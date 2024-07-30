"Туда свозят всех раненых": Ермаков раскрыл, почему важно уничтожить логистический хаб в Константиновке - 30.07.2024 Украина.ру
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"Туда свозят всех раненых": Ермаков раскрыл, почему важно уничтожить логистический хаб в Константиновке
"Туда свозят всех раненых": Ермаков раскрыл, почему важно уничтожить логистический хаб в Константиновке - 30.07.2024 Украина.ру
"Туда свозят всех раненых": Ермаков раскрыл, почему важно уничтожить логистический хаб в Константиновке
Штурмовать Угледар так, как это делали два года назад, сейчас не будут. Основной упор будет сделан на Константиновке. Это важный логистический хаб, который ВСУ используют для ротации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-07-30T05:45
2024-07-30T05:45
новости
угледар
россия
донбасс
андрей ермак
всу
бои
марьинка
трасса
логистика
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Что касается Угледара, то самое интересное происходит на трассе "Угледар - Константиновка". Из-за активности ДРГ противник уже не контролирует отдельные ее участки. Физический контроль над этой дорогой – вопрос времени, рассказал военкор.Эта трасса – единственная нитка, которая связывает Угледар и Константиновку. Штурмовать Угледар так, как это делали два года назад, сейчас не будут. Основной упор будет сделан на Константиновке, добавил журналист.Если ВС РФ возьмут Константиновку и перережут эту трассу, это отодвинет фронт ВСУ на линии "Угледар - Марьинка" примерно на 15 километров, отметил он."В целом наше продвижение на юге Донбасса принесет нам очень важный результат, чем [результат продвижения] ВСУ во время их контрнаступа, когда они отбили никому не нужные бабкосела", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.руО том, каким образом может быть найдено решение по Украине - в интервью Ростислава Ищенко: Россия брызгает украинского "жука" пестицидами, но "картошка" из США еще не созрела на сайте Украина.ру
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россия
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новости, угледар, россия, донбасс, андрей ермак, всу, бои, марьинка, трасса, логистика, сво, вс рф, наступление
Новости, Угледар, Россия, Донбасс, Андрей Ермак, ВСУ, бои, Марьинка, трасса, логистика, СВО, ВС РФ, наступление

"Туда свозят всех раненых": Ермаков раскрыл, почему важно уничтожить логистический хаб в Константиновке

05:45 30.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУУчения ВСУ
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Штурмовать Угледар так, как это делали два года назад, сейчас не будут. Основной упор будет сделан на Константиновке. Это важный логистический хаб, который ВСУ используют для ротации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Что касается Угледара, то самое интересное происходит на трассе "Угледар - Константиновка". Из-за активности ДРГ противник уже не контролирует отдельные ее участки. Физический контроль над этой дорогой – вопрос времени, рассказал военкор.
Эта трасса – единственная нитка, которая связывает Угледар и Константиновку. Штурмовать Угледар так, как это делали два года назад, сейчас не будут. Основной упор будет сделан на Константиновке, добавил журналист.
"Мы уже зашли на южную окраину этого населенного пункта. Это важный логистический хаб, который ВСУ используют для ротации (они свозят туда всех раненых и покалеченных). Уничтожение ее именно как логистического хаба – приоритетная цель на Угледарском направлении", - подчеркнул Ермаков.
Если ВС РФ возьмут Константиновку и перережут эту трассу, это отодвинет фронт ВСУ на линии "Угледар - Марьинка" примерно на 15 километров, отметил он.
"В целом наше продвижение на юге Донбасса принесет нам очень важный результат, чем [результат продвижения] ВСУ во время их контрнаступа, когда они отбили никому не нужные бабкосела", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.ру
О том, каким образом может быть найдено решение по Украине - в интервью Ростислава Ищенко: Россия брызгает украинского "жука" пестицидами, но "картошка" из США еще не созрела на сайте Украина.ру
Иван Лошкарев интервью - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Вчера, 14:46
Иван Лошкарев: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шагМы не можем полностью поставить Африку под свой контроль. Да и задачи такой не стоит. Мы не ставим задачу выдавить оттуда Францию. Если к нам обращаются местные власти, мы помогаем им в решении конкретных вопросов в сфере безопасности, геологоразведки и здравоохранения
 
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