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Генштаб ВСУ назвал "самое горячее" направление

Генштаб ВСУ назвал "самое горячее" направление - 29.07.2024 Украина.ру

Генштаб ВСУ назвал "самое горячее" направление

Наиболее напряженная ситуация для украинской армии за последние сутки сложилась на Красноармейском (по-украински Покровском) направлении, сообщили в телеграм-канале генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ)

2024-07-29T09:40

2024-07-29T09:40

2024-07-29T09:44

всу

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донецкая народная республика

владимир зеленский

александр сырский

генштаб

вооруженные силы украины

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"За прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении", — указали в генштабе.На прошлой неделе Владимир Зеленский обсуждал с министром обороны Рустемом Умеровым ситуацию на сложных участках фронта. По итогам совещания самым сложным направлением также было признано Красноармейское в Донецкой Народной Республике (ДНР).Генштаб ВСУ и главком украинских войск Александр Сырский тоже ранее неоднократно заявляли о крайне напряженной для ВСУ обстановке на Красноармейском направлении.Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР: Краматорском и Славянском.Подробнее о провалах ВСУ - в материале "Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом на сайте Украина.ру.

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всу, новости, донецкая народная республика, владимир зеленский, александр сырский, генштаб, вооруженные силы украины