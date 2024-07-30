https://ukraina.ru/20240730/1056548065.html

"Туда свозят всех раненых": Ермаков раскрыл, почему важно уничтожить логистический хаб в Константиновке

"Туда свозят всех раненых": Ермаков раскрыл, почему важно уничтожить логистический хаб в Константиновке - 30.07.2024 Украина.ру

"Туда свозят всех раненых": Ермаков раскрыл, почему важно уничтожить логистический хаб в Константиновке

Штурмовать Угледар так, как это делали два года назад, сейчас не будут. Основной упор будет сделан на Константиновке. Это важный логистический хаб, который ВСУ используют для ротации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-07-30T05:45

2024-07-30T05:45

2024-07-30T05:45

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логистика

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Что касается Угледара, то самое интересное происходит на трассе "Угледар - Константиновка". Из-за активности ДРГ противник уже не контролирует отдельные ее участки. Физический контроль над этой дорогой – вопрос времени, рассказал военкор.Эта трасса – единственная нитка, которая связывает Угледар и Константиновку. Штурмовать Угледар так, как это делали два года назад, сейчас не будут. Основной упор будет сделан на Константиновке, добавил журналист.Если ВС РФ возьмут Константиновку и перережут эту трассу, это отодвинет фронт ВСУ на линии "Угледар - Марьинка" примерно на 15 километров, отметил он."В целом наше продвижение на юге Донбасса принесет нам очень важный результат, чем [результат продвижения] ВСУ во время их контрнаступа, когда они отбили никому не нужные бабкосела", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.руО том, каким образом может быть найдено решение по Украине - в интервью Ростислава Ищенко: Россия брызгает украинского "жука" пестицидами, но "картошка" из США еще не созрела на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240729/1056543854.html

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