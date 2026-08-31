https://ukraina.ru/20260831/krymchane-sami-khoteli-spaseniya-finskiy-zhurnalist-udivil-zapad-pravdoy-o-referendume-1082925421.html
"Крымчане сами хотели спасения": финский журналист удивил Запад правдой о референдуме
"Крымчане сами хотели спасения": финский журналист удивил Запад правдой о референдуме - 31.08.2026 Украина.ру
"Крымчане сами хотели спасения": финский журналист удивил Запад правдой о референдуме
Финский общественник и военный корреспондент Кости Хейсканен заявил, что никакой оккупации Крыма не было: жители полуострова сами стремились воссоединиться с Россией. Об этом 31 августа он рассказал журналистам в Симферополе
2026-08-31T18:43
2026-08-31T18:43
2026-08-31T18:43
новости
россия
крым
украина
владимир путин
шос
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080267116_0:78:1193:749_1920x0_80_0_0_5a1d711907ceec0f287400c5d9419dc7.jpg
"Они пишут, что мы находимся на оккупированной территории. А я говорю, что крымчане сами хотели, чтобы их Россия спасла. Если бы Россия не спасла Крым, то была бы такая же бойня, как на Донбассе", — сказал Хейсканен.Он находится на полуострове с ознакомительным визитом и отмечает разительные перемены с момента последнего приезда 22 года назад.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. За вхождение в состав России проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал: вопрос Крыма "закрыт окончательно".О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крым
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080267116_97:0:1096:749_1920x0_80_0_0_cc11c63ec9d19eace53af7b07c3b6719.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, украина, владимир путин, шос, украина.ру
Новости, Россия, Крым, Украина, Владимир Путин, ШОС, Украина.ру
"Крымчане сами хотели спасения": финский журналист удивил Запад правдой о референдуме
Финский общественник и военный корреспондент Кости Хейсканен заявил, что никакой оккупации Крыма не было: жители полуострова сами стремились воссоединиться с Россией. Об этом 31 августа он рассказал журналистам в Симферополе
"Они пишут, что мы находимся на оккупированной территории. А я говорю, что крымчане сами хотели, чтобы их Россия спасла. Если бы Россия не спасла Крым, то была бы такая же бойня, как на Донбассе", — сказал Хейсканен.
Он находится на полуострове с ознакомительным визитом и отмечает разительные перемены с момента последнего приезда 22 года назад.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. За вхождение в состав России проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал: вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.