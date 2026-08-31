"Важное событие": NYT раскрыла детали встречи Силуанова с главой Минфина США - 31.08.2026 Украина.ру
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"Важное событие": NYT раскрыла детали встречи Силуанова с главой Минфина США
"Важное событие": NYT раскрыла детали встречи Силуанова с главой Минфина США - 31.08.2026 Украина.ру
"Важное событие": NYT раскрыла детали встречи Силуанова с главой Минфина США
Министр финансов США Скотт Бессент встретился с российским министром финансов Антоном Силуановым. Об этом 31 августа сообщили корреспонденты CNBC
2026-08-31T19:27
2026-08-31T19:27
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По их данным, министры обсуждают 28-пунктный план президента США Дональда Трампа по Украине. Встреча проходит на полях министерского саммита G20 в американском Эшвилле.The New York Times отмечает: присутствие Силуанова стало "важным событием в международных отношениях" и не анонсировалось до начала саммита. Европейские чиновники, по данным издания, немедленно выразили протест. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль и его коллеги пригрозили бойкотировать общую фотографию министров, если российский министр попадёт в кадр.О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, минфин, украина.ру, шос
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Минфин, Украина.ру, ШОС

"Важное событие": NYT раскрыла детали встречи Силуанова с главой Минфина США

19:27 31.08.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© Фото : Public domain
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Министр финансов США Скотт Бессент встретился с российским министром финансов Антоном Силуановым. Об этом 31 августа сообщили корреспонденты CNBC
По их данным, министры обсуждают 28-пунктный план президента США Дональда Трампа по Украине.
Встреча проходит на полях министерского саммита G20 в американском Эшвилле.
The New York Times отмечает: присутствие Силуанова стало "важным событием в международных отношениях" и не анонсировалось до начала саммита.
Европейские чиновники, по данным издания, немедленно выразили протест. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль и его коллеги пригрозили бойкотировать общую фотографию министров, если российский министр попадёт в кадр.
О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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