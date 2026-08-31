"Крымчане сами хотели спасения": финский журналист удивил Запад правдой о референдуме - 31.08.2026 Украина.ру
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"Крымчане сами хотели спасения": финский журналист удивил Запад правдой о референдуме
"Крымчане сами хотели спасения": финский журналист удивил Запад правдой о референдуме - 31.08.2026 Украина.ру
"Крымчане сами хотели спасения": финский журналист удивил Запад правдой о референдуме
Финский общественник и военный корреспондент Кости Хейсканен заявил, что никакой оккупации Крыма не было: жители полуострова сами стремились воссоединиться с Россией. Об этом 31 августа он рассказал журналистам в Симферополе
2026-08-31T18:43
2026-08-31T18:43
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"Они пишут, что мы находимся на оккупированной территории. А я говорю, что крымчане сами хотели, чтобы их Россия спасла. Если бы Россия не спасла Крым, то была бы такая же бойня, как на Донбассе", — сказал Хейсканен.Он находится на полуострове с ознакомительным визитом и отмечает разительные перемены с момента последнего приезда 22 года назад.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. За вхождение в состав России проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал: вопрос Крыма "закрыт окончательно".О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, крым, украина, владимир путин, шос, украина.ру
Новости, Россия, Крым, Украина, Владимир Путин, ШОС, Украина.ру

"Крымчане сами хотели спасения": финский журналист удивил Запад правдой о референдуме

18:43 31.08.2026
 
© Фото : Василий СтоякинКрым: "Ласточкино гнездо" и Ай-Петри
Крым: Ласточкино гнездо и Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© Фото : Василий Стоякин
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Финский общественник и военный корреспондент Кости Хейсканен заявил, что никакой оккупации Крыма не было: жители полуострова сами стремились воссоединиться с Россией. Об этом 31 августа он рассказал журналистам в Симферополе
"Они пишут, что мы находимся на оккупированной территории. А я говорю, что крымчане сами хотели, чтобы их Россия спасла. Если бы Россия не спасла Крым, то была бы такая же бойня, как на Донбассе", — сказал Хейсканен.
Он находится на полуострове с ознакомительным визитом и отмечает разительные перемены с момента последнего приезда 22 года назад.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. За вхождение в состав России проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал: вопрос Крыма "закрыт окончательно".
О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августа
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