https://ukraina.ru/20260831/evrosoyuz-ne-nuzhen-islandiya-prepodala-urok-ukraine-1082923897.html

Евросоюз не нужен: Исландия преподала урок Украине

Евросоюз не нужен: Исландия преподала урок Украине - 31.08.2026 Украина.ру

Евросоюз не нужен: Исландия преподала урок Украине

Референдум в Исландии и Украина связаны теснее, чем можно представить

2026-08-31T18:29

2026-08-31T18:29

2026-08-31T18:29

эксклюзив

украина

исландия

киев

тарас качка

еврокомиссия

снг

ес

виктор янукович

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На состоявшемся 29 августа референдуме о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз, прерванных в 2013 году, в Исландии с небольшим перевесом победили противники евроинтеграции – 52,8% против 47,2% сторонников. Этим голосованием арктическая республика предопределила не только собственную судьбу, но и судьбу Евросоюза. А также Украины.Еврокомиссия, как сообщило агентство Bloomberg, планировала использовать положительный исход голосования в Исландии как стимул в процессе приёма новых членов – прежде всего Черногории, Украины и Молдавии, годами добивающихся членства в сообществе."Решение Исландии, несомненно, укрепит аргументы в пользу того, чтобы ЕС принял новых членов", – говорила комиссар по вопросам расширения Марта Кос.Вообще, еврочиновники рассчитывали благодаря положительному решению на референдуме в Исландии повысить привлекательность Евросоюза за счёт сильного кандидата. Но вышло иначе."[Отказ Исландии] испортит представление о том, что Евросоюз – это серьёзный партнёр в области безопасности, а не просто экономический золотой билет для более бедных восточноевропейских государств", – сказал изданию Financial Times высокопоставленный дипломат Евросоюза.В любом случае, сложно представить, что, проголосуй исландцы за возобновление переговоров по вступлению в ЕС (заявка на вступление подана в 2009 году), это реально придало бы мощный импульс евроинтеграции Украины – страны, находящейся в состоянии вооружённого конфликта, экономического, а с недавного момента и продовольственного кризиса.Но вот чем референдум в далёкой арктической республике точно мог бы быть полезен Киеву, так это уроками, которые он мог бы вынести из этой истории.Во-первых, нужно прислушиваться к мнению населения, даже если оно идёт в разрез с планами власть имущих.Руководство Исландии, которое и выступило инициатором попытки перезапустить процесс евроинтеграции, активно агитировало голосовать "за", но после оглашения результатов объявило, что при действующем правительстве страна не будет начинать новые переговоры о вступлении в Евросоюз."Я хочу чётко прояснить ситуацию. Это правительство не будет продолжать вести переговоры о вступлении [в ЕС]. Я считаю, что нельзя проводить подобные референдумы каждый год или два. Это сложная задача. Я не могу сказать, что ситуация не изменится в будущем, но наше обещание было спросить [население], получить результат и отнестись к нему уважительно", – заявила премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир.Хотя, стоит отметить, референдум носит рекомендательный характер.Всё же власти республики поставили на первое место именно мнение граждан – раз противников евроинтеграции оказалось больше, значит, никаких переговоров с Брюсселем.К концу 2013 года на Украине общество было так же расколото, как сейчас в Исландии: тех, кто выступал за хорошие отношения с Россией, и тех, кто грезил сближением с Европой (которое на протяжении долгого времени представляли как путь к безбедной, красивой жизни), было примерно одинаково.Будучи президентом страны, Виктор Янукович ратовал за ориентацию на Брюссель, но в конечном итоге в последний момент неожиданно и для Евросоюза, и украинской общественности, правительство Украины приостановило процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, аргументируя необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. Неопределённость политического руководства в итоге вылилась в протесты в Киеве и других городах, а дальше страна погрузилась в гражданскую войну.Главная ошибка заключалась в том, что власти даже не попытались понять позицию и той, и другой части населения, чтобы выработать курс развития государства, который максимально устраивал бы всех.Во-вторых, защита критически важных отраслей экономики.Исход референдума предопределила судьба рыбной промышленности, которая обеспечивает почти 40% экспорта и около 8% ВВП страны, а также создаёт огромное количество рабочих мест.В случае вступления в ЕС Исландии, как и всем государствам-членам, пришлось бы подчиняться общей политике в области рыболовства, которая устанавливает, кто, где, когда и сколько рыбы может вылавливать.Правительство республики уверяло соотечественников, что попросит сообщество предоставить полный контроль над национальной системой рыболовства, Еврокомиссия, в свою очередь, выражала готовность искать "творческие" решения. Однако их слова избирателей не убедили."Опасения того, что членство [в ЕС] будет означать потерю контроля над рыбными квотами и необходимость открывать исландские воды для иностранных компаний, было краеугольным камнем кампании "против", и многие избиратели назвали это своей причиной для её поддержки", – пишет издание Politico.Как сказал в интервью телерадиовещательной компании RUV бывший президент страны Гудни Йоханнессон, исландцы не будут заинтересованы в присоединении к Евросоюзу, если не будет гарантий, что полный контроль над рыболовством останется в руках Исландии.Таким же столпом экономики для Украины служит агропромышленный сектор. Который она не стала защищать в погоне за вожделенной евроинтеграцией.В связи с вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, заключения которого добились пришедшие к власти активисты Майдана, Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины, поскольку государство-член автоматически лишается преференций по торговле с партнёрами по Содружеству, если заключает аналогичный договор с третьими странами.В результате Киев понёс серьёзные финансовые потери: всего за 5 лет, в период с 2013 по 2018 год, объём ВВП Украины сократился на 29%, объём экспорта — на 25%; стоимость мясо-молочной продукции, овощей, хлебобулочных изделий выросла на 300-400%. При этом Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривало годовые квоты на поставку украинской продукции на европейский рынок, но они настолько мизерные, что Киев исчерпывал их всего за несколько месяцев, к тому же разрешалось поставлять только сырьё и товары с низкой добавленной стоимостью.При этом экспорт из ЕС на Украину был неограничен, и на рынок поступала готовая продукция, ставя местных производителей в невыгодное положение. Аналитики Всемирного банка пришли к выводу, что Украина не смогла воспользоваться выгодами от этого договора, а в декабре 2018 года Тарас Качка, будучи советником главы МИД Украины, заявил, что Европейский союз не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок.А могла бы Украина здраво оценить все последствия и не заключать эту сделку, продолжая получать преимущества от своих плодородных земель и всего развитого агрокластера. Но нет.В-третьих, свет клином на членстве в Евросоюзе не сходится – есть альтернативные форматы интеграции.Именно поэтому исландцы сказали "нет" Евросоюзу, сочтя, что имеющиеся формы сотрудничества с другими странами более выгодны. К тому же республика и так пользуется большинством преимуществ полноправного членства в ЕС благодаря Европейской экономической зоне, имея доступ к внутреннему рынку Евросоюза, а также состоит в шенгенской зоне, но при этом не связана обязательствами перед Брюсселем.Нет у неё и необходимости содержать собственные вооружённые силы – за счёт членства в НАТО, зато пользуется гарантиями военной безопасности со стороны Альянса."Многие жители Исландии обеспокоены военными аспектами деятельности Европейского союза. В Исландии нет военных традиций. Исландия никогда не участвовала в войнах. Многие жители Исландии не хотят иметь отношения к наращиванию военного потенциала в Европейском союзе", – отметил председатель ассоциации за независимость Исландии Heimssyn Харальдур Олафссон.Для Украины таким альтернативным форматом интеграции мог бы стать, например, Евразийский экономический союз со схожими регламентами, благодаря чему экспортёры незамедлительно получили бы доступ к ёмкому рынку сбыта, а разница с европейскими стандартами делала продукцию украинского промышленного комплекса (машиностроение, авиастроение, ОПК, ракетостроение, вагоностроение) неконкурентоспособной в ЕС, в отличие от пространства СНГ, где она пользовалась спросом. Помимо отсутствия шоковой терапии от адаптации под нормы ЕС, Киев мог бы ещё получить от России более приемлемые тарифы на энергоносители, а это очень весомо. И ещё много других выгод от такого сотрудничества.Подытоживая, можно сделать вывод: национальные интересы всегда должны быть превыше всего, как и стремление обеспечить благополучие собственных граждан. Но это, к сожалению, не об Украине последних 13 лет.

https://ukraina.ru/20260525/kodeks-razdora-kak-pod-vidom-evrointegratsii-ukraine-navyazyvayut-pravovoy-peredel-strany-1079367634.html

https://ukraina.ru/20241130/1021905386.html

https://ukraina.ru/20211210/1032855902.html

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эксклюзив, украина, исландия, киев, тарас качка, еврокомиссия, снг, ес, виктор янукович