"Кладите доллары под подушку": эксперт предрек плачевную судьбу "мусорной" гривне - 08.11.2026 Украина.ру
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"Кладите доллары под подушку": эксперт предрек плачевную судьбу "мусорной" гривне
"Кладите доллары под подушку": эксперт предрек плачевную судьбу "мусорной" гривне - 08.11.2026 Украина.ру
"Кладите доллары под подушку": эксперт предрек плачевную судьбу "мусорной" гривне
На Украине разрушаются торговля, транспорт и крупная промышленность, а финансовая система дезорганизуется — поэтому ее жителям пора переводить сбережения в доллары. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
2026-11-08T05:11
2026-11-08T05:11
новости
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европа
колташов
украина.ру
война
война на украине
банки
деньги
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Картина, которую нарисовал Колташов, безрадостна для Киева: экономика Украины стремительно разваливается сразу по нескольким направлениям."На Украине разрушается торговля, транспортная система и крупная промышленность. Провал по экспорту. Провал по функционированию бюрократических структур", — заявил политолог.Отдельно эксперт выделил украинские налоговые офисы. Россия пока по ним не била, хотя это "машинки по всасыванию денег на финансирование ВСУ". По его словам, топливо важнее налоговой бюрократии, но когда российские военные решат первоочередные задачи, то примутся и за неё.При этом финансовая система Украины дезорганизуется и без этого. "Люди начинают догадываться, что банковские счета – это плохая история. Деньги должны быть у тебя на руках", — подчеркнул Колташов. А если деньги на руках, то это не должна быть не гривна, а доллары, потому что "неизвестно, что с гривной дальше будет"."Поэтому я рекомендую всем гражданам Украины по возможности покупать доллары нового образца и класть их под подушку", — заявил он.Когда ситуация на Украине станет еще сложнее, на гривну будет невозможно что-то купить, потому что она обесценится, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.Россия может дождаться, когда Европа будет готова к содержательному диалогу. Причём не только по Украине: есть вопросы, которые стоит обсудить в более широком контексте. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Евстафьев: Европа сама готовит себя к тому, что после поражения Украины ее ждет страшное будущее" на сайте Украина.ру.
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"Кладите доллары под подушку": эксперт предрек плачевную судьбу "мусорной" гривне

05:11 08.11.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру / Перейти в фотобанкВыживайте сами: почему на Украине не будет пенсий
Выживайте сами: почему на Украине не будет пенсий - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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На Украине разрушаются торговля, транспорт и крупная промышленность, а финансовая система дезорганизуется — поэтому ее жителям пора переводить сбережения в доллары. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
Картина, которую нарисовал Колташов, безрадостна для Киева: экономика Украины стремительно разваливается сразу по нескольким направлениям.
"На Украине разрушается торговля, транспортная система и крупная промышленность. Провал по экспорту. Провал по функционированию бюрократических структур", — заявил политолог.
Отдельно эксперт выделил украинские налоговые офисы. Россия пока по ним не била, хотя это "машинки по всасыванию денег на финансирование ВСУ". По его словам, топливо важнее налоговой бюрократии, но когда российские военные решат первоочередные задачи, то примутся и за неё.
При этом финансовая система Украины дезорганизуется и без этого. "Люди начинают догадываться, что банковские счета – это плохая история. Деньги должны быть у тебя на руках", — подчеркнул Колташов. А если деньги на руках, то это не должна быть не гривна, а доллары, потому что "неизвестно, что с гривной дальше будет".
"Поэтому я рекомендую всем гражданам Украины по возможности покупать доллары нового образца и класть их под подушку", — заявил он.
Когда ситуация на Украине станет еще сложнее, на гривну будет невозможно что-то купить, потому что она обесценится, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.
Россия может дождаться, когда Европа будет готова к содержательному диалогу. Причём не только по Украине: есть вопросы, которые стоит обсудить в более широком контексте. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Евстафьев: Европа сама готовит себя к тому, что после поражения Украины ее ждет страшное будущее" на сайте Украина.ру.
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06:01Украина может раствориться: эксперты о ситуации в стране
05:40"Следить, чтобы не украли": почему Украине не дадут "живые миллиарды" — Колташов
05:11"Кладите доллары под подушку": эксперт предрек плачевную судьбу "мусорной" гривне
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