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Путин о наступлении на Харьковщине: нас спровоцировали события в Белгороде

Путин о наступлении на Харьковщине: нас спровоцировали события в Белгороде - 28.05.2024 Украина.ру

Путин о наступлении на Харьковщине: нас спровоцировали события в Белгороде

Многократные, массированные обстрелы Белгорода и других российских регионов на линии боевого соприкосновения вынудили Россию развернуть наступление в Харьковской области. Об этом 28 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с журналистами в Ташкенте

2024-05-28T16:57

2024-05-28T16:57

2024-05-28T17:02

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По его словам, сегодня внимание приковано к событиям на подступах к Харькову – таким способом Россия вынужденно создает зону безопасности для своих граждан из-за агрессивных действий стран НАТО. "Это же они (страны НАТО – Ред) спровоцировали события на данном направлении. Я же полгода назад публично сказал, что если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам, то мы окажемся вынуждены создавать зоны безопасности. Мы к этому и перешли", – сказал Путин. Глава государства напомнил, что такие же провокации Запад устраивал и в Донбассе, где российскую сторону обманули в ходе переговоров. Помимо этого, Путин призвал журналистов посмотреть репортажи западных коллег и обратил внимание, что никто не говорит об обстрелах Белгорода и других российских регионов. "Все говорят лишь о том, что „Россия открыла новый фронт, атакует Харьков“. Ни слова, чем это вызвано. Они же это сделали своими руками! Пусть тогда пожинают плоды своего творчества", — заключил Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что подобное может произойти и в случае применения по территории РФ высокоточного оружия большой дальности.

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новости, владимир путин, белгород, россия, харьков, нато, наступление, вс рф, сво