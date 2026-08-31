Семейная ипотека, мобилизация и повышение тарифов: чего ждать после выборов - Делягин
Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Михаил Делягин в студии Украина.ру прокомментировал визит Владимира Путина на саммит ШОС в Бишкек, а также оценил масштаб продовольственного и энергетического кризиса на Украине:
00:31 - Визит Путина на саммит ШОС в Бишкек;
01:45 - Референдум в Армении о будущем с ЕС или ЕАЭС;
03:45 – Идея Зангезурского коридора в понимании Армении;
05:51 - Продовольственный и энергетический кризисы на Украине;
09:35 - Плавающая проблема с бензином на АЗС;
11:58 - Глава Еврокомиссии покусилась на вклады европейцев?
18:24 - Чего ждать после сентябрьских выборов в Госдуму?
Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры России признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов* и Украинскую повстанческую армию* пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
ТГ-канал Михаила Делягина - T.me/delyagin
Канал Михаила Делягина в МАХ: max.ru/delyagin
00:31 - Визит Путина на саммит ШОС в Бишкек;
01:45 - Референдум в Армении о будущем с ЕС или ЕАЭС;
03:45 – Идея Зангезурского коридора в понимании Армении;
05:51 - Продовольственный и энергетический кризисы на Украине;
09:35 - Плавающая проблема с бензином на АЗС;
11:58 - Глава Еврокомиссии покусилась на вклады европейцев?
18:24 - Чего ждать после сентябрьских выборов в Госдуму?
Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры России признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов* и Украинскую повстанческую армию* пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
ТГ-канал Михаила Делягина - T.me/delyagin
Канал Михаила Делягина в МАХ: max.ru/delyagin
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