Подростки готовили теракты на железной дороге в Свердловской области по указке Киева - 30.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240730/1056560305.html
Подростки готовили теракты на железной дороге в Свердловской области по указке Киева
Подростки готовили теракты на железной дороге в Свердловской области по указке Киева - 30.07.2024 Украина.ру
Подростки готовили теракты на железной дороге в Свердловской области по указке Киева
Восемь несовершеннолетних пытались совершить теракты на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщило в телеграм-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
2024-07-30T10:32
2024-07-30T10:32
новости
киев
россия
украина
ск рф
теракт
подростки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101718/64/1017186422_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429f5d3cb2a0852cebdace742b317c98.jpg
Пятеро подростков попытались поджечь локомотивы и релейные железнодорожные шкафы на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске. Спустя несколько дней это же попытались сделать трое других подростков на железнодорожной станции Первоуральск.Для этого они прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами, однако довести свои действия до конца не успели, их задержали.В отношении подростков возбудили два уголовных дела о покушении и приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору.Подробнее о сорванных терактах - в материале ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами на сайте Украина.ру.
киев
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101718/64/1017186422_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08ee6182fc751cb7a09f9a82379067c5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, украина, ск рф, теракт, подростки
Новости, Киев, Россия, Украина, СК РФ, теракт, подростки

Подростки готовили теракты на железной дороге в Свердловской области по указке Киева

10:32 30.07.2024
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСтроительство БАМа-2 в Амурской области
Строительство БАМа-2 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать в
Восемь несовершеннолетних пытались совершить теракты на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщило в телеграм-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Пятеро подростков попытались поджечь локомотивы и релейные железнодорожные шкафы на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске. Спустя несколько дней это же попытались сделать трое других подростков на железнодорожной станции Первоуральск.
Для этого они прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами, однако довести свои действия до конца не успели, их задержали.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер телеграм от лица, находящегося на территории Украины. За совершение указанных действий им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили", - указали в СК.

В отношении подростков возбудили два уголовных дела о покушении и приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору.
Подробнее о сорванных терактах - в материале ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевРоссияУкраинаСК РФтерактподростки
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05"Нафтогаз" пробурит вторую скважину под населённым пунктом
12:03Неуёмная борьба с топонимикой: "Бабель, Ильф с Петровым и Жванецкий не имеют заслуг перед Одессой"
12:00Пиратское государство. Украина зарабатывает нелегально 45 миллиардов в год
11:59СБУ арестовала ученого за научные труды, никого на Украине это не возмутило
11:56"Праздник воровства": Железняк назвал идею большого атомного строительства на Украине идиотской
11:55Угрозы НАТО, СВО и Арктика: эксперт объяснил, зачем Путин создал Морскую коллегию
10:32Подростки готовили теракты на железной дороге в Свердловской области по указке Киева
10:27Шансы на мир сейчас наименьшие с начала СВО. Почему так и что ждёт Россию, Украину и США - Евстафьев
09:28Галкин* обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов
09:00Провокации с "вторжениями", атаки и провалы ВСУ, обращение к Трампу. Главное на Украине на утро 30 июля
08:28Азовские походы: рывок Петра на юг
08:14Главное за ночь 30 июля
06:48Мы внутри Третьей мировой войны. Украинские эксперты об ограничениях будущего и разочаровании во власти
06:15"На земле творился ад": Алёхин рассказал, как ВС РФ разнесли в хлам ВСУ вместе с натовскими офицерами
06:00"Этот гной вырвется наружу": журналист объяснил, почему Украину нужно ликвидировать или разделить
05:45"Туда свозят всех раненых": Ермаков раскрыл, почему важно уничтожить логистический хаб в Константиновке
05:44Павел Леонов: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу
05:38Хроника энергетической войны: Рекордные поставки в Китай, углеводородная Германия и сжиженный газ США
05:30Прогремели мощные взрывы: Алехин рассказал про удары ВС РФ по объектам в Николаеве и Воскресенске
05:19Украина – распад
Лента новостейМолния