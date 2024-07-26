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Медведь на высоте. Памятник на Саур-Могиле – символ непокоренности Донбасса

Медведь на высоте. Памятник на Саур-Могиле – символ непокоренности Донбасса - 26.07.2024 Украина.ру

Медведь на высоте. Памятник на Саур-Могиле – символ непокоренности Донбасса

Ровно десять лет назад, вечером 26 июля 2014 года, взвод 11 отдельного гвардейского мотострелкового Енакиевско-Дунайского полка, больше известного как батальон "Восток", занял свое место в обороне знаменитой высоты Саур-Могила в Горловском районе Донецкой области.

2024-07-26T13:21

2024-07-26T13:21

2024-07-26T13:35

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Он прибыл туда, на Саур-Могилу, на плановую ротацию. Но через день начались тяжелые кровопролитные бои за высоту с превосходящими частями ВСУ.Саур-Могила традиционно была и остается очень важной точкой для всей системы защиты Донбасса. Это один из самых высоких курганов (36 метров) всего Донецкого кряжа (277,9 м). С его верхней точки открывается такой потрясающий вид на окрестности, что дух захватывает. И от постоянно дующих ветров, на крыльях которых хочется немедленно взлететь, чтобы полюбоваться этой неимоверной красотой и ширью.Разумеется, с военной точки зрения, тот, кто владеет Саур-Могилой, получает прекрасную возможность для обзора, а также обстрелов и подавления огневых точек противника во всем регионе. Это понимали воины с древних времен, от кочевников до казаков, устраивавших на высоте свои сторожевые и наблюдательные посты.Понимали это и немецкие нацисты, сделавшие Саур-Могилу одной из ключевых точек своего Миус-фронта, хорошо укрепленного оборонительного рубежа, созданном в декабре 1941 года на западном берегу реки Миус во время Великой Отечественной войны. На этом рубеже вермахт собирался дать бой Красной армии, которая дважды, с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 1943 года, пыталась прорвать его. И только в 1943-м в ходе Донбасской наступательной операции войска Южного фронта прорвали немецкий рубеж обороны, заплатив в этих страшных боях около 200 тысячами убитых, раненых, пленных и пропавших без вести.Понимали это и части ВСУ, перешедшие на сторону киевского неонацистского режима, утвердившегося в Киеве после госпереворота в 2014 году и пришедшие по его заданию "усмирять сепаратистов" в гордый Донбасс, который отказался подчиняться путчистам. Одной из целей ВСУ был захват Саур-Могилы, с которой можно было легко подавить сопротивления ополчения Донбасса в близлежащих населенных пунктах, которые не собирались сдаваться добровольным оккупантам.Об этом гостям шахтерского края часто рассказывает член Общественной палаты ДНР Наталья Курянская, которая охотно вызывается быть добровольным экскурсоводом-рассказчиком истории родного края. Для нее оборона Саур-Могилы в 2014-м – это личное, часть ее жизни и жизни ее семьи, которая, как и большинство дончан в близлежащем городке Снежное, выбрала свободу и самостоятельность в решении своей судьбы, а не "европейское" прозябание за американские печенюшки и гамбургеры.После Великой Отечественной войны на Саур-Могиле, входившей в состав регионального ландшафтного парка "Донецкий кряж", был создан мемориальный комплекс, посвященный защитникам и освободителям Донбасса в 1941-1943 годах. В 2014-м Донбасс его жителям пришлось защищать высоту снова. И снова – от неонацистов.Прибывшим взводом батальона "Восток" командовал Олег Гришин с позывным "Медведь". Взвод состоял из добровольцев -- пехотинцев и примкнувших к нему минометчиков, гранатометчиков, пулеметного расчета, зенитно-ракетной батареи. Всего их было меньше сорока человек.Уже 27 июля высота подверглась ожесточенному артиллерийскому обстрелу противника, длившемуся до поздней ночи. А потом под прикрытием дыма от многочисленных пожаров (горели хлебные поля и лесопосадки) началась атака ВСУ на высоту. Поднимающийся дым позволил украинской бронетехнике и пехоте, незаметно группируясь, подготовиться к нанесению удара, охватить Саур-Могилу полукольцом с юго-восточного до северо-западного направлений и начать атаку наверх, к господствующей стеле памятника.Преимущество ВСУ было значительным -- не менее 60 единиц бронетехники, из них более половина — танки, до 600 пехотинцев. Однако Медведь смог так организовать оборону и корректировку огня артиллерии ополчения, что атака была отражена с большими потерями для нападающих. Уже 28 июля командир погиб в бою -- вражеский танк выстрелил прямо в парапет, из-за которого Медведь руководил обороной. Но оставшиеся в живых отстояли высоту – подмога других ополченцев отбросила ВСУСегодня посетителям о подвиге защитников Саур-Могилы, о накале борьбы напоминают и рассказы выживших: Олег Гришин-Медведь – действительно тот народный герой, которых всегда рождала русская земля в переломные моменты, когда от каждого требуется не только выбор, но и действия, которые и спасают Родину.Олег родился 3 февраля 1966 года в Донецке, работал на железной дороге, в 1985 — 1986 годах служил в пограничных войсках и выполнял интернациональный долг в Афганистане. Хорошо выполнял: участвовал в 43 боевых операциях, за которые был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалью "За отличие в охране государственной границы СССР".Когда на территории Донбасса начались боевые действия с ВСУ, посланными неонацистским Киевом, Олег стал ополченцем первой волны − вступил в ряды Народного ополчения. И в том страшном июле 10 лет назад его взвод и после гибели командира, находясь практически в окружении, в течение 13 дней удерживал и удержал стратегическую высоту на Саур-Могиле.Указом Главы Донецкой Народной Республики № 353 от 10 сентября 2015 года Олегу Гришину было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно). Скупые строчки мотивации звучат казенно: за весомый вклад в оборону Республики, умелое руководство личным составом, проявленное мужество и храбрость в боях с армией противника.Похоронен Олег Медведь на Саур-Могиле. Памятник ему встречает всех гостей. И старых соратников, и новых бойцов. Побратимы говорят: "Похож… Как живой…"Олег Гришин-МедведьВ ходе боев тех боев во время войны в Донбассе в июле-августе 2014 года мемориальный комплекс героям Саур-Могилы был разрушен постоянными обстрелами. Но после его территория попала под контроль ДНР, а теперь России. И было принято решение восстановить мемориал.В 2022 году, несмотря на начало СВО мемориальный комплекс был восстановлен и расширен силами Российского военно-исторического общества (РВИО) и Министерства обороны России. Открытие состоялось 8 сентября 2022 года. Потом, в сентябре 2023 года, к 80-летию освобождения Донбасса от гитлеровцев, появился и памятник Медведю. Но у его могилы всегда лежали цветы, горела лампадка, а его побратимы подходили к могиле и отдавали честь. Они любили своего командира.Президент России Владимир Путин тогда сказал:Те же цели преследовали и неонацистские ВСУ. И тоже получили отпор. Вот потому-то восстановленный памятник и получился замечательным и символическим. Дорогу наверх, к стеле справа венчают панно, посвященные воинам Великой Отечественной, а слева − новые памятники, увековечивающие уже героев защиты Донбасс в 2014 году.О преемственности подвига в поколениях дончан и говорить не приходится. У Саур-Могилы появился еще один новый памятник – разведчикам из ополчения. О нем рассказал помощник президента России Владимир Мединский:И этих людей по заданию Запада собрались победить киевские неонацисты, являющиеся идеологическими потомками "вояков" дивизии СС "Галичина", которую Красная армия размотала вдрызг за пару дней. Однако даже не смешно, а очень горько. Потому что гибнут достойнейшие…О жизни в ДНР читайте в статье Владимира Скачко "Моя мама — красавичка!" Жизнь в Донбассе возрождается и продолжается"

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мнения, всу, россия, донбасс, владимир путин, днр, владимир мединский, вооруженные силы украины, запад, донецкая народная республика, красная армия, общественная палата