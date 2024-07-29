Кремль высказался насчет ареста бывшего замглавы обороны России
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июля ответил на вопрос журналистов, что в Кремле думают по поводу ареста бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова
"Это не дело Кремля - думать об арестах. Это дело наших следственных органов. Естественно, президент в курсе об этом", - ответил официальный представитель Кремля.
В минувшую пятницу ФСБ и Следком сообщили, что Булгакова арестовали по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России.
Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года - освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Подробнее об аресте - в материале Названы организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова на сайте Украина.ру.