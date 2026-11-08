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"Следить, чтобы не украли": почему Украине не дадут "живые миллиарды" — Колташов

"Следить, чтобы не украли": почему Украине не дадут "живые миллиарды" — Колташов - 08.11.2026 Украина.ру

"Следить, чтобы не украли": почему Украине не дадут "живые миллиарды" — Колташов

Европа готова пойти на финансовую пирамиду, чтобы оплатить украинскую армию, — но даже найденные деньги не дойдут до фронта, а гривна может рухнуть в ближайшие полгода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов

2026-11-08T05:40

2026-11-08T05:40

2026-11-08T05:40

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Отвечая на вопрос, вытянут ли европейцы украинские запросы без США, эксперт начал с того, что деньги они найти могут, — а затем объяснил, почему это ничего не изменит.Схему, к которой прибегнет Европа, Колташов описал без обиняков. "Конечно, это финансовая пирамида. Обычно за это в тюрьму сажают. Но кто же за такую схему посадит европейских чиновников?" — заявил политолог. Проценты по старым облигациям будут выплачиваться из нового выпуска, а для этого достаточно продать бумаги центробанкам стран Евросоюза и европейскому Центробанку."В общем, деньги они найти могут. Но тут возникают две другие проблемы", — продолжил эксперт. Первая — сам украинский режим. "Во-первых, Зеленский – неконтролируемый вор. Надо следить, чтобы его команда все не украла, и что-то дошло до фронта", — заявил Колташов. По его словам, именно поэтому европейцы будут давать помощь в натуральной форме: "Эти деньги будут потрачены внутри Евросоюза". То есть Киев получит не живые миллиарды, а оружие и технику — и то лишь в том объёме, который Запад сможет проконтролировать.Вторая проблема — растущая цена войны. "Эта перспектива все равно пугает, потому что на финансирование войны против России требуется все больше и больше денег", — подчеркнул эксперт. "Тем более, в ближайшие шесть-восемь месяцев будет трудно защитить гривну от обесценивания", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.Россия может дождаться, когда Европа будет готова к содержательному диалогу. Причём не только по Украине: есть вопросы, которые стоит обсудить в более широком контексте. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Евстафьев: Европа сама готовит себя к тому, что после поражения Украины ее ждет страшное будущее" на сайте Украина.ру.

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