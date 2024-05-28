Путин о наступлении на Харьковщине: нас спровоцировали события в Белгороде - 28.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240528/1055337251.html
Путин о наступлении на Харьковщине: нас спровоцировали события в Белгороде
Путин о наступлении на Харьковщине: нас спровоцировали события в Белгороде - 28.05.2024 Украина.ру
Путин о наступлении на Харьковщине: нас спровоцировали события в Белгороде
Многократные, массированные обстрелы Белгорода и других российских регионов на линии боевого соприкосновения вынудили Россию развернуть наступление в Харьковской области. Об этом 28 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с журналистами в Ташкенте
2024-05-28T16:57
2024-05-28T17:02
новости
владимир путин
белгород
россия
харьков
нато
наступление
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053616803_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_5e0cdc2c904d0bf19156772ee24f6438.jpg.webp
По его словам, сегодня внимание приковано к событиям на подступах к Харькову – таким способом Россия вынужденно создает зону безопасности для своих граждан из-за агрессивных действий стран НАТО. "Это же они (страны НАТО – Ред) спровоцировали события на данном направлении. Я же полгода назад публично сказал, что если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам, то мы окажемся вынуждены создавать зоны безопасности. Мы к этому и перешли", – сказал Путин. Глава государства напомнил, что такие же провокации Запад устраивал и в Донбассе, где российскую сторону обманули в ходе переговоров. Помимо этого, Путин призвал журналистов посмотреть репортажи западных коллег и обратил внимание, что никто не говорит об обстрелах Белгорода и других российских регионов. "Все говорят лишь о том, что „Россия открыла новый фронт, атакует Харьков“. Ни слова, чем это вызвано. Они же это сделали своими руками! Пусть тогда пожинают плоды своего творчества", — заключил Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что подобное может произойти и в случае применения по территории РФ высокоточного оружия большой дальности.
белгород
россия
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053616803_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_049b077631958512d55c605bc59837ff.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, белгород, россия, харьков, нато, наступление, вс рф, сво
Новости, Владимир Путин, Белгород, Россия, Харьков, НАТО, наступление, ВС РФ, СВО

Путин о наступлении на Харьковщине: нас спровоцировали события в Белгороде

16:57 28.05.2024 (обновлено: 17:02 28.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Многократные, массированные обстрелы Белгорода и других российских регионов на линии боевого соприкосновения вынудили Россию развернуть наступление в Харьковской области. Об этом 28 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с журналистами в Ташкенте
По его словам, сегодня внимание приковано к событиям на подступах к Харькову – таким способом Россия вынужденно создает зону безопасности для своих граждан из-за агрессивных действий стран НАТО.
"Это же они (страны НАТО – Ред) спровоцировали события на данном направлении. Я же полгода назад публично сказал, что если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам, то мы окажемся вынуждены создавать зоны безопасности. Мы к этому и перешли", – сказал Путин.
Глава государства напомнил, что такие же провокации Запад устраивал и в Донбассе, где российскую сторону обманули в ходе переговоров.

"Мы предупредили их — не лезьте на наши территории, не обстреливайте Белгород и другие прилегающие территории, иначе мы вынуждены будем создавать зоны безопасности", — добавил президент, уточнив, что теперь причастные к смертям мирных жителей будут "пожинать плоды своего творчества".

Помимо этого, Путин призвал журналистов посмотреть репортажи западных коллег и обратил внимание, что никто не говорит об обстрелах Белгорода и других российских регионов.

"Все говорят лишь о том, что „Россия открыла новый фронт, атакует Харьков“. Ни слова, чем это вызвано. Они же это сделали своими руками! Пусть тогда пожинают плоды своего творчества", — заключил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что подобное может произойти и в случае применения по территории РФ высокоточного оружия большой дальности.
 
НовостиВладимир ПутинБелгородРоссияХарьковНАТОнаступлениеВС РФСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57Путин о наступлении на Харьковщине: нас спровоцировали события в Белгороде
16:33Путин объяснил, кто имеет легитимную власть на Украине после окончания каденции Зеленского
16:18Товарооборот России с Узбекистаном вырос в 2,5 раза
16:05Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов
16:01Максимилиан Волошин. Над схваткой братоубийственной войны
15:30Шольц между ядерными зонтиками. Германия опять претендует на военное первенство
15:30"Лучше знать, что это враг": Зеленский осудил противников швейцарского саммита
15:18Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма
15:09Донецкий фронт. Началось российское наступление на Карловку, потом Покровск и граница ДНР
14:40Кремль прокомментировал "безответственное" заявление Столтенберга об ударах по РФ
14:27Завтра война? Где надеется отсидеться западная элита, разжигая ядерный конфликт с Россией
13:55ВСУ уже в "Эпицентре" взрыва: куда ещё в Харькове наведались русские ракеты - полковник Алёхин
13:38Зеленский намекнул, что Байден — слабак
13:36"Это последний бой". Пашинян решил уничтожить армянскую идентичность?
13:31Песков указал на бесперспективность "мирной" конференции в Швейцарии
13:16Ответственность за сбои в СДЭК взяли хакеры из Head Mare
13:00Споры об ударах по РФ, захват инициативы на театре военных действий. Главное на Украине на 13:00 28 мая
12:36Прелюдия к горячей фазе: Лукашенко напомнил о значении информационной войны
12:30Проще остаться, чем уйти. Почему западные компании меняют свой взгляд на Россию
12:16Боец ВСУ получил гражданство РФ. СМИ рассказали подробности
Лента новостейМолния