Названы организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова - 28.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240728/1056523207.html
Названы организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова
Названы организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова - 28.07.2024 Украина.ру
Названы организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова
В уголовном деле фигурируют Грязинский пищевой комбинат, а также поставщики этого комбината - ООО "КонсервПакЛам", ООО "ГПК-Продтара" и ООО "Бруно". По "делу Булгакова" проходят Александр Михайленко, Эльвира Смирнова и Валерий Ковалевич (он же гендиректор комбината).
2024-07-28T09:26
2024-07-28T09:26
новости
минобороны
коррупция
сво
скандал
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1a/1056505032_0:199:2803:1776_1920x0_80_0_0_aec864650772462248f7289a1fa0dae8.jpg
Как сообщает Lenta.ru, "преступная схема, которую мог организовать Булгаков", основана на поставках в войска российской армии по завышенной стоимости некачественных индивидуальных рационов питания (ИРП). Также отмечено, что говядина в ИРП заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась. Военнослужащие получали качественные продукты питания даже в условиях СВО.Мнение эксперта об очередном коррупционном расследовании в Минобороны России читайте в нашем материале "Этот каток не скоро остановится": эксперт о набирающих обороты "чистках" в Минобороны
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1a/1056505032_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d9fd065cc7abab869fa72275e8b47042.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, минобороны, коррупция, сво, скандал, россия
Новости, Минобороны, коррупция, СВО, скандал, Россия

Названы организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова

09:26 28.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
В уголовном деле фигурируют Грязинский пищевой комбинат, а также поставщики этого комбината - ООО "КонсервПакЛам", ООО "ГПК-Продтара" и ООО "Бруно". По "делу Булгакова" проходят Александр Михайленко, Эльвира Смирнова и Валерий Ковалевич (он же гендиректор комбината).
Как сообщает Lenta.ru, "преступная схема, которую мог организовать Булгаков", основана на поставках в войска российской армии по завышенной стоимости некачественных индивидуальных рационов питания (ИРП). Также отмечено, что говядина в ИРП заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась. Военнослужащие получали качественные продукты питания даже в условиях СВО.
Мнение эксперта об очередном коррупционном расследовании в Минобороны России читайте в нашем материале "Этот каток не скоро остановится": эксперт о набирающих обороты "чистках" в Минобороны
 
НовостиМинобороныкоррупцияСВОскандалРоссия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:00Украина зовёт Моди, трагедия в Мали. Главное на Украине на утро 28 июля
09:49"Совершенно отвратительные моменты": Песков раскритиковал открытие парижской Олимпиады
09:26Названы организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова
08:50Нужна новая кровь. Лозанский о том, почему deep state решило сменить Байдена на Харрис и отказать Трампу
08:45"Европейское болото" еще раз обнажило свою суть в ситуации с Обраном — политолог Трухачев
08:34"Жизнь или кошелек". Грязные выборы в США приведут к непоправимым последствиям — Каргин
18:16День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Итоги 27 июля на Украине
17:28Китай подтвердил намерение содействовать мирному урегулированию на Украине
16:43Дополнительные системы ПВО не помогут Украине против российских планирующих авиабомб - офицер США
16:23Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев
16:21Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе
16:04Наступление "Русского мира": 190 лет киевскому университету
16:04Главком ВСУ всю Украину намерен превратить в пехоту - депутат Рады
15:37Индия готова помочь в урегулировании украинского конфликта
14:47"С Россией нельзя разговаривать, и точка". Трухачев о бойкоте, который объявил ЕС
14:43Путь "Красного байкера", или почему пророссийские украинцы не могут въехать в РФ
14:30Как Курск готовится к наступлению на Сумы и что не позволяет России прорвать фронт ВСУ – Алёхин
14:24Морские пехотинцы ВСУ в Херсонской области сдались в плен целым подразделением - Минобороны РФ
14:08Байден упал в последний раз. Еще полгода у руля Америки будет невменяемый президент — Каргин
14:04На Украине мужчина попытался пересечь границу на подводном скутере
Лента новостейМолния