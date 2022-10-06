https://ukraina.ru/20221006/1039426739.html

Высокопоставленный провокатор, он же хитроумный агент. Про человека, сказавшего "спасибо" за теракт

Высокопоставленный провокатор, он же хитроумный агент. Про человека, сказавшего "спасибо" за теракт - 06.10.2022 Украина.ру

Высокопоставленный провокатор, он же хитроумный агент. Про человека, сказавшего "спасибо" за теракт

После взрывов "Северного потока" бывший министр иностранных дел Польши, и нынешний депутат Европарламента Радослав Сикорский опубликовал твит с фотографией... Украина.ру, 06.10.2022

2022-10-06T09:06

2022-10-06T09:06

2022-10-06T09:55

эксклюзив

польша

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039428946_0:0:275:155_1920x0_80_0_0_57a9143076b7619dc5bc2fd5eb25aae2.jpg.webp

После взрывов "Северного потока" бывший министр иностранных дел Польши, и нынешний депутат Европарламента Радослав Сикорский опубликовал твит с фотографией места взрыва и подписью:"Спасибо, США".Потом он его удалил. Но вопросы остались. Что хотел сказать один из самых влиятельных политиков Польши?За взрывами трубопроводов стоит США? Или это ложный след, который создаёт современный британский "агент 007"? Сикорский чрезвычайно плотно связан с элитами Великобритании. Кто же руководил его рукой, написавшей "спасибо, США"?Человек- "ляп"Вообще Сикорский не первый раз говорит что-то невпопад. Якобы невпопад.В 2014 году он сообщил вдруг в интервью, что президент России сделал ещё в 2008 году предложение президенту Польши."Это была одна из первых вещей, которые Путин сказал Дональду Туску... Он сказал, что Украина - искусственное государство и Львов является польским городом, поэтому почему бы нам не договориться... К счастью, Туск промолчал. Он знал, что его записывают".Потом Сикорский долго отнекивался, говорил, что его неправильно поняли, дважды за один день вынужден был давать пресс-конференцию.Скандал, из-за того что Сикорский не стал отвечать журналистам по существу, был такой силы, что вмешалась тогдашняя премьер-министр Польши Эва Копач. Она заставила его идти отвечать ещё раз. "Я сказала ему - будет тебе наука. Так с журналистами нельзя".Говорят, что это была подножка Туску со стороны Сикорского. Бывшие соратники к тому моменту стали конкурентами за место в Европарламенте.Но получилось интересно.Этот "вброс" и скандал были нужны, возможно, для другого - для того, чтобы вынести щекотливый вопрос наконец-то в публичную плоскость. Конечно же, протестуя против такого "неприятного" для поляков предложения Путина. Если оно, кстати, вообще было. Дональд Туск, например, всё отрицал.- Это невозможно! Как можно предлагать такое! Мы цивилизованная страна! - говорили, хищно облизываясь, журналисты, политологи и депутаты польского Сейма.Это говорят те, кто отхапал себе кусок Чехословакии, сотрудничая с Гитлером до второй мировой войне, и Судеты по её итогам.Но в публичной плоскости возмущению не было предела.Радослав много раз извинился, сказал, что его не так поняли. И вообще. Его подвела память.Человек, который семь лет возглавлял внешнеполитическое ведомство, не может так ошибиться. Это исключено.Опытнейший агент влияния не может вдруг допустить такой ляп.Польский еженедельник "Впрост" писал, что "Сикорский точно не страдает от провалов памяти. Память у него хорошая".А кто вообще такой Радек Сикорский?Бывший министр иностранных дел Польши. Бывший министр и заместитель министра обороны (занимал эти должности, будучи одновременно гражданином и Польши, и Великобритании).Образование - философ и политолог, магистр искусств. Профессия - журналист.Получил образование и опыт работы в Англии, для последующего управления уже не социалистической Польшей.Но знаем мы его не поэтому. Хотя биография Сикорского достойна внимания - это прямо образец того, как выращивают "мягкую силу" на Западе и готовят компрадоров из представителей местного населения.Но знаем мы его, как человека, который бесконечно попадает в скандалы. Чаще всего - сам их создаёт.Янукович, Штайнмайер, СикорскийИменно Радослав Сикорский поставил свою подпись под соглашением, которое подписал Виктор Янукович 21 февраля 2014 года. Со стороны зарубежных "гарантов" были Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МИД Германии, от Франции - один из руководителей МИД Эрик Фурнье, и от Польши - глава МИД Радослав Сикорский.Соглашение, как известно, было через два дня выброшено просто в мусорное ведро. Оно выполнило свою роль "подножки" Януковичу, и за него никто из подписавших гарантии не собирался отвечать.Когда Янукович напомнил об этом Сикорскому публично, тот в своей обычной грубой манере посоветовал Януковичу сходить к прокурору.Ничего не было. Радек ни при чем. Вы сами виноваты.Янукович, конечно, должен встретиться с прокурором и ответить за развал страны и бойню на Донбассе. Но именно Сикорский подписал документ, который спровоцировал все дальнейшие события. Вооруженный антиправительственный переворот в Киеве, войну на Донбассе и в конечном итоге сегодняшнюю ситуацию на Украине.Почему Обама - поляк? Но конечно, лидирует по степени скандальности, с большим отрывом от всех других ляпов Сикорского, его рассказ про отношения Польши и США.Это была "вторая бомба" Сикорского. Первая - рассказ про отказ Туска "забрать Лемберг"."Ты знаешь, польско-американский союз ничего не стоит. Напротив. Он даже вредит... Это полное дерьмо", - откровенничал Сикорский в разговоре с другим польским министром."Так мы перессоримся и с Германией, и с Россией, и будем считать, что все супер, потому что мы отсас...ем у американцев. Лохи. Полные лохи."Сикорский, судя по всему, не очень любит США.Разговор был конфиденциальным, но быстро стал достоянием СМИ.И понеслось... Радека тогда не процитировал только ленивый. "Польша с..ёт у США". Надо же. Это говорит один из самых высокопоставленных политиков страны.Кроме этого разговора, достоянием общественности стал анекдот, рассказанный Сикорским:" - Вы знаете, почему у Барака Обамы польские корни? Потому что его дедушка в Африке скушал польского миссионера".После всех этих высказываний Сикорский всё-таки вынужден был уйти в отставку.Но это не значит, что он остановился.Провокатор-2022Летом этого года Сикорский в беседе с украинскими журналистами предлагал передать Украине ядерное оружие. Опять скандал, с участием российского МИДа и руководителей других стран Европы.Кто-то в Британии, наверное, потирает руки.В общем, если надо сделать какую-то провокацию, сделать информационный вброс, что-то заявить, кого-то обвинить или подписать документ, а потом сказать, что потерял память - то нет лучше кандидата, чем Радослав Сикорский. Незаменимый человек.Это расчётливый карьерист. Многолетний партийный функционер. Агент влияния Запада - тоже очень многолетний.Не может быть даже мысли о "случайности" любых его высказываний.Брак и покровителиРадослав Сикорский давно и прочно женат на журналистке Энн Эпплбаум. В 90-е она получала престижные премии за книгу о ГУЛАГе. В "нулевые" - за книгу о Голодоморе. Это маркеры "правильного пути". И логичным образом сейчас Энн Эпплбаум входит в наблюдательный совет организации Алексея Навального.Она - агент влияния. Такой же, как Радослав Сикорский. Брак, как говорится, "немного коммерческий".Кто же вырастил будущего управляющего государством-колонией Запада?Друг Бориса ДжонсонаШкольник из города Быдгощ, школьный активист, был отмечен чьими то зоркими глазами. В 1981 году он получил политическое убежище в Великобритании, потом учился в Оксфорде.И не просто учился. Он входил в престижный Буллингтонский клуб - общество, членами которого в это же время были будущие премьеры Англии Борис Джонсон и Джеймс Камерон.Как утверждают знающие люди, мирового правительства нет. Но доподлинно известно, что есть "сеть старых друзей". Та сеть, которая формируется в высших учебных заведениях Англии или США, и члены которой помогают друг другу всю жизнь.С 80-х действуют разнообразные программы по подготовке лидеров и журналистов (лидеров мнений) для стран бывшего социалистического лагеря.Такие образовательные курсы прошли многие сегодняшние президенты. Майя Санду, президент Молдовы, например, училась в США на таких курсах.Наш украинский Славко Вакарчук, которого тоже готовили на роль президента, но он бездарно все провалил (кто бы мог ожидать!), тоже учился в США по программе "Лидеры будущего".Но Радослав Сикорский имеет связи куда более высокого порядка. Он учился не несколько месяцев, как Майя Санду или Вакарчук, а окончил полноценный курс. Имеет высокопоставленных друзей в элите Великобритании. Работал в самых популярных газетах Англии.Там же, где работал журналистом его однокурсник и друг, будущий премьер Англии Борис Джонсон.Потом Сикорский был журналистом в Афганистане, конечно же, сочувствовал моджахедам и даже немного повоевал с оружием в руках против Советской армии ("стрелял, но ни в кого никогда не попал", предусмотрительно рассказывает он).Потом - журналист на польском телевидении.И дальше - скачок в политику. Заместитель министра обороны Польши. Что там делает магистр искусств? Это всем понятно. Проводит "линию партии".Так началась его политическая карьера. И она, конечно, продолжается, несмотря на временное отступление с польской политической сцены.Пришлось уйти из польского Сейма? Примет Евросоюз. Сегодня он - депутат Европарламента.Член руководства Бильдельбергского клуба.Деятель Института геостратегии Бжезинского.И других интересных "клубов", "институтов" и "академий".Радослав Сикорский - член "глубинного государства" элиты, причем элиты Великобритании.Его твит "Спасибо, США" - это далеко не случайность. А зачем это сделал Сикорский - мы, возможно, довольно скоро узнаем. И если это была провокация, то против кого и ради чего? Эти вопросы очень важны в готовой взорваться войной Европе.Хотя сам он, конечно, опять легко может сказать, что потерял память. Как уже не раз было после его провокаций и "подножек".

https://ukraina.ru/20221006/1039429306.html

https://ukraina.ru/20221006/1039408809.html

https://ukraina.ru/20221006/1039375824.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, польша, великобритания