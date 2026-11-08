"Финансовая пирамида": эксперт о том, где Европа найдёт 155 миллиардов для Киева - 08.11.2026 Украина.ру
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"Финансовая пирамида": эксперт о том, где Европа найдёт 155 миллиардов для Киева
"Финансовая пирамида": эксперт о том, где Европа найдёт 155 миллиардов для Киева - 08.11.2026 Украина.ру
"Финансовая пирамида": эксперт о том, где Европа найдёт 155 миллиардов для Киева
Украина потратила на армию 246 миллиардов долларов с начала 2022 года, не считая западного оружия. На 2027 год Зеленский запросил ещё 155 миллиардов евро — и Европа готова пойти на финансовую пирамиду, чтобы их найти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
2026-11-08T04:29
2026-11-08T04:29
новости
европа
украина
киев
колташов
владимир зеленский
дмитрий евстафьев
украина.ру
деньги
евросоюз
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Ранее Министерство финансов Украины сообщило, что с начала 2022 года на финансирование армии было направлено 246 миллиардов долларов. При этом в указанную сумму не включена стоимость западного оружия, переданного в рамках военной помощи.Отвечая на вопрос журналиста, смогут ли европейцы вытянуть такие запросы без США, эксперт дал однозначный ответ: деньги для Киева найдут.Колташов отметил: пока Зеленский обозначил как сумму расходов на 2027 год порядка 155 миллиардов евро, а европейцы сделали вид, что они от этого в шоке. "Они могут их достать. Они еще даже не прибегли к главному способу – выпустить какой-нибудь "заем свободы", по которому никто ничего не получил", — заявил политолог. По словам эксперта, для этого достаточно продать облигации центробанкам стран Евросоюза и европейскому Центробанку.Схема, которую описал Колташов, выглядит так: проценты по старым облигациям будут выплачиваться из нового выпуска. "Конечно, это финансовая пирамида", — подчеркнул он. Эксперт отметил, что обычно за такие схемы сажают в тюрьму, но в случае с Европой этого не произойдёт."Но кто же за такую схему посадит европейских чиновников?" — задал риторический вопрос Колташов."В общем, деньги они найти могут", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.Россия может дождаться, когда Европа будет готова к содержательному диалогу. Причём не только по Украине: есть вопросы, которые стоит обсудить в более широком контексте. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Евстафьев: Европа сама готовит себя к тому, что после поражения Украины ее ждет страшное будущее" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, украина, киев, колташов, владимир зеленский, дмитрий евстафьев, украина.ру, деньги, евросоюз, новости о зеленском, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня, главные новости, главное, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине
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"Финансовая пирамида": эксперт о том, где Европа найдёт 155 миллиардов для Киева

04:29 08.11.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© Украина.ру
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Украина потратила на армию 246 миллиардов долларов с начала 2022 года, не считая западного оружия. На 2027 год Зеленский запросил ещё 155 миллиардов евро — и Европа готова пойти на финансовую пирамиду, чтобы их найти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
Ранее Министерство финансов Украины сообщило, что с начала 2022 года на финансирование армии было направлено 246 миллиардов долларов. При этом в указанную сумму не включена стоимость западного оружия, переданного в рамках военной помощи.
Отвечая на вопрос журналиста, смогут ли европейцы вытянуть такие запросы без США, эксперт дал однозначный ответ: деньги для Киева найдут.
Колташов отметил: пока Зеленский обозначил как сумму расходов на 2027 год порядка 155 миллиардов евро, а европейцы сделали вид, что они от этого в шоке.
"Они могут их достать. Они еще даже не прибегли к главному способу – выпустить какой-нибудь "заем свободы", по которому никто ничего не получил", — заявил политолог. По словам эксперта, для этого достаточно продать облигации центробанкам стран Евросоюза и европейскому Центробанку.
Схема, которую описал Колташов, выглядит так: проценты по старым облигациям будут выплачиваться из нового выпуска. "Конечно, это финансовая пирамида", — подчеркнул он. Эксперт отметил, что обычно за такие схемы сажают в тюрьму, но в случае с Европой этого не произойдёт.
"Но кто же за такую схему посадит европейских чиновников?" — задал риторический вопрос Колташов.
"В общем, деньги они найти могут", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.
Россия может дождаться, когда Европа будет готова к содержательному диалогу. Причём не только по Украине: есть вопросы, которые стоит обсудить в более широком контексте. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Евстафьев: Европа сама готовит себя к тому, что после поражения Украины ее ждет страшное будущее" на сайте Украина.ру.
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