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Украинские войска атаковали трамвай в Горловке
Украинские войска атаковали трамвай в Горловке - 29.07.2024 Украина.ру
Украинские войска атаковали трамвай в Горловке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 июля нанесли удар по трамваю в центре Горловки при помощи беспилотника-камикадзе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько
2024-07-29T08:33
2024-07-29T08:33
2024-07-29T09:25
горловка
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донецкая народная республика
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обстрелы
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"Ранена вагоновожатый трамвайного вагона", - написал он.По словам мэра, движение трамваев в микрорайон "Квартал 245" и в поселок шахты имени Ленина временно прекращено.Кроме того, по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска в период с 01.35 до 06.00 обстреляли Горловку, выпустив по ней шесть "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.Подробнее об обстрелах Горловки - в материале Обстрел ВСУ: количество раненых в Горловке увеличилось на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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горловка, новости, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, дроны, обстрелы, атака
Горловка, Новости, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, дроны, обстрелы, атака
Украинские войска атаковали трамвай в Горловке
08:33 29.07.2024 (обновлено: 09:25 29.07.2024)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 июля нанесли удар по трамваю в центре Горловки при помощи беспилотника-камикадзе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько
"Ранена вагоновожатый трамвайного вагона", - написал он.
По словам мэра, движение трамваев в микрорайон "Квартал 245" и в поселок шахты имени Ленина временно прекращено.
Кроме того, по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска в период с 01.35 до 06.00 обстреляли Горловку, выпустив по ней шесть "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.
Подробнее об обстрелах Горловки - в материале Обстрел ВСУ: количество раненых в Горловке увеличилось на сайте Украина.ру.