https://ukraina.ru/20260831/krymchane-sami-khoteli-spaseniya-finskiy-zhurnalist-udivil-zapad-pravdoy-o-referendume-1082925421.html

"Крымчане сами хотели спасения": финский журналист удивил Запад правдой о референдуме

"Крымчане сами хотели спасения": финский журналист удивил Запад правдой о референдуме - 31.08.2026 Украина.ру

"Крымчане сами хотели спасения": финский журналист удивил Запад правдой о референдуме

Финский общественник и военный корреспондент Кости Хейсканен заявил, что никакой оккупации Крыма не было: жители полуострова сами стремились воссоединиться с Россией. Об этом 31 августа он рассказал журналистам в Симферополе

2026-08-31T18:43

2026-08-31T18:43

2026-08-31T18:43

новости

россия

крым

украина

владимир путин

шос

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080267116_0:78:1193:749_1920x0_80_0_0_5a1d711907ceec0f287400c5d9419dc7.jpg

"Они пишут, что мы находимся на оккупированной территории. А я говорю, что крымчане сами хотели, чтобы их Россия спасла. Если бы Россия не спасла Крым, то была бы такая же бойня, как на Донбассе", — сказал Хейсканен.Он находится на полуострове с ознакомительным визитом и отмечает разительные перемены с момента последнего приезда 22 года назад.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. За вхождение в состав России проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал: вопрос Крыма "закрыт окончательно".О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

крым

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, украина, владимир путин, шос, украина.ру