Генштаб ВСУ назвал "самое горячее" направление - 29.07.2024 Украина.ру
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Генштаб ВСУ назвал "самое горячее" направление
Генштаб ВСУ назвал "самое горячее" направление - 29.07.2024 Украина.ру
Генштаб ВСУ назвал "самое горячее" направление
Наиболее напряженная ситуация для украинской армии за последние сутки сложилась на Красноармейском (по-украински Покровском) направлении, сообщили в телеграм-канале генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ)
2024-07-29T09:40
2024-07-29T09:44
всу
новости
донецкая народная республика
владимир зеленский
александр сырский
генштаб
вооруженные силы украины
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"За прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении", — указали в генштабе.На прошлой неделе Владимир Зеленский обсуждал с министром обороны Рустемом Умеровым ситуацию на сложных участках фронта. По итогам совещания самым сложным направлением также было признано Красноармейское в Донецкой Народной Республике (ДНР).Генштаб ВСУ и главком украинских войск Александр Сырский тоже ранее неоднократно заявляли о крайне напряженной для ВСУ обстановке на Красноармейском направлении.Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР: Краматорском и Славянском.Подробнее о провалах ВСУ - в материале "Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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всу, новости, донецкая народная республика, владимир зеленский, александр сырский, генштаб, вооруженные силы украины
ВСУ, Новости, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Генштаб, Вооруженные силы Украины

Генштаб ВСУ назвал "самое горячее" направление

09:40 29.07.2024 (обновлено: 09:44 29.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Наиболее напряженная ситуация для украинской армии за последние сутки сложилась на Красноармейском (по-украински Покровском) направлении, сообщили в телеграм-канале генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ)
"За прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении", — указали в генштабе.
На прошлой неделе Владимир Зеленский обсуждал с министром обороны Рустемом Умеровым ситуацию на сложных участках фронта. По итогам совещания самым сложным направлением также было признано Красноармейское в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Генштаб ВСУ и главком украинских войск Александр Сырский тоже ранее неоднократно заявляли о крайне напряженной для ВСУ обстановке на Красноармейском направлении.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР: Краматорском и Славянском.
Подробнее о провалах ВСУ - в материале "Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом на сайте Украина.ру.
 
ВСУНовостиДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийГенштабВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
09:40Генштаб ВСУ назвал "самое горячее" направление
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08:57Связь украинских военных с джихадистами. Главное на Украине на утро 29 июля
08:33Украинские войска атаковали трамвай в Горловке
08:16Главное за ночь 29 июля
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07:57Российские военные за ночь сбили почти 40 дронов над регионами РФ
07:32На Украине гремят взрывы — СМИ
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06:31Заказали "Дружбу". Как ЕС и Киев объявили европейским бунтарям энерговойну
06:20"Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом
06:10Прыжки по котлам: военкор раскрыл, что ВС РФ утроили ВСУ под Прогрессом, Новгородским и Дзержинском
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