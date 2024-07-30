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Подростки готовили теракты на железной дороге в Свердловской области по указке Киева

Подростки готовили теракты на железной дороге в Свердловской области по указке Киева - 30.07.2024 Украина.ру

Подростки готовили теракты на железной дороге в Свердловской области по указке Киева

Восемь несовершеннолетних пытались совершить теракты на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщило в телеграм-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

2024-07-30T10:32

2024-07-30T10:32

2024-07-30T10:32

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Пятеро подростков попытались поджечь локомотивы и релейные железнодорожные шкафы на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске. Спустя несколько дней это же попытались сделать трое других подростков на железнодорожной станции Первоуральск.Для этого они прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами, однако довести свои действия до конца не успели, их задержали.В отношении подростков возбудили два уголовных дела о покушении и приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору.Подробнее о сорванных терактах - в материале ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами на сайте Украина.ру.

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