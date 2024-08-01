https://ukraina.ru/20240801/1056593540.html

"Зеленский должен уйти". Украинские эксперты об угрозах киевскому режиму

"Зеленский должен уйти". Украинские эксперты об угрозах киевскому режиму - 01.08.2024 Украина.ру

"Зеленский должен уйти". Украинские эксперты об угрозах киевскому режиму

На Украине обсуждают, долго ли Зеленскому осталось руководить, думают над тем, почему растет число уклонистов и хватит ли киевскому режиму людей и денег для того, чтобы продолжать воевать.

2024-08-01T06:11

2024-08-01T06:11

2024-08-01T06:11

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верховная рада

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хмельницкая область

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Ситуация для Киева все ухудшается, появляется информация о новых прорывах российских войск, отметил в очередном выпуске своего блога экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его мнению, "ничего Зеленский решить уже не может", но сам он и его окружение ведут себя "гибельно", не понимая, что никуда скрыться им не удастся."Нельзя было идти на мобилизацию, нельзя было идти по пути насильственного похищения людей и бросать их (в бой – Ред.). Не будут люди, насильно которых бросают, забирают в армию, они не будут, они не мотивированы воевать, и не будут они воевать. Не будут. Потому что они не хотят. Как вы их заставите в XXI веке? Очнитесь", - сказал политолог.Экс-советник Кучмы считает, что для киевского режима оптимально было бы сейчас, чтобы Зеленский покинул свой пост, поскольку он лишился своих покровителей за океаном, он "потерял свою ликвидность".Сейчас, по мнению политолога, Киев в тупике, страной руководят люди, которые не умеют управлять и не хотят научиться это делать. Внешней опоры уже фактически нет, а без такой поддержки режиму не удержаться. Эксперт посоветовал тем украинцам, которые могут выехать, выезжать. А для украинских мужчин один выход – добиваться отмены военного положения.Но пока военное положение на подконтрольной режиму территории Украины действует, мобилизация продолжается. Хотя это вряд ли путь к победе."Проблемы с Земобилизацией лучше всего иллюстрируются не выросшим числом "уклонистов", а постоянной необходимостью изобретать все более жестокие и изощренные меры отлова людей. Мужчины не желают идти в окопы и погибать или пополнять ряды инвалидов. У нас уже и так их более 3 млн. Поэтому они: не желая участвовать в создании из Украины страны инвалидов, продолжают уклоняться", - отмечает телеграм-канал "Наблюдатель".Авторы канала добавляют, что "с 1 августа отсрочку от мобилизации теряют: студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме; студенты и аспиранты, получающие второе, третье высшее образование; лица, которые ухаживают за супругой/супругом с инвалидностью III группы; родители-одиночки, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание; неполнородные братья погибших на войне военных".Канал добавляет, что при этом отказ от мобилизации по соображениям совести приводит к тюремным срокам – так, "в Хмельницкой области мужчина, который заявил, что по религиозным убеждениям не может брать в руки оружие, получил три года лишения свободы".Киевский режим продолжает строить в стране цифровой концлагерь, утверждает одесский адвокат Тарас Никифорчук. Он в своем блоге рассказал о рассматриваемом в Верховной Раде законопроекте о проверке места проживания во время перерегистрации авто и получения водительских прав. Вся соль тут в том, чтобы сделать оцифрованный образ вашего лица, считает адвокат. По его словам, идея оцифрованного лица есть и в других законопроектах – "постоянно они пытаются нас оцифровать"."Ну, пусть люди, которые верят в заговор, додумывают сами, для чего это вводится, не хочу об этом говорить", - сказал Никифорчук.Нет у киевского режима и экономической основы продолжения войны (точнее, просто боевых действий – война ведь так и не была объявлена). Как отметил украинский политолог Вадим Карасев, сейчас в Киеве можно увидеть пустующие площади там, где раньше кипела торговля, бизнес сворачивается."Война – это же не пострелять, война - это экономика, войны проигрывали те, у которых не хватало денег, кто банкротом был. На войну нужны деньги", - сказал эксперт в эфире канала "Дикий live". По его словам, если нет денег, надо думать, как выходить из положения. Но продавать объекты за бесценок и при этом обвешать всех налогами, чтобы никто не мог вздохнуть - это не выход.Бизнесмены будут уезжать, будут переводить бизнес за границу или будут уходить в "тень". Поэтому можно сказать, что экономической политики в нынешней Украине нет, подчеркнул эксперт.Украинская власть рискует окончательно добить отечественную экономику, констатирует телеграм-канал "Сплетница"."Сначала беспредельная "земобилизация" спровоцировала уход работников в "тень" и сокращение бизнеса, а это в свою очередь спровоцировало сокращение базы налогообложения. Но власти решили компенсировать потерю базы налогообложения подъемом тарифов и налогов. И это приведет к еще большему сокращению потребления и бизнеса. Два витка такой спирали — это экономический кризис. Причем, наступит он очень быстро, потому что из производительной части экономики людской ресурс перегоняют в непроизводительную — армию. Это еще больше усилит дефицит бюджета и скорость наступления кризиса", - поясняют авторы канала.Подробнее о ситуации в стране и вокруг читайте в статье Ростислава Ищенко "Украина — распад"

https://ukraina.ru/20240731/1056566946.html

https://ukraina.ru/20240730/1056545979.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, соскин, вадим карасев, верховная рада, киев, хмельницкая область, леонид кучма