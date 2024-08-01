Атака на Энергодар как лебединая песня, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 августа - 01.08.2024 Украина.ру
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Атака на Энергодар как лебединая песня, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 августа
Атака на Энергодар как лебединая песня, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 августа - 01.08.2024 Украина.ру
Атака на Энергодар как лебединая песня, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 августа
Украинские СМИ сообщают о намерении ВСУ атаковать Энергодар и последнем шансе для украинского наступления. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-08-01T13:00
2024-08-01T13:15
хроники
эксклюзив
владимир зеленский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
запорожская аэс
генштаб
энергодар
россия
украина
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Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил:"Наш источник в Генштабе подтвердил информацию, что Сырский согласился провести основное контрнаступление на Энергодар, чтобы вернуть под контроль Запорожскую АЭС. Основной удар будет сконцентрирован на Белозерку, чтобы вынудить российскую армию покинуть Энергодар. Дополнительный удар готовится на Камянку-Днепровскую через высохшее водохранилище, чтобы растянуть силы противника", — отмечалось в публикации канала.Ранее этот же канал сообщил, что в наступлении ВСУ будут использовать западные истребители F-16."Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский готовит последние контрнаступление, которое должно позволить Украине выйти на переговорный трек как победителю. Под это формируются новые бригады и резервы с западной военной техникой. Сейчас Генштаб совместно с военными советниками НАТО готовит две операции, одна отвлекающая на Харьковском направлении и основная на Запорожскую АЭС. Уже сформировано 8 бригад, которые проходят подготовку на Западной Украине и ожидают истребители F-16, чтобы начать осенние контрнаступление", - указывалось в сообщении от 31 июля.Практически одновременно стало известно о прибытии на Западную Украину американских истребителей. Один из них был заснят над львовской ратушей.Информацию "Резидента" подтвердил другой популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный"."Коллеги наступление ВСУ на Энергодар является одним из разработанных на ставке Зеленского планов наступления 2024. Наш источник ещё 8 июня инсайдил об этом. Конечно Банковая попытается заполучить контроль над атомной в момент энергетического кризиса, но сделать это будет непросто. Россияне смогут оборонять АЭС двухтысячной группировкой, конечно, это вызовет огромный шум в мире, так как риск аварии будет высок и каждая сторона начнёт обвинять другую. Ближайшие 100 дней будут скорее всего во многом решающие", - сообщил канал 1 августа.Ранее ряд военных экспертов уже писал, что для Украины наступление в конце лета — начале осени — последний шанс улучшить переговорные позиции. Тем временем руководство Украины делает осторожные заявления о возможности территориальных уступок.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 23 удара по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ осуществили 9 обстрелов, на горловском направлении — 13 обстрелов, на ясиноватском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 65 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе подростка 2006 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 15 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 35 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 6; Великая Лепетиха — 4; Алёшки — 5; Новая Каховка — 4; Каиры — 4; Подстепное — 2; Новая Збурьевка — 3; Голая Пристань — 3", - указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны и Корсунка.Утром 1 августа врио губернатора Курской области Андрей Смирнов в своём телеграм-канале сообщил об атаке украинского дрона на мирных жителей."Сегодня утром недалеко от станции Глушково Глушковского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Ранены водитель и одна из пассажирок. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь", - написал он в 08:48.Позднее он сообщил о новой атаке."Сегодня в Глушковском районе украинский дрон-камикадзе повредил еще один микроавтобус. Ранен водитель. Он госпитализирован в Глушковскую районную больницу", - сообщил Смирнов в 10:35.Также утром 1 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе посёлок Октябрьский и сёла Ближнее, Журавлевка и Красный Хутор подверглись атакам с помощью 17 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, системой ПВО сбиты два БпЛА. Обошлось без последствий на земле", - указывалось в сводке.В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Березовка, Богун-Городок, Грузское, хуторам Казачье-Рудченское и Климовое выпущено 11 боеприпасов в ходе одного обстрела и 4 беспилотника, один из которых сбит системой ПВО. Повреждены 3 частных дома и линия электроснабжения.В Валуйском городском округе село Новопетровка и хутор Нижние Мельницы атакованы с помощью 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 3 БпЛА. Повреждения зафиксированы в одном частном доме, инфраструктурном объекте связи и линии электропередачи."В Грайворонском городском округе по сёлам Безымено и Мокрая Орловка выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и 3 беспилотника. Повреждены 2 частных дома и один легковой автомобиль", - сообщалось в публикации.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Репяховка и хутору Крисаново выпущено 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 19 БпЛА. Повреждены 5 частных домов, 3 легковых автомобиля, социальный объект и линия электропередачи.Над Корочанским районом нашей системой ПВО сбит один беспилотник самолетного типа. Без последствий на земле."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Нежеголь, Середа и Терезовка выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, а также 9 беспилотников, из которых один сбит системой ПВО. Повреждены 5 частных домов, один легковой автомобиль, коммерческий объект торговли, здание цеха и складские помещения сельскохозяйственного предприятия", - отмечалось в сводке.Позднее Гладков сообщил об ударах ВСУ по Шебекинскому городскому округу."Один дрон атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино. Пострадали водитель и пассажир. Мужчине со слепым осколочным ранением шеи оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, он отпущен домой на амбулаторное лечение. Женщина со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки и рук бригадой скорой доставляется в городскую больницу №2. Транспортное средство повреждено, также посечен рядом стоящий автомобиль. В Шебекино еще одним беспилотником атакован автомобиль, припаркованный на территории инфраструктурного объекта. Машина получила механические повреждения. В здании выбиты окна и посечен фасад. Третий БпЛА сдетонировал на парковке производственного предприятия — различные повреждения получили более 10 автомобилей", - рассказал он.Кроме того, БпЛА атаковали сёла Муром, Ржевку и Нежеголь.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О настроении общества на Украине - в статье Сергея Зуева ""Зеленский должен уйти". Украинские эксперты об угрозах киевскому режиму"
https://ukraina.ru/20240801/1056609231.html
https://ukraina.ru/20240731/1056602712.html
https://ukraina.ru/20240731/1056587470.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив, владимир зеленский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, запорожская аэс, генштаб, энергодар, россия, украина, f-16
Хроники, Эксклюзив, Владимир Зеленский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Генштаб, Энергодар, Россия, Украина, F-16

Атака на Энергодар как лебединая песня, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 августа

13:00 01.08.2024 (обновлено: 13:15 01.08.2024)
 
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия удара ВСУ по Шебекинскому городскому округу
последствия удара ВСУ по Шебекинскому городскому округу - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские СМИ сообщают о намерении ВСУ атаковать Энергодар и последнем шансе для украинского наступления. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил:
"Наш источник в Генштабе подтвердил информацию, что Сырский согласился провести основное контрнаступление на Энергодар, чтобы вернуть под контроль Запорожскую АЭС. Основной удар будет сконцентрирован на Белозерку, чтобы вынудить российскую армию покинуть Энергодар. Дополнительный удар готовится на Камянку-Днепровскую через высохшее водохранилище, чтобы растянуть силы противника", — отмечалось в публикации канала.
F-16 Львов - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
09:55
Зеленский перекладывает ответственность, F-16 над Львовом. Главное на Украине на утро 1 августаВладимир Зеленский прокомментировал отказ Украины от территорий, отметив, что решение принимать народу
Ранее этот же канал сообщил, что в наступлении ВСУ будут использовать западные истребители F-16.
"Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский готовит последние контрнаступление, которое должно позволить Украине выйти на переговорный трек как победителю. Под это формируются новые бригады и резервы с западной военной техникой. Сейчас Генштаб совместно с военными советниками НАТО готовит две операции, одна отвлекающая на Харьковском направлении и основная на Запорожскую АЭС. Уже сформировано 8 бригад, которые проходят подготовку на Западной Украине и ожидают истребители F-16, чтобы начать осенние контрнаступление", - указывалось в сообщении от 31 июля.
Практически одновременно стало известно о прибытии на Западную Украину американских истребителей. Один из них был заснят над львовской ратушей.
Информацию "Резидента" подтвердил другой популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный".
"Коллеги наступление ВСУ на Энергодар является одним из разработанных на ставке Зеленского планов наступления 2024. Наш источник ещё 8 июня инсайдил об этом. Конечно Банковая попытается заполучить контроль над атомной в момент энергетического кризиса, но сделать это будет непросто. Россияне смогут оборонять АЭС двухтысячной группировкой, конечно, это вызовет огромный шум в мире, так как риск аварии будет высок и каждая сторона начнёт обвинять другую. Ближайшие 100 дней будут скорее всего во многом решающие", - сообщил канал 1 августа.
Ранее ряд военных экспертов уже писал, что для Украины наступление в конце лета — начале осени — последний шанс улучшить переговорные позиции. Тем временем руководство Украины делает осторожные заявления о возможности территориальных уступок.
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Обстрелы и налёты
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 23 удара по территории этого региона России.
На донецком направлении ВСУ осуществили 9 обстрелов, на горловском направлении — 13 обстрелов, на ясиноватском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 65 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе подростка 2006 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения и 1 объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 15 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 3 снаряда калибром 155 мм.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 35 снарядов.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 6; Великая Лепетиха — 4; Алёшки — 5; Новая Каховка — 4; Каиры — 4; Подстепное — 2; Новая Збурьевка — 3; Голая Пристань — 3", - указывалось в публикации канала.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны и Корсунка.
Боевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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"Крушение киевского режима близко": главное на Украине на 13:30 31 июляБоевые действия в зоне спецоперации на Украине продолжаются, моральный дух ВСУ падает. Украинские войска продолжают попытки атаковать объекты на российской территории. Россия тем временем начала третий этап учения нестратегических ядерных сил
Утром 1 августа врио губернатора Курской области Андрей Смирнов в своём телеграм-канале сообщил об атаке украинского дрона на мирных жителей.
"Сегодня утром недалеко от станции Глушково Глушковского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Ранены водитель и одна из пассажирок. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь", - написал он в 08:48.
Позднее он сообщил о новой атаке.
"Сегодня в Глушковском районе украинский дрон-камикадзе повредил еще один микроавтобус. Ранен водитель. Он госпитализирован в Глушковскую районную больницу", - сообщил Смирнов в 10:35.
Также утром 1 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"В Белгородском районе посёлок Октябрьский и сёла Ближнее, Журавлевка и Красный Хутор подверглись атакам с помощью 17 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, системой ПВО сбиты два БпЛА. Обошлось без последствий на земле", - указывалось в сводке.
В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Березовка, Богун-Городок, Грузское, хуторам Казачье-Рудченское и Климовое выпущено 11 боеприпасов в ходе одного обстрела и 4 беспилотника, один из которых сбит системой ПВО. Повреждены 3 частных дома и линия электроснабжения.
В Валуйском городском округе село Новопетровка и хутор Нижние Мельницы атакованы с помощью 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 3 БпЛА. Повреждения зафиксированы в одном частном доме, инфраструктурном объекте связи и линии электропередачи.
"В Грайворонском городском округе по сёлам Безымено и Мокрая Орловка выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и 3 беспилотника. Повреждены 2 частных дома и один легковой автомобиль", - сообщалось в публикации.
Занятия по боевой подготовке военнослужащих по контракту по специальностям Инженерных войск - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Вчера, 09:00
Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июля
В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Репяховка и хутору Крисаново выпущено 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 19 БпЛА. Повреждены 5 частных домов, 3 легковых автомобиля, социальный объект и линия электропередачи.
Над Корочанским районом нашей системой ПВО сбит один беспилотник самолетного типа. Без последствий на земле.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Нежеголь, Середа и Терезовка выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, а также 9 беспилотников, из которых один сбит системой ПВО. Повреждены 5 частных домов, один легковой автомобиль, коммерческий объект торговли, здание цеха и складские помещения сельскохозяйственного предприятия", - отмечалось в сводке.
Позднее Гладков сообщил об ударах ВСУ по Шебекинскому городскому округу.
"Один дрон атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино. Пострадали водитель и пассажир. Мужчине со слепым осколочным ранением шеи оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, он отпущен домой на амбулаторное лечение. Женщина со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки и рук бригадой скорой доставляется в городскую больницу №2. Транспортное средство повреждено, также посечен рядом стоящий автомобиль. В Шебекино еще одним беспилотником атакован автомобиль, припаркованный на территории инфраструктурного объекта. Машина получила механические повреждения. В здании выбиты окна и посечен фасад. Третий БпЛА сдетонировал на парковке производственного предприятия — различные повреждения получили более 10 автомобилей", - рассказал он.
Кроме того, БпЛА атаковали сёла Муром, Ржевку и Нежеголь.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О настроении общества на Украине - в статье Сергея Зуева ""Зеленский должен уйти". Украинские эксперты об угрозах киевскому режиму"
 
ХроникиЭксклюзивВладимир ЗеленскийВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСГенштабЭнергодарРоссияУкраинаF-16
 
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Заголовок открываемого материала
13:00Атака на Энергодар как лебединая песня, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 августа
12:51"У ВСУ нет волшебной таблетки" - Песков о передаче Киеву F-16
12:51Как Израиль ударит по Украине и кого США принесут в жертву следующим – Ясинский
12:40Астрология и политика. Почти президент США Камала Деви Харрис
12:38Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена – Гладков
12:36Прощаемся с YouTube. Видеохостингу в России капут?
12:22Зеленский вышел из обувного магазина. Продолжение - следует
12:16Теперь не "денежный суррогат". Санкции открыли России путь к криптовалютам
12:07В работе украинского приложения Monobank произошел очередной сбой
12:06Мэр Донецка уточнил последствия вечернего обстрела
11:49Минобороны РФ предъявило Военно-строительной компании исков на 9 миллиардов
11:32Первые истребители F-16 обнаружили в небе над Украиной
10:56Прабово Субианто вспомнил, кто строил Джакарту. Москву посетил избранный президент Индонезии
10:54Наживался на госконтрактах. Руководителю "Военторга" грозит до 10 лет лишения свободы
10:52Россия готова к переговорам с Украиной без территориальных уступок - Матвиенко
10:50Уничтожать своих – это не месть, а распространённая в ВСУ практика, заявил эксперт
10:48Зеленского все чаще критикуют на Западе, но ждать от его союзников адекватности опрометчиво – эксперт
09:55Зеленский перекладывает ответственность, F-16 над Львовом. Главное на Украине на утро 1 августа
09:32Детские кружки и секции снова заработали в Белгороде — Гладков
08:40Зеленский признал, что весь мир хочет переговоров с Россией
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