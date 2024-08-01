Детские кружки и секции снова заработали в Белгороде — Гладков - 01.08.2024 Украина.ру
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Детские кружки и секции снова заработали в Белгороде — Гладков
Детские кружки и секции снова заработали в Белгороде — Гладков - 01.08.2024 Украина.ру
Детские кружки и секции снова заработали в Белгороде — Гладков
Оперативным штабом принято решение о возобновлении с 1 августа работы учреждений культуры, спорта и дополнительного образования в Белгороде при соблюдении всех необходимых мер безопасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте"
2024-08-01T09:32
2024-08-01T09:32
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россия
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В конце марта текущего года глава области объявил о приостановке занятий в кружках и секциях в 30-километровой зоне от государственной границы. В связи с обстрелами со стороны Украины, школьники из приграничных районов Белгородской области, а также областного центра и Яковлевского округа завершали четвертую четверть в дистанционном формате.Кроме того, было принято решение об организованном вывозе детей из приграничных районов на летний отдых в другие регионы России.Утром в четверг Гладков информировал в телеграм-канале, что украинские беспилотники атаковали три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет.В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территории частного домовладения выбило окна, повредило стену надворной постройки и посекло забор.Также глава региона отметил, что село Илек-Пеньковка Краснояружского района было вновь атаковано дроном. В результате детонации беспилотника загорелся частный дом. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.Подробнее об ударах по Белгороду и ответные шаги РФ - в материале Путин о наступлении на Харьковщине: нас спровоцировали события в Белгороде на сайте Украина.ру.
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белгород, новости, вячеслав гладков, россия, владимир путин
Белгород, Новости, Вячеслав Гладков, Россия, Владимир Путин

Детские кружки и секции снова заработали в Белгороде — Гладков

09:32 01.08.2024
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Белгородской области
Открытие инфекционного центра в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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Оперативным штабом принято решение о возобновлении с 1 августа работы учреждений культуры, спорта и дополнительного образования в Белгороде при соблюдении всех необходимых мер безопасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте"
В конце марта текущего года глава области объявил о приостановке занятий в кружках и секциях в 30-километровой зоне от государственной границы. В связи с обстрелами со стороны Украины, школьники из приграничных районов Белгородской области, а также областного центра и Яковлевского округа завершали четвертую четверть в дистанционном формате.
Кроме того, было принято решение об организованном вывозе детей из приграничных районов на летний отдых в другие регионы России.
Утром в четверг Гладков информировал в телеграм-канале, что украинские беспилотники атаковали три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет.
В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территории частного домовладения выбило окна, повредило стену надворной постройки и посекло забор.
"В селе Нежеголь Шебекинского городского округа два FPV-дрона атаковали частный сектор — в двух домах выбиты окна. Также в одном из домов пробита кровля", - написал губернатор.
Также глава региона отметил, что село Илек-Пеньковка Краснояружского района было вновь атаковано дроном. В результате детонации беспилотника загорелся частный дом. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Подробнее об ударах по Белгороду и ответные шаги РФ - в материале Путин о наступлении на Харьковщине: нас спровоцировали события в Белгороде на сайте Украина.ру.
 
БелгородНовостиВячеслав ГладковРоссияВладимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
09:55Зеленский перекладывает ответственность, F-16 над Львовом. Главное на Украине на утро 1 августа
09:32Детские кружки и секции снова заработали в Белгороде — Гладков
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