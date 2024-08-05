https://ukraina.ru/20240805/1056688889.html

Андрей Грозин: Если к Тель-Авиву подойдут арабские танки, Израиль нажмет ядерную кнопку не задумываясь

Андрей Грозин: Если к Тель-Авиву подойдут арабские танки, Израиль нажмет ядерную кнопку не задумываясь - 05.08.2024 Украина.ру

Андрей Грозин: Если к Тель-Авиву подойдут арабские танки, Израиль нажмет ядерную кнопку не задумываясь

Сегодня Израиль кажется более расслабленным и более готовым к употреблению плотоядными соседями, чем лет десять назад. Но, тем не менее, это все-таки государство, которое состоялось. И за ним стоят американцы. Неважно, будут ли это дедушки умирающие или дедушки энергичные. Они будут поддерживать Израиль до конца.

2024-08-05T17:48

2024-08-05T17:48

2024-08-05T17:48

интервью

израиль

иран

ближний восток

эрдоган

андрей грозин

биньямин нетаньяху

мид

снг

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил главам МИД G7, что атаки Ирана и Хезболлы на Израиль могут начаться в ближайшие 24-48 часов. Ранее Тегеран пообещал отомстить Израилю за гибель главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.- Андрей Валентинович, неизбежна ли большая война на Ближнем Востоке?- Определенная надежда на то, что стороны не перейдут рубеж ритуального размахивания саблями друг перед другом, есть. Но тем не менее все-таки такое ощущение, что мир на Ближнем Востоке движется к серьезному конфликту. Другой вывод трудно сделать, потому что стороны далеко зашли во взаимных угрозах и взаимных ударах. Пока это прокси-удары, конечно, но они уже перешли в стандартную фазу, которая отделяет горячий конфликт от вялотекущего прокси-конфликта.На Украине, например, появились F-16, они помахали крыльями и улетели. Это больше элемент психологической информационной войны, чем реальной. А когда на территории Ирана убивают видных функционеров политической системы, которая является оппонентом Израилю, это другая ситуация. Есть ощущение, что вот-вот и все покатится в пропасть.Нынешний гегемон, который по идее должен наводить порядок, валяется где-то на помойке. Американцы совершенно устранились от того, что происходит в Израиле. Раньше разница подходов демократов и республиканцев к проблеме Ближнего Востока компенсировалась системностью работы аппарата. То есть советники, которые принадлежали каким-то партиям, выдавали необходимый контент, чтобы военные и политики принимали решения исходя не из идеологических глупостей, а из реального течения жизни.Поэтому отсутствие координирующего центра, который ранее худо-бедно, но приводил ситуацию к минимизации кровопролития, сказывается. Наш многополярный мир, который сейчас выстраивается, видимо, такой и будет: каждый будет тянуть одеяло на себя, решать свою политику исходя из текущих подходов, причем в первую очередь своих внутренних.Евреи, пардон, израильтяне, в первую очередь решают свои внутренние вопросы, в связи с накопившимися претензиями общества к нынешней администрации. Им необходимо вынудить Иран как следует ударить по Израилю.Но Иран работает по другому алгоритму, по системе Касема Сулеймани (иранский военный деятель, командующий спецподразделением "Аль-Кудс") − прекрасный человек, кстати, лично общался с ним. Он выработал политику Ирана, которая прекрасно работает и без него. Достаточно посмотреть, как хуситы сбивают американские беспилотники и обстреливают их авианосцы. Эта система не предполагает для Ирана прямого вмешательства в конфликт. Она вообще противопоказана прямому вмешательству, а Израиль, понимая это, хочет вытянуть Иран на передний край борьбы.Для того, чтобы американцам было не отвертеться, чтобы они своей полудохлой авианосной мощью все-таки как-то ударили по Ирану и каким-то образом затормозили развитие Исламской Республики на благо Государства Израиль.- В связи с тем, что США стали усиливать свою группировку на Ближнем Востоке, можем ли мы рассчитывать на то, что Запад сейчас пойдет на скорейшее прекращение украинского конфликта, даже на невыгодных для себя условиях, чтобы полностью сконцентрироваться на этом регионе?- Судя по последним вбросам из западных СМИ они изо всех сил пытаются внушить России, что Украина готова нам предоставить корейский вариант. Мы разойдемся по условной 50-й параллели и десятилетиями будем готовиться к тому, чтобы нанести друг другу решающее поражение.Наши американские друзья действительно хотели бы взять передышку в Восточной Европе, чтобы не в кризисном режиме, когда русские входят в Торецк, подтянуть тылы, назначить ответственных за провалы, найти финансирование, посмотреть, сколько железа еще можно отправить на Украину. Чтобы не вязнуть с головой в ситуации, когда идет ползучее российское наступление.Украине тоже нужна хоть небольшая пауза для того, чтобы разбитые подразделения привести в более-менее человеческий вид и так далее. Но в первую очередь эта пауза необходима американцам для того, чтобы провести выборы, и демократам не тыкали в глаза провальным украинским проектом.- В 60-70-е годы, находясь во враждебном окружении, Израиль успешно противостоял коалиции арабских государств. Сейчас уже и Эрдоган грозится ввести войска на израильскую территорию. Сохранится ли государство Израиль, если начнется большая война?- Если все будет идти так, как сейчас, с ритуальным нарастанием конфликта и заявлениями, что мы сейчас всех сожжем, то сохранится. Другой вопрос, что нынешняя правящая израильская элита странная. Она связала себя с одной стороны с господином Нетаньяху слишком сильно, настолько сильно, что избавиться от него без ущерба для себя им сейчас трудно. То есть главным человеком, который является выгодоприобретателем от конфликта любой интенсивности вокруг Израиля является господин Нетаньяху.Но Израиль − страна уже достаточно устоявшаяся для того, чтобы просто взять и исчезнуть с карты. Это не Украина, которая появилась по недоразумению, когда постсоветские вожди рушили СССР, замели пограничные вопросы под лавку и сделали вид, что их нет. И делились по старым советским границам, что в Средней Азии, что на Южном Кавказе. Этот подход тогда был оптимальным. Если бы страны начали реально выяснять, что кому принадлежит, то мы бы сейчас жили в иной реальности и обменивали пакетик кошачьего корма на мисочку керосина.Но Израиль – это государство, которое образовалось все-таки позже, которое устоялось, которое выстояло в тех войнах, о которых вы упоминали, которое выдержало удар объединенной арабской коалиции и несколько экономических блокад. Сегодня Израиль кажется более расслабленным и более готовым к употреблению плотоядными соседями, чем лет десять назад. Но, тем не менее, это все-таки государство, которое состоялось. И за ним стоят американцы. Неважно будут ли это дедушки умирающие или дедушки энергичные. Они будут поддерживать Израиль до последнего края.Этим Израиль, кстати, пользуется прекрасно, потому что что бы Израиль ни делал и сколько бы Израиль ни убил женщин и детей, американцы все равно его прикроют при любой администрации, при любом президенте. Это особенность протестантской этики, насажденной на безжизненное пространство, после того, как там перебили всех индейцев.Американцы будут цепляться за Израиль даже не только потому, что это непотопляемый авианосец на Ближнем Востоке, хотя и поэтому тоже. Но в первую очередь потому, что это основная часть американского менталитета. Это только бомбами можно и исправить.- Как говорила единственная женщина-премьер-министр Израиля Голда Меир, у нас нет ядерного оружия, но если надо, мы его применим. Не исключено, что и Тегеран обладает ядерным арсеналом. Нажмут ли ближневосточные лидеры ту самую копку, если ситуация станет критической?- Израиль, если вдруг возникнет опасность уничтожения политической системы этой страны, нажмёт не задумываясь. То есть они не будут думать о каких-то отвлечённых гуманистических материях, о мировом равновесии и прочей чуши.Если к Тель-Авиву будут поступать арабские танковые дивизии, применят по всем арабским столицам, независимо от того, насколько они, эти столицы, будут в этом гипотетическом конфликте участвовать. Прилети и саудитам, и Эмиратам, и Анкаре. Господин Эрдоган со своими последними заявлениями, о которых вы выше говорили, он в мейнстриме, потому что мусульманская улица сейчас ждёт таких слов.Это не значит, что он это сделает, но он говорит то, что от него ждёт. Но от бывшего турецко-израильского союза сейчас остались только руины, даже не дымящиеся, они уже даже дымить перестали. С одной стороны, Эрдоган говорит о вводе миротворческого контингента, с другой, израильские чиновники ему грозят Нюрнбергом.То есть от израильского удара никто не застрахован. Если они будут умирать, то будут расстреливать свой потенциал по всем ближайшим возможным вариантам. Я, кстати, бы на месте Вены усилил свою противовоздушную оборону. И Афин это тоже касается. Если Израиль будет гибнуть, он постарается утащить с собой могилу, и всех, кого сможет утащить.- А Иран?- Иран, судя по заявлениям Рахбара и менее значимых чиновников правительства, пока не имеет ядерного оружия. Но судя по израильской активности последних месяцев и желанию затащить Иран в любую войну, в любой конфликт с американцами как угодно, хоть чучелом хоть тушкой, он близок к тому, чтобы получить реально работающее ядерное устройство.Исходя из политических предпочтений, наверное, Ирану это не нужно пока. Ирану необходим ядерный щит и меч, так же, как он в свое время был необходим Пхеньяну. И Иран близок, видимо, очень близок к этому порогу. Но нанести сейчас ядерный удар по Тель-Авиву или по Хайфе он пока не может.Мнение политолога Ростислава Ищенко о перспективах войны на Ближнем Востоке На грани большой войны: зачем раскачивают Ближний Восток и какой смысл в действиях Израиля – Ищенко

https://ukraina.ru/20240803/1056644631.html

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израиль

иран

ближний восток

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, израиль, иран, ближний восток, эрдоган, андрей грозин, биньямин нетаньяху, мид, снг, украина.ру, f-16