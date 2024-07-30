Подростки готовили теракты на железной дороге в Свердловской области по указке Киева
Восемь несовершеннолетних пытались совершить теракты на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщило в телеграм-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Пятеро подростков попытались поджечь локомотивы и релейные железнодорожные шкафы на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске. Спустя несколько дней это же попытались сделать трое других подростков на железнодорожной станции Первоуральск.
Для этого они прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами, однако довести свои действия до конца не успели, их задержали.
"В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер телеграм от лица, находящегося на территории Украины. За совершение указанных действий им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили", - указали в СК.
В отношении подростков возбудили два уголовных дела о покушении и приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору.
Подробнее о сорванных терактах - в материале ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами на сайте Украина.ру.