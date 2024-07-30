"Туда свозят всех раненых": Ермаков раскрыл, почему важно уничтожить логистический хаб в Константиновке
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Штурмовать Угледар так, как это делали два года назад, сейчас не будут. Основной упор будет сделан на Константиновке. Это важный логистический хаб, который ВСУ используют для ротации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Что касается Угледара, то самое интересное происходит на трассе "Угледар - Константиновка". Из-за активности ДРГ противник уже не контролирует отдельные ее участки. Физический контроль над этой дорогой – вопрос времени, рассказал военкор.
Эта трасса – единственная нитка, которая связывает Угледар и Константиновку. Штурмовать Угледар так, как это делали два года назад, сейчас не будут. Основной упор будет сделан на Константиновке, добавил журналист.
"Мы уже зашли на южную окраину этого населенного пункта. Это важный логистический хаб, который ВСУ используют для ротации (они свозят туда всех раненых и покалеченных). Уничтожение ее именно как логистического хаба – приоритетная цель на Угледарском направлении", - подчеркнул Ермаков.
Если ВС РФ возьмут Константиновку и перережут эту трассу, это отодвинет фронт ВСУ на линии "Угледар - Марьинка" примерно на 15 километров, отметил он.
"В целом наше продвижение на юге Донбасса принесет нам очень важный результат, чем [результат продвижения] ВСУ во время их контрнаступа, когда они отбили никому не нужные бабкосела", - заключил собеседник издания.
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