Военный эксперт раскрыл, почему под Харьковом увяз контрудар ВСУ, а Сырский станет "козлом отпущения" - 01.08.2024 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, почему под Харьковом увяз контрудар ВСУ, а Сырский станет "козлом отпущения"
Военный эксперт раскрыл, почему под Харьковом увяз контрудар ВСУ, а Сырский станет "козлом отпущения" - 01.08.2024 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, почему под Харьковом увяз контрудар ВСУ, а Сырский станет "козлом отпущения"
Контрудар ВСУ в Харьковской области увяз. На остальных направлениях они пятятся, потому что ВС РФ вгрызаются в их оборону (где-то продвижение измеряется километрами). Есть основания полагать, что в скором времени Сырского сместят с его поста. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-08-01T05:00
2024-08-01T05:00
новости
харьковская область
россия
харьков
александр сырский
всу
наступление
отступление
снабжение
боеприпасы
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Когда Александра Сырского назначали главкомом ВСУ, многие эксперты сходились во мнении, что он будет "козлом отпущения", на которого повесят поражения украинской армии, рассказал историк.А эти поражения ВСУ просто неизбежны по объективным причинам – у украинской армии почти все хуже, чем у российской: и со снабжением, и с "человеческим материалом", добавил публицист. А у российской армии с этим каждый день все лучше и лучше. Но кто-то должен отвечать за провалы ВСУ. Поэтому есть основания полагать, что в скором времени Сырского сместят с его поста. Хотя он пытается заручиться поддержкой штабов НАТО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.руО том, насколько критично для российской армии появление на фронте F-16 - в интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Ямаха": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше на сайте Украина.ру
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новости, харьковская область, россия, харьков, александр сырский, всу, наступление, отступление, снабжение, боеприпасы, нато
Новости, Харьковская область, Россия, Харьков, Александр Сырский, ВСУ, наступление, отступление, снабжение, боеприпасы, НАТО

Военный эксперт раскрыл, почему под Харьковом увяз контрудар ВСУ, а Сырский станет "козлом отпущения"

05:00 01.08.2024
 
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Блиндаж ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Контрудар ВСУ в Харьковской области увяз. На остальных направлениях они пятятся, потому что ВС РФ вгрызаются в их оборону (где-то продвижение измеряется километрами). Есть основания полагать, что в скором времени Сырского сместят с его поста. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Когда Александра Сырского назначали главкомом ВСУ, многие эксперты сходились во мнении, что он будет "козлом отпущения", на которого повесят поражения украинской армии, рассказал историк.
А эти поражения ВСУ просто неизбежны по объективным причинам – у украинской армии почти все хуже, чем у российской: и со снабжением, и с "человеческим материалом", добавил публицист.
"Контрудар ВСУ в Харьковской области увяз. На остальных направлениях они пятятся, потому что мы вгрызаемся в их оборону (где-то продвижение измеряется километрами). Им даже не помогает увеличение поставок боеприпасов, которых не хватало весной", - отметил Стаценко.
А у российской армии с этим каждый день все лучше и лучше. Но кто-то должен отвечать за провалы ВСУ. Поэтому есть основания полагать, что в скором времени Сырского сместят с его поста. Хотя он пытается заручиться поддержкой штабов НАТО, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько критично для российской армии появление на фронте F-16 - в интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Ямаха": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше на сайте Украина.ру
Семен Багдасаров интервью - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Вчера, 17:51
Семен Багдасаров: Пока Иран в раздумьях, Израиль провоцирует большую войну без оглядки на СШАИзвестный востоковед считает, что перед Ираном стоит очень сложный выбор в связи с гибелью на его территории лидера ХАМАС. Цена вопроса: потеря авторитета Тегераном или большая война на Ближнем Востоке.
 
НовостиХарьковская областьРоссияХарьковАлександр СырскийВСУнаступлениеотступлениеснабжениебоеприпасыНАТО
 
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