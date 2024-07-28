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Названы организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова
Названы организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова - 28.07.2024 Украина.ру
Названы организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова
В уголовном деле фигурируют Грязинский пищевой комбинат, а также поставщики этого комбината - ООО "КонсервПакЛам", ООО "ГПК-Продтара" и ООО "Бруно". По "делу Булгакова" проходят Александр Михайленко, Эльвира Смирнова и Валерий Ковалевич (он же гендиректор комбината).
2024-07-28T09:26
2024-07-28T09:26
2024-07-28T09:26
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Как сообщает Lenta.ru, "преступная схема, которую мог организовать Булгаков", основана на поставках в войска российской армии по завышенной стоимости некачественных индивидуальных рационов питания (ИРП). Также отмечено, что говядина в ИРП заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась. Военнослужащие получали качественные продукты питания даже в условиях СВО.Мнение эксперта об очередном коррупционном расследовании в Минобороны России читайте в нашем материале "Этот каток не скоро остановится": эксперт о набирающих обороты "чистках" в Минобороны
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Украина.ру
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новости, минобороны, коррупция, сво, скандал, россия
Новости, Минобороны, коррупция, СВО, скандал, Россия
Названы организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова
В уголовном деле фигурируют Грязинский пищевой комбинат, а также поставщики этого комбината - ООО "КонсервПакЛам", ООО "ГПК-Продтара" и ООО "Бруно". По "делу Булгакова" проходят Александр Михайленко, Эльвира Смирнова и Валерий Ковалевич (он же гендиректор комбината).
Как сообщает Lenta.ru, "преступная схема, которую мог организовать Булгаков", основана на поставках в войска российской армии по завышенной стоимости некачественных индивидуальных рационов питания (ИРП). Также отмечено, что говядина в ИРП заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась. Военнослужащие получали качественные продукты питания даже в условиях СВО.
Мнение эксперта об очередном коррупционном расследовании в Минобороны России читайте в нашем материале "Этот каток не скоро остановится": эксперт о набирающих обороты "чистках" в Минобороны