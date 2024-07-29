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Генштаб ВСУ назвал "самое горячее" направление
Генштаб ВСУ назвал "самое горячее" направление - 29.07.2024 Украина.ру
Генштаб ВСУ назвал "самое горячее" направление
Наиболее напряженная ситуация для украинской армии за последние сутки сложилась на Красноармейском (по-украински Покровском) направлении, сообщили в телеграм-канале генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ)
2024-07-29T09:40
2024-07-29T09:40
2024-07-29T09:44
всу
новости
донецкая народная республика
владимир зеленский
александр сырский
генштаб
вооруженные силы украины
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"За прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении", — указали в генштабе.На прошлой неделе Владимир Зеленский обсуждал с министром обороны Рустемом Умеровым ситуацию на сложных участках фронта. По итогам совещания самым сложным направлением также было признано Красноармейское в Донецкой Народной Республике (ДНР).Генштаб ВСУ и главком украинских войск Александр Сырский тоже ранее неоднократно заявляли о крайне напряженной для ВСУ обстановке на Красноармейском направлении.Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР: Краматорском и Славянском.Подробнее о провалах ВСУ - в материале "Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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всу, новости, донецкая народная республика, владимир зеленский, александр сырский, генштаб, вооруженные силы украины
ВСУ, Новости, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Генштаб, Вооруженные силы Украины
Генштаб ВСУ назвал "самое горячее" направление
09:40 29.07.2024 (обновлено: 09:44 29.07.2024)
Наиболее напряженная ситуация для украинской армии за последние сутки сложилась на Красноармейском (по-украински Покровском) направлении, сообщили в телеграм-канале генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ)
"За прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении", — указали в генштабе.
На прошлой неделе Владимир Зеленский обсуждал с министром обороны Рустемом Умеровым ситуацию на сложных участках фронта. По итогам совещания самым сложным направлением также было признано Красноармейское в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Генштаб ВСУ и главком украинских войск Александр Сырский тоже ранее неоднократно заявляли о крайне напряженной для ВСУ обстановке на Красноармейском направлении.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР: Краматорском и Славянском.