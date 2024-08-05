https://ukraina.ru/20240805/1056682125.html

Рынки рухнули. Токийская биржа обвалилась после данных о безработице в США

Рынки рухнули. Токийская биржа обвалилась после данных о безработице в США - 05.08.2024 Украина.ру

Рынки рухнули. Токийская биржа обвалилась после данных о безработице в США

Масштабный финансовый обвал произошел сегодня на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Индекс Nikkei, который отражает биржевые котировки 225 основных японских компаний, упал на 12,4% и продолжил падение, временами достигавшее 13%

2024-08-05T13:52

2024-08-05T13:52

2024-08-05T15:15

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Это даже больше, чем он обвалился во времена печально знаменитого американского "Черного понедельника" 20 октября 1987 года, когда японские акции, вопреки многим ожиданиям, так сильно не падали.Сейчас все по-другому. От акций на азиатских биржах сегодня утром избавлялись настолько быстро, что от скорости продаж периодически зависали электронные системы.Потери финансистов только по предварительным данным составили свыше 55 миллиардов американских долларов. Причем падают акции столпов японской экономики – крупнейших автомобилестроительных корпораций, которые и так сильно потеряли, когда американцы принудили их уйти с российского рынка.Так, в частности, бумаги Mitshubishi Heavy Industries упали на 14,96%. Акции Toyota Motor – на 13,65%, акции Honda Motor – на 17,77%, акции Nissan Motor – на 14,47%, акции Suzuki Motor – 16,67%.О причинах того, давнего, американского "черного понедельника", спустя годы сняли неплохое кино – черную комедию "Волк с Уолл-стрит", где режиссером выступил Мартин Скорсезе, а главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо. В рамках правды искусства они сумели показать, насколько тонкими являются глобальные финансовые механизмы, которые поддаются разрушению по самым разным причинам.Обвал Nikkei показался некоторым финансовым комментаторам совершенно неожиданным, однако падение биржи спровоцировало совпадение важных факторов, которые, на первый взгляд, имеют между собой не слишком очевидную связь.Прежде всего, японская биржа отреагировала на данные о реальной ситуации с безработицей в Соединенных Штатах Америки – потому что в целом японская экономика полностью завязана на экономику США.Накануне выборов американское правительство достаточно долго стремилось приукрасить ситуацию в этой области, заявляя, что Джо Байдену якобы удалось поправить дела.Однако затем информация о ситуации в экономике вышла из-под контроля на фоне политической турбулентности в Демократической партии – когда Байдена стали менять на Камалу Харрис.Стало известно, что официальный уровень безработицы в США в июле вырос до 4,3%.Вполне очевидно, что побороть безработицу у команды Байдена - Харрис на самом деле не получилось, а это вызвало опасения, что американская Федеральная резервная система уже в начале осени начнет постепенно снижать ставки – с 5,25-5,5% примерно до 3,0% в конце процесса.Такие прогнозы вызвали опасения по поводу того, что экономика Соединенных Штатов Америки может вступить в рецессию. К примеру, абсолютно системные аналитики из Goldman Sachs, совершенно не заинтересованные в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в США, публично оценили вероятность наступления рецессии в 25% уже в течение ближайшего года.Это очень плохой прогноз для американского рынка – причем стратегия, основанная на попытках замести сор под ковер, пока не дает возможности оценить реальный масштаб проблемы. Ведь информация об уровне инфляции в Америке тоже может оказаться совсем не той, которую озвучивали при Байдене."Данные о занятости в США подкручивали и натягивали уже два года, на что указывали и американские, и российские аналитики. Данные по реальной инфляции также подкручивались, однако в конце концов шило стало из мешка вылезать. Так что впереди, вполне возможно, не просто рецессия, а стагфляционный кризис, для купирования которого, в отличие от ситуации 1970-80 годов, у Федеральной резервной попросту нет ресурсов", – пишет в своем телеграм-канале американист Дмитрий Дробницкий.Подтверждая правоту его слов, в Америке тоже сыпятся критически важные корпорации. Так, падают акции компании Intel, потерявшие около 23%. В результате знаменитый производитель чипов будет вынужден уволить более 15% своих сотрудников – около 17,5 тысячи человек.Так что в Токио вполне могут опасаться, что Вашингон привезет японцам реальный кризис.Уже ясно, что доходность американских казначейских облигаций, скорее всего, будет падать – что, в свою очередь, приведет к падению доходности японских десятилетних облигаций. Тем более что центральный банк Японии объявил о повышении главной кредитной ставки. И это провоцирует панику у японских биржевиков.Существуют и другие страхи. Заговорили о том, что мировая экономика накачана ничем не обеспеченными пузырями – например, подобные опасения существуют по поводу высокотехнологичных отраслей, в том числе связанных с развитием искусственного интеллекта. В последние годы туда закидывали триллионы долларов, не особо разбираясь, куда идут эти деньги."Речь идет не просто о проблемах Японии, а о фондовом обвале глобальных масштабов, вызванных чрезмерным накачиванием мировой экономики деньгами в период после окончания пандемии", – заявил после падения индекса Nikkei финансовый аналитик Томоитиро Кубота из Matsui Securities Co.Тем не менее обвал Токийской биржи, прежде всего, ударит именно по японской экономике, дела в которой и так далеко не блестящи, и в целом ухудшит ситуацию именно в ведущих западных государствах.Что касается остальных стран мира, расположенных далеко за пределами Азии, в большинстве они тоже прочувствовали последствия биржевого кризиса – но пока еще не так драматично, как это может случиться. А в охваченной политическим кризисом Венесуэле акции на биржах, наоборот, выросли – на 1,52%.Дональд Трамп прямо обвиняет в биржевых катаклизмах своих политических конкурентов из Демократической партии: "Фондовые рынки рушатся. А я вам говорил! Камала Харрис не имеет ни малейшего понятия об этом. А Байден крепко спит. Во всем виноваты некомпетентные власти США".Ответить на это Белому дому нечего – реальная ситуация в американской экономике, скорее всего, достаточно тяжела. Хотя любая информация об увольнениях и сокращениях производства очень негативно воспринимается Вашингтоном в предвыборный период. А вот за экономиками американских конкурентов будут сейчас внимательно наблюдать. И если на них не скажется биржевой шторм, это станет важным аргументом в пользу того, что от США лучше держаться подальше – и не только в политике.Подробнее о ситуации на рынках криптовалюты - в материале Алексея Туманова Теперь не "денежный суррогат". Санкции открыли России путь к криптовалютам.

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эксклюзив, сша, азия, америка, камала харрис, джо байден, демократическая партия, toyota prius, дмитрий дробницкий, токийская фондовая биржа