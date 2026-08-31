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"Важное событие": NYT раскрыла детали встречи Силуанова с главой Минфина США

"Важное событие": NYT раскрыла детали встречи Силуанова с главой Минфина США - 31.08.2026 Украина.ру

"Важное событие": NYT раскрыла детали встречи Силуанова с главой Минфина США

Министр финансов США Скотт Бессент встретился с российским министром финансов Антоном Силуановым. Об этом 31 августа сообщили корреспонденты CNBC

2026-08-31T19:27

2026-08-31T19:27

2026-08-31T19:27

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По их данным, министры обсуждают 28-пунктный план президента США Дональда Трампа по Украине. Встреча проходит на полях министерского саммита G20 в американском Эшвилле.The New York Times отмечает: присутствие Силуанова стало "важным событием в международных отношениях" и не анонсировалось до начала саммита. Европейские чиновники, по данным издания, немедленно выразили протест. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль и его коллеги пригрозили бойкотировать общую фотографию министров, если российский министр попадёт в кадр.О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, минфин, украина.ру, шос