Медведь на высоте. Памятник на Саур-Могиле – символ непокоренности Донбасса
13:21 26.07.2024 (обновлено: 13:35 26.07.2024)
Ровно десять лет назад, вечером 26 июля 2014 года, взвод 11 отдельного гвардейского мотострелкового Енакиевско-Дунайского полка, больше известного как батальон "Восток", занял свое место в обороне знаменитой высоты Саур-Могила в Горловском районе Донецкой области.
Он прибыл туда, на Саур-Могилу, на плановую ротацию. Но через день начались тяжелые кровопролитные бои за высоту с превосходящими частями ВСУ.
Саур-Могила традиционно была и остается очень важной точкой для всей системы защиты Донбасса. Это один из самых высоких курганов (36 метров) всего Донецкого кряжа (277,9 м). С его верхней точки открывается такой потрясающий вид на окрестности, что дух захватывает. И от постоянно дующих ветров, на крыльях которых хочется немедленно взлететь, чтобы полюбоваться этой неимоверной красотой и ширью.
Разумеется, с военной точки зрения, тот, кто владеет Саур-Могилой, получает прекрасную возможность для обзора, а также обстрелов и подавления огневых точек противника во всем регионе. Это понимали воины с древних времен, от кочевников до казаков, устраивавших на высоте свои сторожевые и наблюдательные посты.
Понимали это и немецкие нацисты, сделавшие Саур-Могилу одной из ключевых точек своего Миус-фронта, хорошо укрепленного оборонительного рубежа, созданном в декабре 1941 года на западном берегу реки Миус во время Великой Отечественной войны. На этом рубеже вермахт собирался дать бой Красной армии, которая дважды, с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 1943 года, пыталась прорвать его. И только в 1943-м в ходе Донбасской наступательной операции войска Южного фронта прорвали немецкий рубеж обороны, заплатив в этих страшных боях около 200 тысячами убитых, раненых, пленных и пропавших без вести.
Понимали это и части ВСУ, перешедшие на сторону киевского неонацистского режима, утвердившегося в Киеве после госпереворота в 2014 году и пришедшие по его заданию "усмирять сепаратистов" в гордый Донбасс, который отказался подчиняться путчистам. Одной из целей ВСУ был захват Саур-Могилы, с которой можно было легко подавить сопротивления ополчения Донбасса в близлежащих населенных пунктах, которые не собирались сдаваться добровольным оккупантам.
Об этом гостям шахтерского края часто рассказывает член Общественной палаты ДНР Наталья Курянская, которая охотно вызывается быть добровольным экскурсоводом-рассказчиком истории родного края. Для нее оборона Саур-Могилы в 2014-м – это личное, часть ее жизни и жизни ее семьи, которая, как и большинство дончан в близлежащем городке Снежное, выбрала свободу и самостоятельность в решении своей судьбы, а не "европейское" прозябание за американские печенюшки и гамбургеры.
После Великой Отечественной войны на Саур-Могиле, входившей в состав регионального ландшафтного парка "Донецкий кряж", был создан мемориальный комплекс, посвященный защитникам и освободителям Донбасса в 1941-1943 годах. В 2014-м Донбасс его жителям пришлось защищать высоту снова. И снова – от неонацистов.
Прибывшим взводом батальона "Восток" командовал Олег Гришин с позывным "Медведь". Взвод состоял из добровольцев -- пехотинцев и примкнувших к нему минометчиков, гранатометчиков, пулеметного расчета, зенитно-ракетной батареи. Всего их было меньше сорока человек.
Уже 27 июля высота подверглась ожесточенному артиллерийскому обстрелу противника, длившемуся до поздней ночи. А потом под прикрытием дыма от многочисленных пожаров (горели хлебные поля и лесопосадки) началась атака ВСУ на высоту. Поднимающийся дым позволил украинской бронетехнике и пехоте, незаметно группируясь, подготовиться к нанесению удара, охватить Саур-Могилу полукольцом с юго-восточного до северо-западного направлений и начать атаку наверх, к господствующей стеле памятника.
Преимущество ВСУ было значительным -- не менее 60 единиц бронетехники, из них более половина — танки, до 600 пехотинцев. Однако Медведь смог так организовать оборону и корректировку огня артиллерии ополчения, что атака была отражена с большими потерями для нападающих. Уже 28 июля командир погиб в бою -- вражеский танк выстрелил прямо в парапет, из-за которого Медведь руководил обороной. Но оставшиеся в живых отстояли высоту – подмога других ополченцев отбросила ВСУ
Сегодня посетителям о подвиге защитников Саур-Могилы, о накале борьбы напоминают и рассказы выживших:
"У меня было противотанковое ружье, из которого я начал стрелять по танкам, которые шли на нас. Они подходили все ближе. Вот уже между нами 100 метров. Оставался один заряд. Выстрелил -- попал в танк. Башню развернуло. Недалеко снова разорвался снаряд. Когда в наш окоп попало два снаряда и мы ожидали, что украинские солдаты внезапно попадут к нам, командир Платон был готов взорвать и себя, и тех укров, которые окажутся рядом. Спросив у нас разрешения, можно ли выдергивать чеку, взял гранату за кольцо. Все происходило очень быстро. Вдруг танки, упорно ехавшие на нас, начали отступать и нашу малую высоту стали отрезать от большой. Мы несли потери. Поняв, что танковое наступление приостановлено, стали пробиваться к своим. Там уже решили, что мы все погибли. Когда бой стих, погибших ополченцев хоронили на большой высотке Саур-Могилы. Командира взвода Медведя, который вызвал огонь наших "Градов" на себя, похоронили рядом с ними. Он был настоящим героем".
Олег Гришин-Медведь – действительно тот народный герой, которых всегда рождала русская земля в переломные моменты, когда от каждого требуется не только выбор, но и действия, которые и спасают Родину.
Олег родился 3 февраля 1966 года в Донецке, работал на железной дороге, в 1985 — 1986 годах служил в пограничных войсках и выполнял интернациональный долг в Афганистане. Хорошо выполнял: участвовал в 43 боевых операциях, за которые был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалью "За отличие в охране государственной границы СССР".
Когда на территории Донбасса начались боевые действия с ВСУ, посланными неонацистским Киевом, Олег стал ополченцем первой волны − вступил в ряды Народного ополчения. И в том страшном июле 10 лет назад его взвод и после гибели командира, находясь практически в окружении, в течение 13 дней удерживал и удержал стратегическую высоту на Саур-Могиле.
Указом Главы Донецкой Народной Республики № 353 от 10 сентября 2015 года Олегу Гришину было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно). Скупые строчки мотивации звучат казенно: за весомый вклад в оборону Республики, умелое руководство личным составом, проявленное мужество и храбрость в боях с армией противника.
Похоронен Олег Медведь на Саур-Могиле. Памятник ему встречает всех гостей. И старых соратников, и новых бойцов. Побратимы говорят: "Похож… Как живой…"
© Telegram-канал "Солнцев о восстановлении"
© Telegram-канал "Солнцев о восстановлении"
Олег Гришин-Медведь
В ходе боев тех боев во время войны в Донбассе в июле-августе 2014 года мемориальный комплекс героям Саур-Могилы был разрушен постоянными обстрелами. Но после его территория попала под контроль ДНР, а теперь России. И было принято решение восстановить мемориал.
В 2022 году, несмотря на начало СВО мемориальный комплекс был восстановлен и расширен силами Российского военно-исторического общества (РВИО) и Министерства обороны России. Открытие состоялось 8 сентября 2022 года. Потом, в сентябре 2023 года, к 80-летию освобождения Донбасса от гитлеровцев, появился и памятник Медведю. Но у его могилы всегда лежали цветы, горела лампадка, а его побратимы подходили к могиле и отдавали честь. Они любили своего командира.
Президент России Владимир Путин тогда сказал:
"8 сентября 1943 года -- важная, знаковая дата в истории нашей страны. В этот день 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс − многовековой оплот России, земля тружеников, воинов − богатый и щедрый край. Его ресурсы имели для врага колоссальное значение, завладеть ими была одной из целей нападения Германии на Советский Союз, и нацисты делали все для того, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на военную машину Третьего рейха. Но на захваченных территориях их встретило яростное народное сопротивление. Его накал не ослабевал без малого 700 дней".
Те же цели преследовали и неонацистские ВСУ. И тоже получили отпор. Вот потому-то восстановленный памятник и получился замечательным и символическим. Дорогу наверх, к стеле справа венчают панно, посвященные воинам Великой Отечественной, а слева − новые памятники, увековечивающие уже героев защиты Донбасс в 2014 году.
© cont.ws
© cont.ws
О преемственности подвига в поколениях дончан и говорить не приходится. У Саур-Могилы появился еще один новый памятник – разведчикам из ополчения. О нем рассказал помощник президента России Владимир Мединский:
"В 2014 году два разведчика-добровольца с Донбасса − одна из них девушка 16 лет − корректировали огонь. Она получила пулю в живот и продолжала еще несколько часов, умирая, делать свою работу. А 80 лет назад один молодой парень − 18 лет − в составе разведгруппы первым добрался до вершины Саур-Могилы и хотел поставить красный флаг, но флага у него с собой не было. Тогда он снял с себя гимнастерку, всю в крови, и поднял ее над Саур-Могилой. История повторяется".
И этих людей по заданию Запада собрались победить киевские неонацисты, являющиеся идеологическими потомками "вояков" дивизии СС "Галичина", которую Красная армия размотала вдрызг за пару дней. Однако даже не смешно, а очень горько. Потому что гибнут достойнейшие…
О жизни в ДНР читайте в статье Владимира Скачко "Моя мама — красавичка!" Жизнь в Донбассе возрождается и продолжается"