добавил журналист.
"Эта тактическая модель тысячи порезов российского командования была навязана противнику в летних боях. Я думаю, что мы достаточно скоро, если не этой осенью, то зимой-весной 2025 года, увидим окончательное разрушение украинского фронта", - отметил Измайлов.
Стоит рухнуть одной из точек обороны, как обрушится все все. Наступление "очеретинского цветка" угрожает и уничтожением Запорожского фронта ВСУ, добавил он.
"Потому что когда будет взят Красноармейск (Покровск), где идет дорога на Павлоград и Днепропетровск, возникнет гигантский котел. Не чета тому котлу, который наметился в Новгородском (Нью-Йорке)", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл читайте на сайте Украина.ру
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