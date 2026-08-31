Песков: Киев не склонен подвергаться влиянию посредников по урегулированию - 31.08.2026 Украина.ру
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Песков: Киев не склонен подвергаться влиянию посредников по урегулированию
Песков: Киев не склонен подвергаться влиянию посредников по урегулированию - 31.08.2026 Украина.ру
Песков: Киев не склонен подвергаться влиянию посредников по урегулированию
Киевский режим пока не готов прислушиваться к посредникам в вопросе урегулирования конфликта. Об этом 31 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Известиям"
2026-08-31T18:11
2026-08-31T18:11
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"Пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников", — сказал он.При этом представитель Кремля подчеркнул: Россия приветствует усилия любой страны, способной внести вклад в завершение конфликта. Позиции Москвы по переговорам не изменились."Президент Путин говорил о том, что, если Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву. Но если говорить о саммите, то он необходим только для того, чтобы финализировать какие-то договорённости. А сами договорённости нужно готовить в ходе очень сложных переговоров. Ничего не изменилось", — пояснил Песков.Ранее Песков высказался о ситуации в руководстве Украины: "Разрушается изнутри"О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, ШОС, Украина.ру

Песков: Киев не склонен подвергаться влиянию посредников по урегулированию

18:11 31.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ruПресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сделал ряд заявлений о прошедших переговорах Путина и Лукашенко, а также иным вопросам
Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сделал ряд заявлений о прошедших переговорах Путина и Лукашенко, а также иным вопросам - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Киевский режим пока не готов прислушиваться к посредникам в вопросе урегулирования конфликта. Об этом 31 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Известиям"
"Пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников", — сказал он.
При этом представитель Кремля подчеркнул: Россия приветствует усилия любой страны, способной внести вклад в завершение конфликта. Позиции Москвы по переговорам не изменились.
"Президент Путин говорил о том, что, если Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву. Но если говорить о саммите, то он необходим только для того, чтобы финализировать какие-то договорённости. А сами договорённости нужно готовить в ходе очень сложных переговоров. Ничего не изменилось", — пояснил Песков.
Ранее Песков высказался о ситуации в руководстве Украины: "Разрушается изнутри"
О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августа
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