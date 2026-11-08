150 тысяч против миллионов: как перехват "Гераней" разоряет Украину — Анпилогов - 08.11.2026 Украина.ру
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150 тысяч против миллионов: как перехват "Гераней" разоряет Украину — Анпилогов
150 тысяч против миллионов: как перехват "Гераней" разоряет Украину — Анпилогов - 08.11.2026 Украина.ру
150 тысяч против миллионов: как перехват "Гераней" разоряет Украину — Анпилогов
На фоне деградации украинской ПВО нет смысла применять ракеты, которые делались на ядерную войну. Для Украины сейчас хватает "Бандероли", "Филина", "Дани-Т", а также "Гераней" с "Герберами". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-11-08T06:20
2026-11-08T06:20
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Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли применяться ракеты морского базирования или можно обойтись "Геранями" с "Филинами", Анпилогов заявил, что большая часть усилий тратится на то, чтобы удешевить средства удара. "На фоне деградации украинской ПВО уже нет смысла применять ракеты, которые делались в расчете на ядерную войну для прорыва вражеской ПРО", — добавил собеседник издания.При этом, отметил эксперт, Россия такие ракеты производит и накапливает. "Да, мы их производим и накапливаем. Но для Украины сейчас хватает "Бандероли", "Филина" и "Дани-Т", а также "Гераней" с "Герберами", — сообщил он.Ценовой размен Анпилогов показал на примере: украинский F-16 сбил реактивную "Герань", "но для этого он использовал очень дорогую ракету "воздух-воздух", которую закладывают на очень сложный истребитель противника. Может быть, 2 миллиона долларов она не стоила, но несколько сотен тысяч долларов – точно", — пояснил эксперт.Сама же "Герань" стоит несопоставимо меньше: "Одна реактивная "Герань" стоит около 150 тысяч долларов. Это её максимальная стоимость в топовой конфигурации. Может быть, она даже ниже"."Этот размен все равно в нашу пользу", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью по теме: "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.
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150 тысяч против миллионов: как перехват "Гераней" разоряет Украину — Анпилогов

06:20 08.11.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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На фоне деградации украинской ПВО нет смысла применять ракеты, которые делались на ядерную войну. Для Украины сейчас хватает "Бандероли", "Филина", "Дани-Т", а также "Гераней" с "Герберами". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли применяться ракеты морского базирования или можно обойтись "Геранями" с "Филинами", Анпилогов заявил, что большая часть усилий тратится на то, чтобы удешевить средства удара.
"На фоне деградации украинской ПВО уже нет смысла применять ракеты, которые делались в расчете на ядерную войну для прорыва вражеской ПРО", — добавил собеседник издания.
При этом, отметил эксперт, Россия такие ракеты производит и накапливает. "Да, мы их производим и накапливаем. Но для Украины сейчас хватает "Бандероли", "Филина" и "Дани-Т", а также "Гераней" с "Герберами", — сообщил он.
Ценовой размен Анпилогов показал на примере: украинский F-16 сбил реактивную "Герань", "но для этого он использовал очень дорогую ракету "воздух-воздух", которую закладывают на очень сложный истребитель противника. Может быть, 2 миллиона долларов она не стоила, но несколько сотен тысяч долларов – точно", — пояснил эксперт.
Сама же "Герань" стоит несопоставимо меньше: "Одна реактивная "Герань" стоит около 150 тысяч долларов. Это её максимальная стоимость в топовой конфигурации. Может быть, она даже ниже".
"Этот размен все равно в нашу пользу", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.
Актуальное интервью по теме: "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.
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