https://ukraina.ru/20260831/vazhnoe-sobytie-nyt-raskryla-detali-vstrechi-siluanova-s-glavoy-minfina-ssha-1082926091.html
"Важное событие": NYT раскрыла детали встречи Силуанова с главой Минфина США
"Важное событие": NYT раскрыла детали встречи Силуанова с главой Минфина США - 31.08.2026 Украина.ру
"Важное событие": NYT раскрыла детали встречи Силуанова с главой Минфина США
Министр финансов США Скотт Бессент встретился с российским министром финансов Антоном Силуановым. Об этом 31 августа сообщили корреспонденты CNBC
2026-08-31T19:27
2026-08-31T19:27
2026-08-31T19:27
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По их данным, министры обсуждают 28-пунктный план президента США Дональда Трампа по Украине. Встреча проходит на полях министерского саммита G20 в американском Эшвилле.The New York Times отмечает: присутствие Силуанова стало "важным событием в международных отношениях" и не анонсировалось до начала саммита. Европейские чиновники, по данным издания, немедленно выразили протест. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль и его коллеги пригрозили бойкотировать общую фотографию министров, если российский министр попадёт в кадр.О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, минфин, украина.ру, шос
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Минфин, Украина.ру, ШОС
"Важное событие": NYT раскрыла детали встречи Силуанова с главой Минфина США
Министр финансов США Скотт Бессент встретился с российским министром финансов Антоном Силуановым. Об этом 31 августа сообщили корреспонденты CNBC
По их данным, министры обсуждают 28-пунктный план президента США Дональда Трампа по Украине.
Встреча проходит на полях министерского саммита G20 в американском Эшвилле.
The New York Times отмечает: присутствие Силуанова стало "важным событием в международных отношениях" и не анонсировалось до начала саммита.
Европейские чиновники, по данным издания, немедленно выразили протест. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль и его коллеги пригрозили бойкотировать общую фотографию министров, если российский министр попадёт в кадр.
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