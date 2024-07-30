https://ukraina.ru/20240730/1056545979.html

Мы внутри Третьей мировой войны. Украинские эксперты об ограничениях будущего и разочаровании во власти

Мы внутри Третьей мировой войны. Украинские эксперты об ограничениях будущего и разочаровании во власти - 30.07.2024 Украина.ру

Мы внутри Третьей мировой войны. Украинские эксперты об ограничениях будущего и разочаровании во власти

На Украине эксперты заговорили о цене так и не объявленной войны, о том, каковы реальные потери не только в рядах ВСУ, но и во всех сферах жизни страны, и о том, как это скажется уже в скором будущем. И речь не только о потерях личного состава и техники на поле боя.

2024-07-30T06:48

2024-07-30T06:48

2024-07-30T07:42

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олег царев

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Украинский политолог Андрей Ермолаев отметил, что реальные потери Украины как системы огромны — это и огромные демографические потери, но это и разрушение инфраструктуры жизни."Шутка ли, вчера еще развитое индустриальное общество постепенно провинциализируется, все сложнее жить экономической системе. Энергодефицит — это не просто отсутствие электроэнергии, это, по сути, ограничение будущего, потому что в этих условиях вы можете себе позволить ну только такую примитивную локальную деятельность. А попробуйте хоть что-то запланировать в плане строительства, в плане развития отраслей, если на ближайшие несколько лет мы будем ограничены в этом ресурсе", — описал эксперт происходящие процессы в эфире одного из ютуб-каналов.Он добавил, что войной подрывается и рынок труда, он весь ушел в тень — "экономика лишается тысяч специалистов и золотых голов" в различных отраслях, словом, под вопросом сама жизнеспособность общества.По мнению Ермолаева, мы все уже находимся в пространстве Третьей мировой, вопрос лишь в том, будет ли она интенсифицироваться. Часть западных элит видят в этом свою выгоду, начинают готовиться к войне и получают в этом интеллектуальную поддержку. Есть силы, которые считают, что вооруженный конфликт сплотит Запад и объединит, — как считали и некоторые на Украине (и просчитались).Накал страстей таков, что затормозить будет сложно. Но пока серьезных попыток торможения мы и не видим, эскалация неизбежна, отметил политолог. Он добавил, что и внутри страны дело грозит обернуться потерей внутренней связности и борьбой всех со всеми за выживание любой ценой — самым страшным из всех видов борьбы.Потому надо искать способы снизить риски системных разрушений и искать способы восстановить социально-демографический потенциал, надо убеждать уехавших из страны возвращаться, считает Ермолаев."Они должны быть мотивированы возвращаться, они должны не бояться возвращаться. Иначе нам грозит то, что миллионы украинцев будут отказываться от проекта, они будут делать другой культурный, гражданский, социальный выбор, и эти потери будут невосполнимы", — сказал эксперт, не уточнив, что это за проект, от которого добровольно отказываются миллионы. Если речь о нынешнем бандеровском проекте, то многих и многих украинцев уговорить вернуться будет очень сложно.Правда, страны, где они нашли убежище, могут предпринять свои меры и не уговаривать: но принуждать. Например, глава МИД Польши Радослав Сикорский в одном из интервью сказал, что нужно "навязать такие условия пребывания украинцев в ЕС, которые побудят их выполнять долг по защите родины". По его словам, в странах ЕС есть сотни тысяч потенциальных новобранцев ВСУ, "и Польша здесь в авангарде помощи Украине, чтобы подготовить этих людей к военной службе".Ермолаев прокомментировал это высказывание так: "В Европе действительно уже наступила эпоха вырождения, частью вырождения является постепенное рассыпание ценностей свободного мира".По сути, речь идет о языке неофеодализма, а он "проникает как газ". В украинскую политику он проник давно, ведь война идет за территории, а не за людей, подчеркнул политолог. Он отметил, что в стране сейчас "господствуют распорядители политической властью, те, кто связан с обеспечением безопасности режима, и всякие прохвосты, которые пользуются военным положением для того, чтобы получать свою ренту".Фактически это феодальный режим, который превратил все институты политической системы в исполнительные органы — "даже законодатели исполняют, даже судьи исполняют", охарактеризовал ситуацию в стране Ермолаев, добавив, что эта мутация попадет в учебники XXI века. А заявление Сикорского лишь подтверждает, что "мы все в целом в европейской ойкумене погружаемся в разные формы неофеодальной деградации".Эксперт также предостерег от варваризации войны, например, от использования кассетных боеприпасов, являющихся, по сути, оружием массового поражения локального действия. Все это может сделать психологическое состояние войны и мести бесконечным, считает он.Действительно, историческая память дает о себе знать и через поколения. И не всегда это приятно для киевской "новой шляхты"."Сейм Польши принял постановление к 81-й годовщине Волынской резни, устроенной бандеровскими коллаборационистами из ОУН и УПА* польскому населению Волыни. Польские депутаты считают, что украинцы "недостаточно знают о преступном характере УПА*". Поэтому поляки планируют проводить просветительские мероприятия", — написал в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Олег Царев.Он продолжил: "Вряд ли это поможет, пока на Украине называют улицы именами Бандеры и Шухевича, а украинские власти лицемерно называют Волынскую резню трагедией, в которой участвовали обе стороны, и намекают, что хорошо бы свалить всю вину на русских и немцев".А пока боевые действия продолжаются, человеческие ресурсы киевского режима действительно тают на глазах. Как отметил в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко, "проблема Зеленского — не Трамп, не Европа, не деньги и не оружие, это все решаемо"."У него проблема с тем, что у него люди кончаются. Его армии трудно воевать. Она отступает в Донбассе с ускоряющимся темпом. Рано или поздно даже люди закончатся, фронт посыплется, ВСУ утратят боевой дух и прекратят воевать", — сказал эксперт. Он добавил, что добровольцы у киевского режима закончились, теперь в ВСУ появляются пойманные на улицах мобилизованные, которые воевать не хотели и идти на смерть не очень-то хотят, — "это другая армия". И она в конце концов может побежать.По мнению Ищенко, "Зеленский пока не знает, как заставить армию держаться зубами дальше, как она держалась до этого". А раз так, раз армия не воюет, то все равно, даст Трамп Украине денег или нет. В общем, все решится на поле боя.* Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской и запрещена в России.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё, читайте в статье Владимира Скачко "Медведь на высоте. Памятник на Саур-Могиле – символ непокоренности Донбасса"

https://ukraina.ru/20240728/1056528486.html

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Сергей Зуев

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