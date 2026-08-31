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Семейная ипотека, мобилизация и повышение тарифов: чего ждать после выборов - Делягин

Семейная ипотека, мобилизация и повышение тарифов: чего ждать после выборов - Делягин - 31.08.2026 Украина.ру

Семейная ипотека, мобилизация и повышение тарифов: чего ждать после выборов - Делягин

Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Михаил Делягин в студии... Украина.ру, 31.08.2026

2026-08-31T20:03

2026-08-31T20:03

2026-08-31T20:03

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Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Михаил Делягин в студии Украина.ру прокомментировал визит Владимира Путина на саммит ШОС в Бишкек, а также оценил масштаб продовольственного и энергетического кризиса на Украине: 00:31 - Визит Путина на саммит ШОС в Бишкек;01:45 - Референдум в Армении о будущем с ЕС или ЕАЭС;03:45 – Идея Зангезурского коридора в понимании Армении;05:51 - Продовольственный и энергетический кризисы на Украине;09:35 - Плавающая проблема с бензином на АЗС;11:58 - Глава Еврокомиссии покусилась на вклады европейцев?18:24 - Чего ждать после сентябрьских выборов в Госдуму?Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры России признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов* и Украинскую повстанческую армию* пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. ТГ-канал Михаила Делягина - T.me/delyaginКанал Михаила Делягина в МАХ: max.ru/delyagin

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видео, россия, бишкек, украина, михаил делягин, владимир путин, степан бандера, шос, украина.ру, ес, видео