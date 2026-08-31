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ПВО за 12 часов перехватила и уничтожила 180 украинских беспилотников

ПВО за 12 часов перехватила и уничтожила 180 украинских беспилотников - 31.08.2026 Украина.ру

ПВО за 12 часов перехватила и уничтожила 180 украинских беспилотников

В течение дневных часов средства противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали 180 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 31 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

2026-08-31T20:37

2026-08-31T20:37

2026-08-31T20:37

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Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.Ранее вечером 30 августа и в ночь на 31 августа в ряде регионов России объявлялась ракетная опасность и "красный уровень" угрозы беспилотников. Тревога действовала в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Московской, Тверской и других областях, а также в ЛНР и ДНР. В связи с угрозой атак Росавиация вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги, Геленджика, Тамбова, Пензы и Саратова - Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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росавиация, россия, черное море, крым, украина.ру, сво, спецоперация