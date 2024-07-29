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Украинские войска атаковали трамвай в Горловке

Украинские войска атаковали трамвай в Горловке - 29.07.2024 Украина.ру

Украинские войска атаковали трамвай в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 июля нанесли удар по трамваю в центре Горловки при помощи беспилотника-камикадзе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько

2024-07-29T08:33

2024-07-29T08:33

2024-07-29T09:25

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"Ранена вагоновожатый трамвайного вагона", - написал он.По словам мэра, движение трамваев в микрорайон "Квартал 245" и в поселок шахты имени Ленина временно прекращено.Кроме того, по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска в период с 01.35 до 06.00 обстреляли Горловку, выпустив по ней шесть "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.Подробнее об обстрелах Горловки - в материале Обстрел ВСУ: количество раненых в Горловке увеличилось на сайте Украина.ру.

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горловка, новости, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, дроны, обстрелы, атака