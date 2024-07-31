https://ukraina.ru/20240731/1056583709.html

Алексей Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки"

Алексей Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" - 31.07.2024 Украина.ру

Алексей Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки"

Сейчас у нас происходят большие перемены в руководстве Минобороны. Оттуда вычищают в том числе тех, кто нечист на руку. Быстрых результатов от этого ждать не приходится. Хотя время у нас есть.

2024-07-31T18:25

2024-07-31T18:25

2024-07-31T18:25

интервью

россия

вооруженные силы украины

сво

украина

киевский режим

мобилизация

рэб

великая отечественная война

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052376759_107:29:851:448_1920x0_80_0_0_574598ea407e124e5679d8396148168b.jpg

Мы все равно победим в СВО, просто потерь у нас будет больше, чем хотелось бы, считает военный историк и публицист Алексей Стаценко, который хорошо знает историю боевых действий прошлых лет и ситуацию внутри Украины.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Верховная Рада приняла закон, который предусматривает амнистию за первое самовольное оставление части и даже дезертирство. Наблюдатели расценили это таким образом, что киевский режим самостоятельно подрывает основы воинской дисциплины, которые приведут к последующему разложению украинской армии, как это было с русской армией времен Первой мировой войны или советской армией во времена перестройки.- Алексей, так ли все просто и с самим этим законом, и с пониманием процесса разложения армии?- Разложение украинской армии началось около двух лет назад – с того момента, как в нее ряды прекратился поток добровольцев. Сейчас ВСУ формируются за счет мобилизованных. Как их мобилизуют, мы видим на многочисленных кадрах в интернете – иногда люди гибнут от побоев представителей ТЦК, а это потом списывают на эпилепсию. Это полный беспредел.Киевский режим не наказывает за это ТЦКшников (это около 100 тысяч дебелых мужиков) только потому, что у них есть план каждый месяц набирать в армию по 50 тысяч человек, а они всеми правдами и неправдами пытаются этот план выполнить.И этот закон Верховной Рады – следствие этого процесса.Украине любой ценой здесь и сейчас, не думая о последствиях, нужно набрать людей на восполнение потерь старых бригад и на формирование новых 14 бригад. Под эти бригады нужно получить деньги и вооружение с Запада. Киевский режим должен отчитываться перед большим белым господином о том, насколько хорошо набраны рабы, которые завтра будут погибать на передовой.- Вопрос в том, сколько из этих мобилизованных не хотят воевать совсем, а сколько – привыкают и начинают воевать хорошо.- Поскольку СВО началась с нашего наступления, киевская пропаганда этим воспользовалась и стала утверждать, что "Россия напала на Украину". О варварских бомбардировках Донбасса киевская пропаганда или умалчивает, или утверждает, что "так им и надо, потому что они предатели, которые хотели выйти из состава Украины". Эта промывка мозгов идет постоянно.В украинских школах сейчас формируется что-то вроде "Гитлерюгенда", когда детей активно готовят к тому, что им придется воевать. Но в целом людей в армию все равно загоняют из-под палки.Есть показания украинских пленных, которые признаются, что входили в состав заградотрядов, которые стреляли по отступающим подразделениям. Сколько было уже случаев, когда украинские солдаты, сложив оружие, шли в сторону наших окопов, а по ним целенаправленно били дронами, артиллерией, из стрелкового оружия. Киевская пропаганда эти кадры радостно показывает: "Смотрите, что будет с предателями".- Человек может хорошо воевать от страха?- Помните, какой был основополагающий принцип прусской дисциплины? "Солдат должен бояться своего сержанта больше, чем смерти". Украинских солдат тоже загоняют в эти рамки. Человек думает: "Если я повоюю, может быть, меня не убьют. А если я пойду сдаваться в плен, меня убьют точно".Но некоторые солдаты ВСУ, пройдя через эту мясорубку, понимают, что они не более, чем пушечное мясо, и поступают как украинские морпехи с островов на Днепре, которые недавно сдались к нам в плен. Они поняли, что их бросили на убой, поняли, как им уйти с этого острова, и ушли. Но не все обладают решимостью на такой поступок, и не все знают, как это сделать так, чтобы их не расстреляли.- Как именно должен работать этот закон в духе "вернись, я все прощу"?- Очень просто. Если человека поймают, его быстро отправят на самые угрожающие направления, где нужно пушечное мясо для затыкания дыр в обороне и где он быстро станет трупом. Доверять им никто не будет. Наверняка какие-то варианты штрафных батальонов на Украине уже есть.- Выходит, амнистия страшнее наказания?- А какое наказание может предложить украинская юриспруденция? Высшей меры наказания вроде расстрела или повешения у них нет, а пожизненное заключение в сегодняшних условиях гораздо мягче нахождения в том же Волчанске, где с обеих сторон идут активные штурмовые действия.Пока Украина не введет расстрелы за дезертирство (нормальную практику для воюющих армий), у нее будет такая ситуация. А если введет, не факт, что армия быстрее разлагаться не начнет.- А с чего вообще начался процесс разложения царской армии времен Первой мировой?- Разложение началось не у царской армии, а у армии, которая уже подчинялась Временному правительству.Был принят "Приказ№1", по которому разрешалось собрание солдат, которые могли голосовать по поводу того, идти им сегодня в атаку или не идти. Урезались полномочия офицеров, которые потом закончились их массовыми убийствами.Дело в том, что в царской армии был жесткий диктат. Там даже официально был разрешен мордобой. Офицер или унтер-офицер запросто мог дать по зубам солдату в строю или его запороть. А потом ситуация поменялась. Еще вчера завшивленный солдат в окопе был никем, а теперь он получил власть. Начали вспоминать старые обиды, и офицеры и унтер-офицеры, которые злоупотребляли мордобоем, просто поплатились за это своей жизнью.Все это вместе привело к разложению армии.Почему потом многие генералы примкнули к большевикам? Потому что красные быстро навели в армии порядок. Они распустили то, что осталось от старой разложившейся армии, и начали создавать новую с железной дисциплиной. Да, это было трудно. Да, того же Чапаева и других народных командиров пришлось приводить в чувство. Тех, кто не приводился в чувство, расстреливали. Но они это сделали. Потому что железная дисциплина – это основа любой армии.- Украинские военнослужащие сейчас публично жалуются на своих комбригов. Это похоже на собрание солдат насчет "ходить в атаку/не ходить в атаку"?- Это другая ситуация, которая связана с жабогадюкингом внутри украинской власти.Сначала они выжили Залужного, который пользовался в армии большим авторитетом, а теперь начинают выживать его генералов, которые добились успехов в 2022 году. То есть этих комбригов убирают не потому, что они плохо воюют, а из-за внутриполитических разборок киевского режима. Поэтому военнослужащие этих бригад встали на дыбы.Такая ситуация всплыла только в 80-й десантно-штурмовой бригаде. А так многие бойцы недовольны тем, что Сырский меняет генералов Залужного на своих.Другое дело, что теперь сам Сырский оказался под угрозой того, что его уберут.Марьяна Безуглая (якобы она была бывшей любовницей Сырского, которую он подло бросил) начала против него "холивар", называя его "главной причиной поражения ВСУ, которую срочно надо устранять". На днях она заявила, что Сырский лично распорядился не пускать ее во всей части и соединения, потому что она якобы на своих видео не заблюривает блиндажи и тем самым выдает позиции ВСУ.- Говорят, что Безуглая – это цепной пес Зеленского. Зеленский слил Залужного. А Сырского ему зачем сливать?- Когда назначали Сырского, эксперты сходились во мнении, что он будет козлом отпущения, на которого повесят поражения украинской армии. А эти поражения неизбежны по объективным причинам – у ВСУ почти все хуже, чем у нас: и со снабжением, и с человеческим материалом. Контрудар ВСУ в Харьковской области увяз. На остальных направлениях они пятятся, потому что мы вгрызаемся в их оборону (где-то продвижение измеряется километрами). Им даже не помогает увеличение поставок боеприпасов, которых не хватало весной. А у нас с этим, хоть и со скрипом, каждый день все лучше и лучше. Кто-то за это должен отвечать. Поэтому есть основания полагать, что в скором времени Сырского сместят с его поста. Хотя сам Сырский пытается заручиться поддержкой штабов НАТО.Повторюсь, весь этот "жабогадюкинг" на фоне ситуации на фронте серьезно сказывается на настроениях украинских солдат. Они видят, что забирают их проверенных командиров, а на их место присылают шахматные фигуры, которые не разбираются в боевой обстановке, и становятся на дыбы, потому что завтра этот человек из пошлет в бой, а куда он их пошлет и как он их пошлет – непонятно.Чем больше этого будет у ВСУ, тем лучше для нас.- Вы сказали, что со скрипом, но с каждым днем мы все лучше воюем. В чем именно мы улучшились за последнее время?- Наши вышестоящие офицеры начинают вспоминать азы военной науки и отрабатывают взаимодействие различных родов войск. Они начинают понимать, что РЭБ и БПЛА должны сегодня присутствовать во всех подразделениях. В том смысле, что у нас пока плохо обстоят дела с окопным РЭБом и дронами-камиказде, но хотя бы есть осознание, что это нужно. Если раньше это закрывалось за счет частной инициативы, а не за счет крупных государственных решений, то теперь есть надежда, что на это обратят внимание на самом верху – или в армию пойдут крупные поставки с крупных государственных предприятий, или профинансируют тех, кто занимается производством мелких партий.Кроме того, командиры на местах начали понимать, что им надо беречь личный состав. Особенно тех, кто воюет в штурмовых отрядах. Их начинают снабжать РЭБом и БПЛА, а также отрабатывают их взаимодействие с артиллерией.А когда наш спецназ под землей прорывается в тыл украинским укрепрайоном, то им за это просто "респект и уважуха". В Великую Отечественную войну тоже были примеры, когда советские войска во время городских боев делали то же самое по канализационным системам, или же копали тоннели. Например, под Киевом в районе Пирогова была целая система дотов, для подрыва которой потребовалось рыть подземный тоннель длинной в несколько сотен метров. Так что мы на практике реализовываем опыт прошлого.Что-то меняется. Позитивные сдвиги в системе нашего боевого управления есть. Хотя это происходит медленнее, чем хотелось бы.- Насчет крупных поражений ВСУ. Сами украинцы сейчас бьют тревогу по поводу нашего прорыва к Красноармейску (Покровск).- Трудно сказать. Я не знаю, что там есть у нас, а что – у противника. Пока ВСУ хватает резервов парировать наши удары и не превращать их в глубокие прорывы. Наше командование тоже опасается глубоких прорывов, поскольку в условиях СВО большая концентрация бронетехники и личного состава на узком участке фронта приводит к потерям, как это было под Угледаром зимой 2023 года.Украинская пропаганда на днях опубликовала ролик, как одна из их бригад отражала атаку нашей бронетехники и бойцов. По их словам, они уничтожили около десяти наших танков и БМП. Я не знаю, была ли наша группа обеспечена РЭБом и БПЛА, но при планировании этой атаки явно кто-то что-то не додумал.Тем не менее, наши командиры ищут способы добиться более быстрого продвижения. Потому что продвижение по 100 метров в день стирает с лица земли населенные пункты, через которые проходит линия фронта. Я не знаю, вернется ли туда жизнь после того, как там прошла война.- Уточню насчет сожжения колонн. А если бы мы бросили против ВСУ танковую армию, они бы тоже перестреляли ее из дронов и ПТУРов?- Это вопрос взаимодействия различных родов войск. Наверняка у нас есть эффективные решения по той же РЭБ. Возможно, нам нужен отдельный орган, который будет оперативно аккумулировать этот фронтовой опыт и отрабатывать его на полигонах.Возьмите какой-нибудь полигон в Ростовской области и проведите там учения: танковую колонну атакуют подразделения операторов БПЛА, вооруженных трофейными дронами, а эта колонна пытается защититься от них РЭБом.Да, колонна – это вроде бы одна большая мишень. Но если насытить ее средствами РЭБ и ПВО, попробуй до нее доковыряться, потому что она сможет защитить сама себя. На днях Госдума приняла закон, чтобы передавать на фронт конфискованные ружья, из которых можно сбивать дроны картечью или дробью. Если в нашей колонне будет ПВО, РЭБ, люди с дробовиками и свои БПЛА, которые будут вычислять возможные засады противника, в том числе и вооруженного дронами, возможно, у нас таких провалов не будет.Более того, Украина готовит подразделения, которые ведут целенаправленную охоту за нашими операторами БПЛА. Давайте делать то же самое. Выслеживайте, где находятся вражеские дроноводы, и подвергайте их обстрелу, чтобы хотя бы не дать им работать: пока они будут перебазироваться и заново разворачиваться, у нас будет возможность продвинуться вперед.Я сейчас не даю советы. Этими идеями со мной делятся ребята на передовой с реальным боевым опытом, которые хотят выжить и добиться победы.- Какую победу лично вы бы хотели видеть? Вы часто приводите в пример операции времен Великой Отечественной войны, но ведь они сопровождались большими потерями.- Не всегда. Например, во время Ясско-Кишинёвской операции потери советских войск были на порядок меньше, чем у немцев и румын. Потому что мы очень быстро прорывали их оборону и устраивали им котлы. Дошло даже до того, что 20 августа 1944 года мы начали наступать, а 23 года в Бухаресте произошел военный переворот, в результате которого Румыния стала воевать на стороне Советского Союза.- Это был бы идеальный сценарий победы в СВО.- Наши хотелки – это одно, а реальность – совсем другое. Нашей армией управляют живые люди, у которых есть свои недостатки и достоинства. Других людей нет. Если же они есть, нужно время, чтобы они вошли в курс дела и поменяли ситуацию.Сейчас у нас происходят большие перемены в руководстве Минобороны. Оттуда вычищают в том числе тех, кто нечист на руку. Быстрых результатов от этого ждать не приходится. Российская армия – это как огромный корабль с огромной инерцией. Если вы начнете вращать штурвал, эта махина не сразу начнет поворачивать – ей нужно время, чтобы отреагировать, а потом еще нужно время, чтобы остановиться на новом курсе. Время у нас есть. Как говорит мой знакомый офицер морской пехоты, мы все равно победим, просто потерь у нас будет больше, чем хотелось бы.О других сценариях СВО - в интервью Романа Алёхина Россия забетонирует Курск, разгромит ВСУ в их последней атаке и мягко вернет себе Одессу

https://ukraina.ru/20231226/1052388940.html

https://ukraina.ru/20240731/1056570625.html

https://ukraina.ru/20240730/1056551728.html

россия

украина

армия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, вооруженные силы украины, сво, украина, киевский режим, мобилизация, рэб, великая отечественная война, армия, марьяна безуглая, александр сырский, валерий залужный, владимир зеленский, минобороны рф, бригада, дроны, бпла, запад, верховная рада