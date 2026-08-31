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Песков: Киев не склонен подвергаться влиянию посредников по урегулированию

Песков: Киев не склонен подвергаться влиянию посредников по урегулированию - 31.08.2026 Украина.ру

Песков: Киев не склонен подвергаться влиянию посредников по урегулированию

Киевский режим пока не готов прислушиваться к посредникам в вопросе урегулирования конфликта. Об этом 31 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Известиям"

2026-08-31T18:11

2026-08-31T18:11

2026-08-31T18:11

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"Пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников", — сказал он.При этом представитель Кремля подчеркнул: Россия приветствует усилия любой страны, способной внести вклад в завершение конфликта. Позиции Москвы по переговорам не изменились."Президент Путин говорил о том, что, если Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву. Но если говорить о саммите, то он необходим только для того, чтобы финализировать какие-то договорённости. А сами договорённости нужно готовить в ходе очень сложных переговоров. Ничего не изменилось", — пояснил Песков.Ранее Песков высказался о ситуации в руководстве Украины: "Разрушается изнутри"О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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