Тактика "тысячи порезов": эксперт раскрыл, когда "очеретинский цветок" уничтожит Запорожский фронт ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру
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Тактика "тысячи порезов": эксперт раскрыл, когда "очеретинский цветок" уничтожит Запорожский фронт ВСУ
Тактика "тысячи порезов": эксперт раскрыл, когда "очеретинский цветок" уничтожит Запорожский фронт ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру
Тактика "тысячи порезов": эксперт раскрыл, когда "очеретинский цветок" уничтожит Запорожский фронт ВСУ
Тактическая модель тысячи порезов ВС РФ была навязана противнику в летних боях. Если не этой осенью, то зимой-весной 2025 года, увидим разрушение украинского фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2024-08-07T03:20
2024-08-07T03:20
новости
россия
павлоград
олег измайлов
днепропетровск
всу
наступление
вс рф
очеретино
потери всу
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"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, и командование ВСУ не знает, в каком месте ВС РФ нанесут новый удар. То ли войска пойдут в сторону Калиновки на город Константиновку, то ли на Новогродовку и Селидово. Также ВС РФ могут пойти в сторону Карловского водохранилища, сообщил эксперт.То есть повторится ситуация, о которой мы говорили в масштабах всего фронта, но теперь это произойдет в масштабах Красноармейского направления, добавил журналист.Стоит рухнуть одной из точек обороны, как обрушится все все. Наступление "очеретинского цветка" угрожает и уничтожением Запорожского фронта ВСУ, добавил он."Потому что когда будет взят Красноармейск (Покровск), где идет дорога на Павлоград и Днепропетровск, возникнет гигантский котел. Не чета тому котлу, который наметился в Новгородском (Нью-Йорке)", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл читайте на сайте Украина.руО том, чем обусловлен недавний рывок российской армии на Авдеевском направлении - в интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму на сайте Украина.ру
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павлоград
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, павлоград, олег измайлов, днепропетровск, всу, наступление, вс рф, очеретино, потери всу
Новости, Россия, Павлоград, Олег Измайлов, Днепропетровск, ВСУ, наступление, ВС РФ, Очеретино, потери ВСУ

Тактика "тысячи порезов": эксперт раскрыл, когда "очеретинский цветок" уничтожит Запорожский фронт ВСУ

03:20 07.08.2024
 
© Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
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Тактическая модель тысячи порезов ВС РФ была навязана противнику в летних боях. Если не этой осенью, то зимой-весной 2025 года, увидим разрушение украинского фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, и командование ВСУ не знает, в каком месте ВС РФ нанесут новый удар. То ли войска пойдут в сторону Калиновки на город Константиновку, то ли на Новогродовку и Селидово. Также ВС РФ могут пойти в сторону Карловского водохранилища, сообщил эксперт.
То есть повторится ситуация, о которой мы говорили в масштабах всего фронта, но теперь это произойдет в масштабах Красноармейского направления, добавил журналист.
"Эта тактическая модель тысячи порезов российского командования была навязана противнику в летних боях. Я думаю, что мы достаточно скоро, если не этой осенью, то зимой-весной 2025 года, увидим окончательное разрушение украинского фронта", - отметил Измайлов.
Стоит рухнуть одной из точек обороны, как обрушится все все. Наступление "очеретинского цветка" угрожает и уничтожением Запорожского фронта ВСУ, добавил он.
"Потому что когда будет взят Красноармейск (Покровск), где идет дорога на Павлоград и Днепропетровск, возникнет гигантский котел. Не чета тому котлу, который наметился в Новгородском (Нью-Йорке)", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл читайте на сайте Украина.ру
О том, чем обусловлен недавний рывок российской армии на Авдеевском направлении - в интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму на сайте Украина.ру
Виталий Милонов интервью - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
4 августа, 06:40
Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на УкраинеДеградация Европы концентрированно вывалилась на людей на Олимпиаде-2024 в Париже. Хорошо, что обошлось хотя бы без педофилов
 
НовостиРоссияПавлоградОлег ИзмайловДнепропетровскВСУнаступлениеВС РФОчеретинопотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
03:30Самоубийственная логика: эксперт ответил, когда британцы станут чужими в собственной стране
03:20Тактика "тысячи порезов": эксперт раскрыл, когда "очеретинский цветок" уничтожит Запорожский фронт ВСУ
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