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Тактика "тысячи порезов": эксперт раскрыл, когда "очеретинский цветок" уничтожит Запорожский фронт ВСУ

Тактика "тысячи порезов": эксперт раскрыл, когда "очеретинский цветок" уничтожит Запорожский фронт ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру

Тактика "тысячи порезов": эксперт раскрыл, когда "очеретинский цветок" уничтожит Запорожский фронт ВСУ

Тактическая модель тысячи порезов ВС РФ была навязана противнику в летних боях. Если не этой осенью, то зимой-весной 2025 года, увидим разрушение украинского фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-08-07T03:20

2024-08-07T03:20

2024-08-07T03:20

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россия

павлоград

олег измайлов

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наступление

вс рф

очеретино

потери всу

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"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, и командование ВСУ не знает, в каком месте ВС РФ нанесут новый удар. То ли войска пойдут в сторону Калиновки на город Константиновку, то ли на Новогродовку и Селидово. Также ВС РФ могут пойти в сторону Карловского водохранилища, сообщил эксперт.То есть повторится ситуация, о которой мы говорили в масштабах всего фронта, но теперь это произойдет в масштабах Красноармейского направления, добавил журналист.Стоит рухнуть одной из точек обороны, как обрушится все все. Наступление "очеретинского цветка" угрожает и уничтожением Запорожского фронта ВСУ, добавил он."Потому что когда будет взят Красноармейск (Покровск), где идет дорога на Павлоград и Днепропетровск, возникнет гигантский котел. Не чета тому котлу, который наметился в Новгородском (Нью-Йорке)", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл читайте на сайте Украина.руО том, чем обусловлен недавний рывок российской армии на Авдеевском направлении - в интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму на сайте Украина.ру

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новости, россия, павлоград, олег измайлов, днепропетровск, всу, наступление, вс рф, очеретино, потери всу