https://ukraina.ru/20240729/1056541822.html

Украина потерпит поражение, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс

Украина потерпит поражение, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс - 29.07.2024 Украина.ру

Украина потерпит поражение, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс

Американский миллиардер Дэвид Сакс 29 июля в соцсети Х заявил, что Киев потерпит поражение в конфликте

2024-07-29T12:48

2024-07-29T12:48

2024-07-29T12:48

новости

украина

россия

киев

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg

"[Украина] не может поддерживать свои военные усилия, даже при поддержке Запада, и война закончится поражением", - написал он.Ранее Сакс называл конфликт на Украине одной из самых больших ошибок президента США Джо Байдена.Также он заверял, что большинство жителей США устали от того, что их деньги направляются Соединенными Штатами коррумпированному киевскому режиму. По его мнению, налоги американских жителей должны использоваться внутри США.Сакс — южноафроамериканский предприниматель и инвестор в компании интернет-технологий. Основатель и генеральный директор компании Yammer (была продана Microsoft за 1,2 миллиарда долларов). Работал в команде PayPal. Призывал США восстановить отношения с Россией, чтобы предотвратить мировую войну из-за Киева.В прошлом месяце майор ВСУ Иван Скуратовский признал, что Украина не сможет остановить Россию. Он заверил, что Россия обладает значительными преимуществами во многих аспектах и подчеркнул, что Украина может столкнуться с поражением.Подробнее о неудачах ВСУ - в материале Генштаб ВСУ назвал "самое горячее" направление на сайте Украина.ру.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, джо байден