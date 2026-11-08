"Следить, чтобы не украли": почему Украине не дадут "живые миллиарды" — Колташов - 08.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261108/sledit-chtoby-ne-ukrali-pochemu-ukraine-ne-dadut-zhivye-milliardy--koltashov-1084342816.html
"Следить, чтобы не украли": почему Украине не дадут "живые миллиарды" — Колташов
"Следить, чтобы не украли": почему Украине не дадут "живые миллиарды" — Колташов - 08.11.2026 Украина.ру
"Следить, чтобы не украли": почему Украине не дадут "живые миллиарды" — Колташов
Европа готова пойти на финансовую пирамиду, чтобы оплатить украинскую армию, — но даже найденные деньги не дойдут до фронта, а гривна может рухнуть в ближайшие полгода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
2026-11-08T05:40
2026-11-08T05:40
новости
украина
европа
россия
колташов
владимир зеленский
украина.ру
ес
аналитика
аналитики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1a/1084070597_0:402:1255:1107_1920x0_80_0_0_6ee1600fdba69d6d9aa022b7f3e07012.png
Отвечая на вопрос, вытянут ли европейцы украинские запросы без США, эксперт начал с того, что деньги они найти могут, — а затем объяснил, почему это ничего не изменит.Схему, к которой прибегнет Европа, Колташов описал без обиняков. "Конечно, это финансовая пирамида. Обычно за это в тюрьму сажают. Но кто же за такую схему посадит европейских чиновников?" — заявил политолог. Проценты по старым облигациям будут выплачиваться из нового выпуска, а для этого достаточно продать бумаги центробанкам стран Евросоюза и европейскому Центробанку."В общем, деньги они найти могут. Но тут возникают две другие проблемы", — продолжил эксперт. Первая — сам украинский режим. "Во-первых, Зеленский – неконтролируемый вор. Надо следить, чтобы его команда все не украла, и что-то дошло до фронта", — заявил Колташов. По его словам, именно поэтому европейцы будут давать помощь в натуральной форме: "Эти деньги будут потрачены внутри Евросоюза". То есть Киев получит не живые миллиарды, а оружие и технику — и то лишь в том объёме, который Запад сможет проконтролировать.Вторая проблема — растущая цена войны. "Эта перспектива все равно пугает, потому что на финансирование войны против России требуется все больше и больше денег", — подчеркнул эксперт. "Тем более, в ближайшие шесть-восемь месяцев будет трудно защитить гривну от обесценивания", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.Россия может дождаться, когда Европа будет готова к содержательному диалогу. Причём не только по Украине: есть вопросы, которые стоит обсудить в более широком контексте. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Евстафьев: Европа сама готовит себя к тому, что после поражения Украины ее ждет страшное будущее" на сайте Украина.ру.
украина
европа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1a/1084070597_0:284:1255:1225_1920x0_80_0_0_f36e14648416f63e3dc52047c3a263a2.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, россия, колташов, владимир зеленский, украина.ру, ес, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, главные новости, главное, сво, дзен сво, дзен новости сво, зеленский сегодня, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня, дзен, украина.ру дзен
Новости, Украина, Европа, Россия, Колташов, Владимир Зеленский, Украина.ру, ЕС, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Главные новости, главное, СВО, дзен СВО, дзен новости СВО, Зеленский сегодня, Новости Украины, новости Украина ру, Украина ру новости сегодня, Дзен, Украина.ру Дзен

"Следить, чтобы не украли": почему Украине не дадут "живые миллиарды" — Колташов

05:40 08.11.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Европа готова пойти на финансовую пирамиду, чтобы оплатить украинскую армию, — но даже найденные деньги не дойдут до фронта, а гривна может рухнуть в ближайшие полгода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
Отвечая на вопрос, вытянут ли европейцы украинские запросы без США, эксперт начал с того, что деньги они найти могут, — а затем объяснил, почему это ничего не изменит.
Схему, к которой прибегнет Европа, Колташов описал без обиняков. "Конечно, это финансовая пирамида. Обычно за это в тюрьму сажают. Но кто же за такую схему посадит европейских чиновников?" — заявил политолог.
Проценты по старым облигациям будут выплачиваться из нового выпуска, а для этого достаточно продать бумаги центробанкам стран Евросоюза и европейскому Центробанку.
"В общем, деньги они найти могут. Но тут возникают две другие проблемы", — продолжил эксперт. Первая — сам украинский режим. "Во-первых, Зеленский – неконтролируемый вор. Надо следить, чтобы его команда все не украла, и что-то дошло до фронта", — заявил Колташов.
По его словам, именно поэтому европейцы будут давать помощь в натуральной форме: "Эти деньги будут потрачены внутри Евросоюза". То есть Киев получит не живые миллиарды, а оружие и технику — и то лишь в том объёме, который Запад сможет проконтролировать.
Вторая проблема — растущая цена войны. "Эта перспектива все равно пугает, потому что на финансирование войны против России требуется все больше и больше денег", — подчеркнул эксперт. "Тем более, в ближайшие шесть-восемь месяцев будет трудно защитить гривну от обесценивания", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.
Россия может дождаться, когда Европа будет готова к содержательному диалогу. Причём не только по Украине: есть вопросы, которые стоит обсудить в более широком контексте. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Евстафьев: Европа сама готовит себя к тому, что после поражения Украины ее ждет страшное будущее" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЕвропаРоссияКолташовВладимир ЗеленскийУкраина.руЕСАналитикааналитикиУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеГлавные новостиглавноеСВОдзен СВОдзен новости СВОЗеленский сегодняНовости Украиныновости Украина руУкраина ру новости сегодняДзенУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:01Украина может раствориться: эксперты о ситуации в стране
05:40"Следить, чтобы не украли": почему Украине не дадут "живые миллиарды" — Колташов
05:11"Кладите доллары под подушку": эксперт предрек плачевную судьбу "мусорной" гривне
04:29"Финансовая пирамида": эксперт о том, где Европа найдёт 155 миллиардов для Киева
20:30"Цель Украины — война с Россией": Скориков — о главном тезисе вражеской пропаганды
20:04Савченко: "У нас здоровых уже нет, у нас здоровые те, кто не мёртв"
19:30Буданов* рвётся к власти: глава Офиса под шумок примеряет кресло Зеленского
19:07"ИИ есть?!": переговорщик Зеленского переложил ответственность за воровство на Россию
18:40Стрельба в Кракове: пять погибших
18:32"Вам нужно сбивать все сразу": зачем "Герберам" боевая часть в 25 килограммов — эксперт
18:25"Мы сделали всё возможное": Германия больше не может передавать Зеленскому ракеты
18:03Смертельный призыв: как эпилептика отправили на войну, а потом бросили умирать
18:00Киев отрезан от АЭС, "Рассвет" на передовой, Буданов* наступил на языковую мину. Итоги 7 ноября
17:43"Чому не державною?": Буданов* боролся за "Азов"**, а нарвался на штраф
17:39Taurus не полетит?: АдГ блокирует поставки, но Берлин может тайно готовить сделку
16:22Принуждавший журналистку к сексу Зализняк высмеял противников тюрьмы "Азова"*
15:58Протеже Довженко и икона украинских шестидесятников. 90 лет Николаю Винграновскому
14:58Сможет ли Трамп сыграть одновременно на двух роялях? Чего ждать от трех главных событий ноября
14:36"Голоса в голове приказали!": стали известны подробности покушения на Трампа
13:54"Правда" с бревном во рту: под памятником во Львове ТЦК пакует зазевавшихся граждан
Лента новостейМолния