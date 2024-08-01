Военный эксперт раскрыл, почему под Харьковом увяз контрудар ВСУ, а Сырский станет "козлом отпущения"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУБлиндаж ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Контрудар ВСУ в Харьковской области увяз. На остальных направлениях они пятятся, потому что ВС РФ вгрызаются в их оборону (где-то продвижение измеряется километрами). Есть основания полагать, что в скором времени Сырского сместят с его поста. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Когда Александра Сырского назначали главкомом ВСУ, многие эксперты сходились во мнении, что он будет "козлом отпущения", на которого повесят поражения украинской армии, рассказал историк.
А эти поражения ВСУ просто неизбежны по объективным причинам – у украинской армии почти все хуже, чем у российской: и со снабжением, и с "человеческим материалом", добавил публицист.
"Контрудар ВСУ в Харьковской области увяз. На остальных направлениях они пятятся, потому что мы вгрызаемся в их оборону (где-то продвижение измеряется километрами). Им даже не помогает увеличение поставок боеприпасов, которых не хватало весной", - отметил Стаценко.
А у российской армии с этим каждый день все лучше и лучше. Но кто-то должен отвечать за провалы ВСУ. Поэтому есть основания полагать, что в скором времени Сырского сместят с его поста. Хотя он пытается заручиться поддержкой штабов НАТО, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.ру
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