https://ukraina.ru/20240801/1056614632.html

Теперь не "денежный суррогат". Санкции открыли России путь к криптовалютам

Теперь не "денежный суррогат". Санкции открыли России путь к криптовалютам - 01.08.2024 Украина.ру

Теперь не "денежный суррогат". Санкции открыли России путь к криптовалютам

Депутаты Госдумы России приняли законопроект о легализации добычи (майнинга) криптовалюты. Вопросы регулирования этой отрасли обсуждаются десять лет, и только антироссийские санкции подтолкнули законодателей к решению вопроса

2024-08-01T12:16

2024-08-01T12:16

2024-08-01T12:16

мнения

криптовалюта

россия

сша

госдума

совет федерации

минфин

европа

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/01/1056614875_0:302:1120:932_1920x0_80_0_0_776abfab86c217f2f5f469135a4b9e40.jpg

Госдума РФ приняла закон о легализации майнинга криптовалюты. После одобрения Советом Федерации его может подписать президент. Парламентарии внесли документ для рассмотрения в ноябре 2022 года. После принятия в первом чтении в марте 2023 года он неоднократно направлялся на доработку, пока не был принят во втором и третьем чтениях в конце июля 2024 года. Законопроект представляет из себя пакет изменений в разные законы, а также дает определение, например, понятию "майнинг".Общий смысл таков: сначала организацию обращения криптовалют в России предлагали запретить, теперь - экспериментально разрешить Центральному Банку использовать криптовалюту во внешней торговле. Несмотря на то, что российские СМИ уже сообщали о якобы проведенных трансграничных платежах в криптовалюте, закон фактически легализует сделки.Запретить нельзя регулироватьК 2022 году ситуация уже сложилась таким образом, что россияне активно пользовались криптовалютой безо всякого участия государства. Эта виртуальная валюта никак не привязана к национальной, ее покупали, оборудовали так называемые фермы для добычи. Пресс-службы профильных ведомств сообщали даже о взятках в криптовалюте.Россияне вложили в криптовалюту 5 триллионов рублей, заявил в декабре 2021 года депутат Анатолий Аксаков. По его словам, парламентариям пора было определить отношение к этому вопросу и поставить в нем точку. Разумеется, депутат предлагал и "жестко прописать ответственность, если что-то будем запрещать, ограничивать".Хоть первый "биткойн" появился в 2009 году, а общество начало активно обсуждать криптовалюты к 2011 году, государство не спешило реагировать на новый тренд. Спустя годы обсуждений в Госдуме, вероятно, поняли: вместо ставших обыкновением запретов, замедлений и ограничений всего неподвластного лучше запустить функции контроля, налогообложения и, возможно, расчетов. Тем более, что реалии сегодняшнего дня - а это мощнейшие экономические санкции - помогут использовать виртуальные деньги хотя бы для того, чтобы денежная бумажная масса не рассасывалась по чемоданам в называемых нами дружественных государствах. А аппетиты их привязаны к санкциям настолько, насколько рубль сейчас привязан к юаню. Плюс сделки с криптовалютой практически анонимны, что в принципе может сформировать такое поле, в рамках которого любые санкции окажутся бессильными. Вопрос в том, по какому пути пойдет государство: зеленый свет криптовалюте или полутень.Еще в 2014 году законодатели предпринимали попытки в принципе запретить обращение цифровой валюты или "денежного суррогата", как тогда называли "крипту". На полном серьезе обсуждались штрафы за использование виртуальных денег. Кто-то получал денежные вознаграждения за выполненную работу в "крипте", а когда надо - обналичивал в незапрещенных никем и ничем обменниках. Кто-то скупал американские видеокарты, строил майнинговые фермы и безбожно жег электричество.А кто-то догадывался: криптовалюты - это долгосрочные инвестиции, ну или просто инструмент, которым банально грешно не пользоваться. Причем на расчеты криптовалютой в России (да как и в Китае) действует запрет.В 2017 году глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила против платежей в криптовалюте внутри страны. В 2021 году ничего не поменялось:"Это денежный суррогат, и мы против того, чтобы криптовалюты, как частные цифровые, даже деньгами их не хочется называть, использовались для расчетов внутри страны", - заявила она журналистам.30 июля 2024 года Набиуллина заявила в Совете Федерации об обсуждениях условий эксперимента по внешним платежам "криптой" с министерствами, ведомствами и бизнесом. По ее словам, первые платежи тем, что еще несколько лет назад было названо суррогатом, пройдут до конца года.Обход санкцийСанкции затронули внешнеэкономическую деятельность России настолько, что газ и нефть пришлось возить сумеречным флотом, трубопроводные нитки "Северного потока" были уничтожены, Европа отказалась от прямых закупок и расчетов, а качать в постсоветский ЕС - это ж через Украину, с которой у нас СВО. Чуда не случилось: Европа не замерзла, пережила две зимы и накопила газ на отопительные сезоны вперед.На помощь (ли?) России пришли дружественные страны - организовали параллельный экспорт, но до поры до времени - пока Штаты не пригрозили вторичными санкциями. По этой причине три китайских банка (Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China) в феврале прекратили принимать платежи от российских банков, находящихся под санкциями. В апреле ряд банков Казахстана перестал обслуживать карты платежной системы "МИР". В июне их примеру последовали коммерческие Doscredobank, KICB, Mbank, Керемет банк, банк "Компаньон", РСК Банк, КСБ Банк и банк "Бай-Тушум" из Киргизии.Понятно, что отследить перемещение чемодана с наличкой труднее, чем нечто электронное. А условия получаются жесткими: сделки купли-продажи заключаются и оплачиваются за пределами страны, рубли выводятся мигрантами в страны исхода, так и биржевой торговли долларом больше нет.И тогда возникает технический вопрос: государство будет покупать криптовалюту или майнить? Если добывать (представляете, какие энергомощности может задействовать Россия?) в рамках пилотного проекта ЦБ, то нужно что-то решать с оборудованием и инфраструктурой. Если покупать - и здесь есть нюансы.Обычный россиянин мог купить криптовалюту на криптовалютной бирже, поменять рубли на цифру в обменнике или криптомате, у частного продавца "крипты" напрямую (p2p) или с помощью сервисов некоторых электронных кошельков. Одной из самых популярных бирж в России считалась Binance, но после санкций она ушла из РФ.В настоящее время есть с десяток альтернатив, но при выборе следует тщательно изучить условия, ограничения, рейтинг доверия бирже, защищенность активов и прочее. Большинство из них поддерживает операции с рублями через платформы p2p, но у многих нет прямых способов оплаты рублями.Еще один нюанс - многие криптовалютные биржи требуют от пользователей пройти верификацию KYC (know your client - знай своего клиента, англ.). Протокол разработан еще в Минфине США, он используется в рамках борьбы с отмыванием денежных средств. Подразумевается, что клиент предоставляет бирже необходимую информацию о себе, проходит сначала проверку, потом расширенную проверку, а затем его операции подлежат постоянному мониторингу. Другой комплекс проверок - AML (anti-money laundering, противодействие отмыванию денег, англ.) подразумевает сверку с черными списками Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. А без верификации пользователи криптобирж подвержены рискам, в том числе при выводе средств.Позиция ГосдумыЗакон позволит развиваться индустрии криптовалют, считает соавтор законопроекта Антон Горелкин. По его словам, в первую очередь законодатели рассматривают криптовалюты как инструмент обхода санкций и точку высокотехнологичного экспорта."Сегодня Россия занимает второе место по майнингу, и я уверен: после того как появится регулирование этой сферы, мы выйдем на первое место, обогнав США", — сказал Горелкин на заседании ГД РФ.Читайте также: Цифровой рубль от Центробанка. В России создают альтернативу мировой финансовой системе

https://ukraina.ru/20231026/1050502616.html

https://ukraina.ru/20231108/1050839752.html

россия

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

мнения, криптовалюта, россия, сша, госдума, совет федерации, минфин, европа, северный поток