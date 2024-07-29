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Кремль высказался насчет ареста бывшего замглавы обороны России

Кремль высказался насчет ареста бывшего замглавы обороны России - 29.07.2024 Украина.ру

Кремль высказался насчет ареста бывшего замглавы обороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июля ответил на вопрос журналистов, что в Кремле думают по поводу ареста бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

2024-07-29T14:06

2024-07-29T14:06

2024-07-29T14:06

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кремль

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дмитрий песков

фсб

минобороны

арест

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"Это не дело Кремля - думать об арестах. Это дело наших следственных органов. Естественно, президент в курсе об этом", - ответил официальный представитель Кремля.В минувшую пятницу ФСБ и Следком сообщили, что Булгакова арестовали по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года - освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.Подробнее об аресте - в материале Названы организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова на сайте Украина.ру.

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новости, кремль, россия, дмитрий песков, фсб, минобороны, арест